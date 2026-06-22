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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Argentine, Messi : « Nous avons toujours pour objectif de remporter la Coupe du monde. Le penalty raté ? Je l'ai très mal tiré. »

Argentine
L. Messi
Coupe du monde

Le numéro 10 s'exprime après la rencontre Argentine-Autriche, remportée 2-0.

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, s’est exprimé après la victoire 2-0 contre l’Autriche en Coupe du monde. Lors de cette rencontre, le numéro 10 a inscrit un doublé qui lui permet d’égaler le record de 18 buts marqués en phase finale du tournoi. « Quel est mon but préféré parmi les 18 que j’ai marqués en Coupe du monde ? Je ne me souviens pas de tous en ce moment, je suis un peu fatigué. »


« C’est une grande joie, ce fut un match très intense. Nous avons obtenu un bon résultat, nous voulions gagner pour passer une semaine tranquille et nous en sommes ravis », déclare Messi. « Nous sommes heureux d’avoir remporté nos deux matchs ; chaque rencontre en Coupe du monde est difficile, compliquée, et personne ne vous fait de cadeau. Ils n’ont jamais été dangereux, ce n’était pas un match difficile de ce point de vue-là. Nous voulions jouer vite et nous y sommes parvenus ; se qualifier était essentiel. Ce n’est jamais simple, mais l’Argentine a su le faire. »


  • Messi déclare : « Le groupe est uni, que ce soit en tournoi ou en match amical, nous aimons être ensemble et offrir du plaisir à notre public. Nous devons maintenir cet état d’esprit. Notre objectif est de remporter le titre, mais il faut avancer match après match ; ce n’est pas simple et cela exige la même préparation rigoureuse pour chaque rencontre. Tout dépend aussi des adversaires et du moment ; chaque rencontre est unique. Il faut savourer l’instant quand on est sur le terrain. J’ai manqué un penalty, un tir raté, mais l’essentiel est que nous ayons fini par l’emporter. »



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