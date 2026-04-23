Cette nouvelle assène un coup de massue à Arda Güler, au Real Madrid et à tout un pays : la pépite offensive, sur laquelle reposent les espoirs de la Turquie pour la prochaine Coupe du monde, souffre d’une grave lésion musculaire à la cuisse arrière.
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Arda Güler, victime d’une blessure, pourrait-il manquer la Coupe du monde ? Le jeune milieu offensif du Real Madrid a reçu une bien mauvaise nouvelle
Selon un communiqué officiel du Real Madrid, Arda Güler, blessé, devrait manquer le reste de la saison. Le club n’a pas précisé la durée exacte de son indisponibilité, mais le jeune Turc de 21 ans semble avoir déjà disputé son dernier match sous le maillot merengue cette année. D’ailleurs, les objectifs du Real s’amenuisent : éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, puis sorti dès les huitièmes de la Coupe du Roi par Albacete, club de deuxième division.
En Liga, la maison blanche est également à la traîne : à six journées du terme, elle pointe à neuf longueurs du leader, Barcelone. Cette saison sans titre devrait avoir des conséquences ; selon les informations circulant dans la presse, l’entraîneur Alvaro Arbeloa serait démis de ses fonctions au plus tard à l’issue de l’exercice en cours.
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Arda Güler a réalisé jusqu’ici sa meilleure saison avec le Real Madrid depuis son arrivée en provenance de Fenerbahce en 2023. En 50 matchs officiels, le joueur de 21 ans a directement pris part à 20 buts (6 réalisations, 14 passes décisives). En Ligue des champions, il a failli devenir le héros du match retour des quarts de finale en inscrivant un doublé – ses tout premiers buts dans la compétition.
Mais des buts tardifs de Luis Díaz et Michael Olise ont anéanti les espoirs de qualification, et le jeune Turc, excédé par l’expulsion controversée d’Eduardo Camavinga, a perdu son sang-froid au coup de sifflet final, écopant d’un carton rouge pour ses protestations virulentes.
Il lui faudra donc retrouver rapidement son meilleur niveau pour la Coupe du monde. Le milieu offensif est considéré comme le grand espoir de la Turquie. Déjà lors des éliminatoires, sa première participation depuis 2002, il s’était distingué comme l’un des joueurs les plus influents avec quatre passes décisives et un but. Lors du tournoi qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Turquie affrontera successivement l’Australie, le Paraguay, puis les États-Unis, pays hôte, pour clore la phase de groupes.
Le Real Madrid annonce deux nouvelles choc : la saison est également terminée pour Eder Militao.
Pour les Merengues, le scénario s’est encore dégradé après la blessure de Güler : Eder Militao, qui venait tout juste de reprendre la compétition en avril après une grave lésion musculaire, devrait lui aussi déclarer forfait pour le reste de la saison. L’international brésilien, déjà absent de mi-décembre à début avril, a de nouveau ressenti une douleur à la cuisse.
La Seleção reste donc vigilante en vue de la Coupe du monde, car, malgré son statut de titulaire indiscutable en charnière centrale, le défenseur central brésilien doit encore prouver qu’il peut enchaîner les matchs sans rechute. En son absence, le duo Gabriel-Marquinhos a toutefois su s’imposer.