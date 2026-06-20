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Arda Güler, la pépite du Real Madrid, a exprimé sa fureur après l’élimination de la Turquie de la Coupe du monde
Le parcours de la Turquie au Mondial s’achève plus tôt que prévu.
Le parcours de la Turquie en Coupe du monde s’est achevé plus tôt que prévu après une défaite 1-0 face au Paraguay, qui a mathématiquement éliminé ses espoirs d’accéder aux huitièmes de finale. L’équipe de Vincenzo Montella était arrivée au tournoi avec de grandes attentes, portée par son impressionnant parcours jusqu’aux quarts de finale de l’Euro 2024.
Au lieu de quoi, les « Étoiles du Croissant » ont connu un début de tournoi catastrophique : une défaite surprise 2-0 face à l’Australie, puis un revers de justesse contre le Paraguay, les laissant sans point ni le moindre but après deux journées.
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Güler présente ses excuses aux supporters.
Visiblement ému après le coup de sifflet final, Guler, 21 ans, l’un des fers de lance de la nouvelle génération turque avec Kenan Yildiz, n’a pu dissimuler sa frustration lorsque l’élimination a été actée. Au micro de TRT Spor, il a livré un bilan sans détour de la prestation des siens et présenté ses excuses aux supporters.
« Nous avons honte. Nous présentons nos excuses à tout notre peuple », a déclaré Güler. « Nous jouons dans de très grands clubs et nous devons le montrer sur le terrain. Nous n’avons pas réussi à marquer en deux matchs. Tout au long de ma carrière en équipe nationale, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour leur faire oublier ce tournoi. Nous présentons nos excuses à notre peuple. »
Un manque d’efficacité chronique coûte cher à Montella
Les statistiques qui expliquent l’élimination de la Turquie dressent un tableau sombre de ses performances devant le but. En deux défaites, les Turcs ont aligné un stupéfiant total de 62 tirs sans trouver le chemin des filets. Selon Opta, il s’agit du plus grand nombre de tentatives infructueuses sur deux matchs dans l’histoire de la Coupe du monde, qui remonte à 1966. Rien qu’face au Paraguay, les Turcs ont dominé la possession (78,5 %) et aligné 33 tirs, sans pour autant trouver le chemin des filets.
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Tous les regards sont désormais tournés vers la phase de reconstruction.
La Turquie doit encore disputer un match de la phase de groupes, face aux États-Unis, mais le résultat n’influencera pas son parcours. L’enjeu sera donc de conclure la compétition sur une bonne note et de retrouver un peu de fierté.