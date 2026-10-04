Dans la nuit de mardi 6 à mercredi 7, heure italienne, tout le peuple argentin s’arrêtera. Cette date sera en effet celle du dernier match officiel de Lionel Messi sous le maillot de l’Argentine. Une dernière danse, dans une atmosphère qui sera unique, mais qui ne manque pas de susciter la polémique.
Après le scandale né lors de l’avant-dernier match, avec les joueurs du Burkina Faso qui ont refusé de partir pour Buenos Aires et le match disputé par l’Argentine contre les moins de 23 ans du pays africain, la polémique enfle aussi autour de la fédération du Bénin, l’adversaire désigné pour la dernière sortie de la Pulga sous le maillot albiceleste.