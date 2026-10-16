AFP
Traduit par
Arda Guler met fin aux rumeurs de transfert à Arsenal et à Manchester City en acceptant un nouveau contrat XXL avec le Real Madrid
Guler s’engage sur le long terme
Guler va rester au Real Madrid après avoir trouvé un accord sur un nouveau contrat qui le lie au club jusqu’en 2031, selon TEAMtalk. Le meneur de jeu de 21 ans a décidé de s’engager sur le long terme avec le club, malgré les doutes qui entouraient auparavant sa place dans l’effectif.
C’est une excellente nouvelle pour le Real Madrid, qui cherche à conserver ses jeunes talents les plus prometteurs. Guler devrait continuer à renforcer son importance au sein de l’équipe pendant le reste de la saison en cours.
Cette décision met officiellement fin aux spéculations sur un éventuel départ et rassure les supporters : le milieu de terrain turc reste un élément essentiel du projet à long terme du club.
- Getty Images Sport
L’intérêt de la Premier League officiellement écarté
L’arrivée de Jose Mourinho au poste d’entraîneur du Real Madrid devait, selon toute attente, bousculer l’effectif. Certains avaient supposé que Guler pourrait faire partie des joueurs pénalisés, estimant que son style tout en finesse risquait de ne pas répondre aux exigences de Mourinho.
Cette incertitude a suscité un vif intérêt en Premier League à l’approche du mercato estival. Arsenal et Manchester City s’intéressaient tous deux au talentueux Turc, espérant pouvoir l’arracher au Real Madrid.
Toutefois, les clubs concurrents n’ont désormais officiellement plus aucune ouverture. Guler a mis un terme définitif aux rumeurs de transfert en affirmant sa volonté de rester au club.
Le soutien de Perez et les contributions clés
Guler a continué de démontrer sa valeur sur le terrain, même sans être assuré d’être titulaire chaque semaine. Entré en jeu contre l’AS Rome, il a délivré deux passes décisives cruciales, aidant son équipe à remonter de manière spectaculaire après avoir été menée 3-1 pour remporter le match.
Cette entrée en jeu décisive a encore conforté son statut d’option offensive majeure aux yeux de Mourinho. Le jeune joueur bénéficierait en outre tout particulièrement des faveurs du président du Real Madrid, Florentino Perez. Ce soutien appuyé au sommet du club a renforcé le sentiment très net qu’il n’a jamais été question que le joueur parte.
- AFP
S’imposer au plus haut niveau
Le milieu de terrain cherchera à confirmer ses récentes performances décisives et à obtenir encore plus de titularisations. Son avenir à long terme étant assuré, Guler peut se consacrer pleinement à sa progression et à son rôle tactique au sein de l’effectif.
Cette saison, il a inscrit un but et délivré cinq passes décisives en neuf apparitions, toutes compétitions confondues. Guler tentera de se montrer à nouveau décisif lorsque le Real Madrid affrontera Séville en Liga ce week-end.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles