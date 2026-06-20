Le parcours de la Turquie en Coupe du monde s’est achevé plus tôt que prévu après une défaite 1-0 face au Paraguay, qui a mathématiquement éliminé ses espoirs d’accéder aux huitièmes de finale. L’équipe de Vincenzo Montella était arrivée au tournoi avec de grandes attentes, portée par son impressionnant parcours jusqu’aux quarts de finale de l’Euro 2024.

Au lieu de quoi, les « Étoiles du Croissant » ont connu un début de tournoi catastrophique : une défaite surprise 2-0 face à l’Australie, puis un revers de justesse contre le Paraguay, les laissant sans point ni le moindre but après deux journées.