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Lionel Messi Argentina 2026 World Cup SwitzerlandGetty
Emanuele Tramacere
Traduit par

Argentine : la polémique se poursuit autour du dernier match de Messi. Le Bénin aussi dénonce des voyages à bas coût, des hôtels délabrés et des problèmes de toutes sortes. À qui va l’argent ?

L. Messi
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Dans la nuit de mardi 6 à mercredi 7, heure italienne, tout le peuple argentin s’arrêtera. Cette date sera en effet celle du dernier match officiel de Lionel Messi sous le maillot de l’Argentine. Une dernière danse, dans une atmosphère qui sera unique, mais qui ne manque pas de susciter la polémique.

Après le scandale né lors de l’avant-dernier match, avec les joueurs du Burkina Faso qui ont refusé de partir pour Buenos Aires et le match disputé par l’Argentine contre les moins de 23 ans du pays africain, la polémique enfle aussi autour de la fédération du Bénin, l’adversaire désigné pour la dernière sortie de la Pulga sous le maillot albiceleste.

  • Que s’est-il passé avec le Burkina Faso ?

    Vendredi matin, l’équipe nationale du Burkina Faso a choisi de ne pas partir de l’aéroport au Maroc d’où elle devait s’envoler, sur un vol régulier en classe économique payé par l’Argentine, pour se rendre à Buenos Aires et disputer le match amical contre la Seleccion. Les joueurs ont toutefois refusé, et la fédération burkinabé de football a convaincu dans l’urgence les U23 de prendre leur place, annulant in extremis le match amical contre le Mali U23. L’arrivée de l’avion en Argentine était prévue à 15 heures, avec le coup d’envoi du match à 19 heures.

  • Polémiques aussi au Bénin

    À présent, l’attente autour du dernier match de Messi ne cesse de grandir dans son pays, et avec elle l’attention portée à la gestion de la Fédération argentine, qui continue de choisir pour ses matches amicaux des adversaires africains issus de petites fédérations en difficulté. Et la raison est entièrement économique car la prime due pour le match, rapporte The Guardian, est minime et, par conséquent, les recettes pour les caisses de la fédération sont maximales.

    Le problème, rapporte le portail, c’est que la sélection du Bénin subit elle aussi des désagréments incroyables. D’abord, le voyage en avion n’a pas été modifié, avec un vol de ligne classique qui a provoqué des malaises et des évanouissements, y compris chez un membre du staff vidéo de la sélection.

    En outre, le Bénin dénonce l’état de vétusté des hôtels choisis pour loger les joueurs, où il n’existe même pas de salle de musculation, ni d’espace pour travailler physiquement. À un étage de l’hôtel, il n’y a pas du tout d’eau chaude et, enfin, même l’unique avantage, le sauna, est hors service.

    En somme, la question que le Bénin pose à l’AFA, et avec lui au monde entier, est la suivante : pour la dernière grande sortie de Messi, qui est en train d’empocher tout l’argent ?

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