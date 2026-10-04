À présent, l’attente autour du dernier match de Messi ne cesse de grandir dans son pays, et avec elle l’attention portée à la gestion de la Fédération argentine, qui continue de choisir pour ses matches amicaux des adversaires africains issus de petites fédérations en difficulté. Et la raison est entièrement économique car la prime due pour le match, rapporte The Guardian, est minime et, par conséquent, les recettes pour les caisses de la fédération sont maximales.

Le problème, rapporte le portail, c’est que la sélection du Bénin subit elle aussi des désagréments incroyables. D’abord, le voyage en avion n’a pas été modifié, avec un vol de ligne classique qui a provoqué des malaises et des évanouissements, y compris chez un membre du staff vidéo de la sélection.

En outre, le Bénin dénonce l’état de vétusté des hôtels choisis pour loger les joueurs, où il n’existe même pas de salle de musculation, ni d’espace pour travailler physiquement. À un étage de l’hôtel, il n’y a pas du tout d’eau chaude et, enfin, même l’unique avantage, le sauna, est hors service.

En somme, la question que le Bénin pose à l’AFA, et avec lui au monde entier, est la suivante : pour la dernière grande sortie de Messi, qui est en train d’empocher tout l’argent ?