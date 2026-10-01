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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Emanuele Tramacere
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Arbitropoli, Chiné et le parquet de la FIGC classent l’enquête sur Rocchi : aucun contact illicite avec les clubs

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L’enquête sur l’affaire rebaptisée « arbitropoli » s’est conclue sans suite.

L’affaire rebaptisée depuis longtemps « Arbitropoli », qui a vu l’ancien chef des désignations Gianluca Rocchi impliqué avec d’autres membres de la direction arbitrale au cours des 2 dernières saisons, s’est conclue non seulement devant la justice ordinaire, mais aussi devant la justice sportive, sans suite.


L’accusation portait sur un concours en fraude sportive et concernait de possibles désignations « forcées » à la suite des plaintes de clubs comme l’Inter ainsi que les « coups frappés » à Lissone, dans la salle VAR, pour modifier les décisions arbitrales, mais selon ce qu’a rapporté Sky Sport le parquet de la FIGC a choisi de classer l’enquête, blanchissant l’ancien arbitre.


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  • La ligne du parquet de Monza se poursuit

    Selon les informations de Sky Sport, en effet, le parquet général de la FIGC a suivi la ligne directrice fixée en matière de justice ordinaire par le parquet de la République de Monza qui, en particulier sur le cas des « coups frappés » dans la salle VAR de Lissone durant la saison 2024/2025, avait demandé le classement sans suite de l’affaire pénale.

  • Archivage sportif

    En conséquence, le parquet général de la FIGC a choisi d’accueillir la demande de classement présentée par Rocchi également devant la justice sportive, clôturant de fait l’affaire au motif que le parquet de la FIGC n’a trouvé aucune preuve de contacts directs, y compris téléphoniques, entre Rocchi et des dirigeants de clubs dans le cadre des contestations sur les désignations. Les plaintes du club évoquées dans les documents seraient arrivées par l’intermédiaire des Club Referee Manager et non via une relation directe entre Rocchi et les dirigeants.

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