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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Arbitres : Orsato admet sept erreurs, 5 en Serie A et 2 en Coupe d’Italie : voici la liste

Serie A

Rencontre entre arbitres et presse à Lissone

Daniele Orsato, responsable de la désignation des arbitres de Serie A, a reconnu sept erreurs lors de cette première phase de la saison au cours de la rencontre avec les médias à l’IBC de Lissone : cinq en championnat et deux en Coupe d’Italie.



  • Cinq erreurs en championnat

    Dans trois cas, il s’agit de penalties non accordés en Serie A sur lesquels le VAR aurait dû intervenir après l’absence d’intervention de l’arbitre : dans Torino-Milan, la main de Vlasic dans la surface était fautive ; dans Fiorentina-Frosinone, l’intervention de Dragusin sur Monterisi devait être sanctionnée ; tandis que dans Juventus-Atalanta, la retenue de Kalulu sur Rowe devait être sanctionnée.


    Deux cartons rouges ont manqué en championnat : Caqueret aurait dû être expulsé pour son intervention sur Britschgi dans Como-Parma, tout comme Jimenez pour un coup sur Bracaglia, là encore dans Fiorentina-Frosinone.

  • DEUX ERREURS EN COUPE D’ITALIE

    Deux erreurs aussi en Coupe d’Italie : le penalty manque dans Fiorentina-Pise pour la retenue de Caracciolo sur Pellegrino, tandis que le penalty pour la main de Lucchesi dans Torino-Monza n’aurait pas dû être annulé après l’intervention de la VAR, car il s’agissait d’une décision de terrain.


  • AUTRES CAS CONTROVERSÉS

    D’autres cas controversés, en revanche, n’ont pas été considérés comme des erreurs par le désignateur : par exemple, De Bruyne-Vazquez dans Genoa-Napoli, la « collision » entre De Winter et Kolo Muani avant le but de Cisse dans Juventus-Milan et la supposée main de Lobotka dans Inter-Napoli, jamais attestée par les caméras.



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  • STATISTIQUES

    Enfin, lors de la réunion, des statistiques sur la nouvelle ligne directrice des arbitres ont été communiquées : le temps de jeu effectif a augmenté à 59'24'' (+5'53'' par rapport à l’an dernier), tandis que les fautes ont diminué (de 26 à 22,74), ainsi que les penalties (seulement 5 en 5 journées, soit le chiffre le plus bas de toute l’Europe), les avertissements (de 3,63 à 3,22) et les expulsions (de 0,18 à 0,04)