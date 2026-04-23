Arda Güler a réalisé jusqu’ici sa meilleure saison avec le Real Madrid depuis son arrivée en provenance de Fenerbahce en 2023. En 50 matchs officiels, le joueur de 21 ans a directement pris part à 20 buts (6 réalisations, 14 passes décisives). En Ligue des champions, il a failli devenir le héros du match retour des quarts de finale en inscrivant un doublé – ses tout premiers buts dans la compétition.

Mais des buts tardifs de Luis Díaz et Michael Olise ont anéanti les espoirs de qualification, et le jeune Turc, excédé par l’expulsion controversée d’Eduardo Camavinga, a perdu son sang-froid au coup de sifflet final, écopant d’un carton rouge pour ses protestations virulentes.

Il lui faudra donc retrouver rapidement son meilleur niveau pour la Coupe du monde. Le milieu offensif est considéré comme le grand espoir de la Turquie. Déjà lors des éliminatoires, sa première participation depuis 2002, il s’était distingué comme l’un des joueurs les plus influents avec quatre passes décisives et un but. Lors du tournoi qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Turquie affrontera successivement l’Australie, le Paraguay, puis les États-Unis, pays hôte, pour clore la phase de groupes.