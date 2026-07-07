E. Martinez 6 : deux arrêts, deux buts encaissés

Molina 5 : invisible et en grande souffrance face à Ashour. Un problème, pas une solution (73' Montiel 6,5 : plus entreprenant, impliqué dans l'action du 2-2)

Romero 6 : plus solide que Lisandro Martinez, il ne peut toutefois masquer tous les trous. Son coup de tête d’attaquant relance le match (95’ Otamendi sv)

L. Martinez 4 : il perd complètement Ibrahim sur l’ouverture du score, puis rate son marquage sur le deuxième but. Un match digne d’un film d’horreur.

Tagliafico 6 : obtient astucieusement le penalty du 1-1 potentiel, adresse 2 ou 3 ballons intéressants que ses coéquipiers ne parviennent pas à exploiter. Plus à l’aise quand il monte au jeu (66' Nico Gonzalez 6,5 : avec lui, le niveau technique monte d’un cran. Sa puissance est précieuse dans ce genre de matchs)

De Paul 4,5 : quasi invisible, il peine à trouver ses marques et ne se montre que par intermittence en première période (66' Lautaro 7 : sa passe décisive pour Enzo est un régal, un coup de pinceau digne des plus grands artistes)

Paredes 6 : il a perdu son rythme d’antan, mais reste un homme de base indispensable à l’équilibre de l’Albiceleste.

Mac Allister 5,5 : plus présent qu’Enzo, il frôle l’ouverture du score mais manque de constance.

Enzo Fernández 7 : fantomatique jusqu’à la 92^e, puis ce coup de tête décisif qui vaut les quarts de finale. Que dire de plus ?

Messi 7,5 : son penalty est arrêté par Shobeir, tiré bien trop mollement. Quatre penalties manqués sur huit en Coupe du monde, dont deux dans cette édition, c’est objectivement trop pour un joueur de sa trempe. Un match pénible à regarder pendant plus d’une heure, puis il se souvient qu’il est l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire, peut-être même le plus grand. Pause, remise à zéro, nouveau départ : il prend ses coéquipiers par la main, offre une passe décisive à Romero (sa 9e en Coupe du monde), puis claque le 2-2 avec puissance et autorité. Vingt-et-un buts en Coupe du monde. Inévitable.

Alvarez 5,5 : Shobeir lui refuse l'égalisation, puis il reste globalement discret. Il se joint à l'assaut final sans toujours faire les bons choix (95' Medina, ndlr).

Scaloni 5,5 : son équipe montre du caractère et un cœur énorme, mais elle a perdu en cohésion et sa défense reste trop friable. Il lui faut des joueurs de vitesse, Messi ne peut pas tout résoudre à lui seul.