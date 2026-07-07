Argentine-Égypte : les notes. Messi se relève comme un phénix, Shobeir est monstrueux, Lautaro est un artiste, et Enzo Fernández, fantomatique, se révèle décisif

E. Martinez 6 : il a réalisé deux arrêts mais a encaissé deux buts.

Molina 5 : invisible et en grande souffrance face à Ashour. Un problème, pas une solution (73' Montiel 6,5 : plus entreprenant, impliqué dans l'action du 2-2)

Romero 6 : plus solide que Lisandro Martinez, mais trop de brèches à colmater. Rallume le match d’une tête d’avant (95’ Otamendi sv)

L. Martinez 4 : il perd complètement Ibrahim sur l’ouverture du score, puis rate son marquage sur le deuxième but. Un match digne d’un film d’horreur.

Tagliafico 6 : obtient malicieusement le penalty du 1-1 potentiel et adresse 2 ou 3 ballons intéressants que ses coéquipiers ne parviennent pas à exploiter. Plus à l’aise lorsqu’il monte au jeu (66' Nico Gonzalez 6,5 : avec lui, le niveau technique monte d’un cran. Sa puissance est précieuse dans ce genre de matchs)

De Paul 4,5 : quasi invisible, il peine à trouver ses marques et ne se montre que par intermittence en première période (66' Lautaro 7 : son assist décisif pour Enzo est un bijou, une touche de classe digne des plus grands artistes)

Paredes 6,5 : il n’a plus le rythme d’autrefois, mais c’est un homme de base indispensable à l’équilibre de l’Albiceleste. Son intervention défensive juste avant le 3-2 vaut bien un demi-point supplémentaire.

Mac Allister 5,5 : plus entreprenant qu’Enzo, il frôle l’ouverture du score mais manque de constance.

Enzo Fernández 7 : fantomatique jusqu’à la 92^e, puis ce coup de tête décisif qui vaut les quarts de finale. Que dire de plus ?

Messi 7,5 : son penalty est arrêté par Shobeir, tiré trop mollement. Quatre penalties manqués sur huit en Coupe du monde, dont deux dans cette édition, c’est trop pour un joueur de sa trempe. Un match pénible à suivre pendant une heure, puis il se souvient qu’il est l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire, voire le meilleur. Puis, après une remise à zéro, il prend le jeu à son compte : une passe décisive pour Romero (sa 9e en Coupe du monde) et un égalisation puissante qui fait 2-2. Vingt-et-un buts en Coupe du monde. Inévitable.

Alvarez 5,5 : Shobeir lui refuse l’1-1, dans l’ensemble il ne fait pas grand-chose. Il participe à l’assaut final, sans toujours être lucide (95' Medina, ndlr)

Scaloni 5,5 : son équipe montre du caractère et un cœur énorme, mais elle a perdu en cohésion et sa défense reste fragile. Il lui faut des joueurs vifs, Messi ne peut pas tout régler à lui seul.