Arbitropoli, Chiné et le parquet de la FIGC classent l’enquête sur Rocchi : aucun contact illicite avec les clubs

L’affaire rebaptisée depuis longtemps « Arbitropoli », qui a vu l’ancien chef des désignations Gianluca Rocchi impliqué avec d’autres membres de la direction arbitrale au cours des 2 dernières saisons, s’est conclue non seulement devant la justice ordinaire, mais aussi devant la justice sportive, sans suite.





L’accusation portait sur un concours en fraude sportive et concernait de possibles désignations « forcées » à la suite des plaintes de clubs comme l’Inter ainsi que les « coups frappés » à Lissone, dans la salle VAR, pour modifier les décisions arbitrales, mais selon ce qu’a rapporté Sky Sport le parquet de la FIGC a choisi de classer l’enquête, blanchissant l’ancien arbitre.





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