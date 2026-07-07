Voici les notes du match Argentine-Égypte (3-2). L'Albiceleste se qualifie pour les quarts de finale grâce à un but d'Enzo Fernández dans le temps additionnel ; elle affrontera soit la Colombie, soit la Suisse.
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Argentine-Égypte : les notes. Messi se relève comme un phénix, Shobeir est monstrueux, Lautaro est un artiste, et Enzo Fernández, fantomatique, se montre décisif
LES NOTES DES JOUEURS ARGENTINS
E. Martinez 6 : deux arrêts, deux buts encaissés
Molina 5 : invisible et en grande souffrance face à Ashour. Un problème, pas une solution (73' Montiel 6,5 : plus entreprenant, impliqué dans l'action du 2-2)
Romero 6 : plus solide que Lisandro Martinez, il ne peut toutefois masquer tous les trous. Son coup de tête d’attaquant relance le match (95’ Otamendi sv)
L. Martinez 4 : il perd complètement Ibrahim sur l’ouverture du score, puis rate son marquage sur le deuxième but. Un match digne d’un film d’horreur.
Tagliafico 6 : obtient astucieusement le penalty du 1-1 potentiel, adresse 2 ou 3 ballons intéressants que ses coéquipiers ne parviennent pas à exploiter. Plus à l’aise quand il monte au jeu (66' Nico Gonzalez 6,5 : avec lui, le niveau technique monte d’un cran. Sa puissance est précieuse dans ce genre de matchs)
De Paul 4,5 : quasi invisible, il peine à trouver ses marques et ne se montre que par intermittence en première période (66' Lautaro 7 : sa passe décisive pour Enzo est un régal, un coup de pinceau digne des plus grands artistes)
Paredes 6 : il a perdu son rythme d’antan, mais reste un homme de base indispensable à l’équilibre de l’Albiceleste.
Mac Allister 5,5 : plus présent qu’Enzo, il frôle l’ouverture du score mais manque de constance.
Enzo Fernández 7 : fantomatique jusqu’à la 92^e, puis ce coup de tête décisif qui vaut les quarts de finale. Que dire de plus ?
Messi 7,5 : son penalty est arrêté par Shobeir, tiré bien trop mollement. Quatre penalties manqués sur huit en Coupe du monde, dont deux dans cette édition, c’est objectivement trop pour un joueur de sa trempe. Un match pénible à regarder pendant plus d’une heure, puis il se souvient qu’il est l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire, peut-être même le plus grand. Pause, remise à zéro, nouveau départ : il prend ses coéquipiers par la main, offre une passe décisive à Romero (sa 9e en Coupe du monde), puis claque le 2-2 avec puissance et autorité. Vingt-et-un buts en Coupe du monde. Inévitable.
Alvarez 5,5 : Shobeir lui refuse l'égalisation, puis il reste globalement discret. Il se joint à l'assaut final sans toujours faire les bons choix (95' Medina, ndlr).
Scaloni 5,5 : son équipe montre du caractère et un cœur énorme, mais elle a perdu en cohésion et sa défense reste trop friable. Il lui faut des joueurs de vitesse, Messi ne peut pas tout résoudre à lui seul.
LES NOTES DES PHARAONS
Shobeir 7 : Il hypnotise Messi depuis les onze mètres, repousse les tentatives de Mac Allister et surtout d’Alvarez grâce à un arrêt incroyable. Il encaisse trois buts, mais réalise tout de même une superbe performance. Il méritait une autre issue.
Hany 5,5 : en difficulté contre Tagliafico, il se contente de défendre.
Ibrahim 5 : il s’élève pour ouvrir le score, puis livre un match courageux, puissant et concentré, avant de fondre comme neige au soleil en fin de match. Il perd Enzo de vue, une erreur trop grave.
Rabia 5,5 : son coup de mou final reste inexplicable
Hafez 5,5 : mi-temps solide, puis submergé par la furia argentine
Ashour 6,5 : vif comme l’éclair, il tient Molina à distance et prouve qu’il sait manier le ballon. Il sort sur blessure (46' Fathi 6 : une bonne prestation)
Ziko 6,5 : il inscrit deux buts, dont un est refusé. Il donne constamment l’impression de pouvoir créer un danger (80' Marmoush sv)
Attia 6 : son moment fort est la passe décisive pour Ibrahim
Lasheen 5,5 : il contient le milieu de l’Albiceleste pendant plus de 70 minutes avant de s’égarer en fin de match (90' Zizo sv)
Salah 6,5 : aligné en faux numéro 9, sa simple présence suffit à tenir Martinez et Romero en alerte. Mi-temps initiale laborieuse, seconde période plus influente : les actions les plus dangereuses passent par ses pieds.
Hassan 5,5 : il se fait surprendre par Tagliafico sur un mouvement naïf, concédant le penalty qui aurait pu mener au 1-1. Il délivre ensuite la passe décisive pour le 0-2 de Ziko (73' Trezeguet 5,5, peu incisif).
Hassan 6,5 : pendant 80 minutes, une Égypte merveilleuse, bien en place, dangereuse en contre. En fin de match, après avoir encaissé le 1-2, l’équipe s’est éteinte ; et ce n’est pas de sa faute.
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