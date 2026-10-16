Guler va rester au Real Madrid après avoir trouvé un accord sur un nouveau contrat qui le lie au club jusqu’en 2031, selon TEAMtalk. Le meneur de jeu de 21 ans a décidé de s’engager sur le long terme avec le club, malgré les doutes qui entouraient auparavant sa place dans l’effectif.

C’est une excellente nouvelle pour le Real Madrid, qui cherche à conserver ses jeunes talents les plus prometteurs. Guler devrait continuer à renforcer son importance au sein de l’équipe pendant le reste de la saison en cours.

Cette décision met officiellement fin aux spéculations sur un éventuel départ et rassure les supporters : le milieu de terrain turc reste un élément essentiel du projet à long terme du club.