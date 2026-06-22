Argentine, Messi : « Nous avons toujours pour objectif de remporter la Coupe du monde. Le penalty raté ? Je l'ai très mal tiré. »

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, s’est exprimé après la victoire 2-0 contre l’Autriche en Coupe du monde. Lors de cette rencontre, le numéro 10 a inscrit un doublé qui lui permet d’égaler le record de 18 buts marqués en phase finale du tournoi. « Quel est mon but préféré parmi les 18 que j’ai marqués en Coupe du monde ? Je ne me souviens pas de tous en ce moment, je suis un peu fatigué. »





« C’est une grande joie, ce fut un match très intense. Nous avons obtenu un bon résultat, nous voulions gagner pour passer une semaine tranquille et nous en sommes ravis », déclare Messi. « Nous sommes heureux d’avoir remporté nos deux matchs ; chaque rencontre en Coupe du monde est difficile, compliquée, et personne ne vous fait de cadeau. Ils n’ont jamais été dangereux, ce n’était pas un match difficile de ce point de vue-là. Nous voulions jouer vite et nous y sommes parvenus ; se qualifier était essentiel. Ce n’est jamais simple, mais l’Argentine a su le faire. »



