Daniele Orsato, responsable de la désignation des arbitres de Serie A, a reconnu sept erreurs lors de cette première phase de la saison au cours de la rencontre avec les médias à l’IBC de Lissone : cinq en championnat et deux en Coupe d’Italie.
Arbitres : Orsato admet sept erreurs, 5 en Serie A et 2 en Coupe d’Italie : voici la liste
Cinq erreurs en championnat
Dans trois cas, il s’agit de penalties non accordés en Serie A sur lesquels le VAR aurait dû intervenir après l’absence d’intervention de l’arbitre : dans Torino-Milan, la main de Vlasic dans la surface était fautive ; dans Fiorentina-Frosinone, l’intervention de Dragusin sur Monterisi devait être sanctionnée ; tandis que dans Juventus-Atalanta, la retenue de Kalulu sur Rowe devait être sanctionnée.
Deux cartons rouges ont manqué en championnat : Caqueret aurait dû être expulsé pour son intervention sur Britschgi dans Como-Parma, tout comme Jimenez pour un coup sur Bracaglia, là encore dans Fiorentina-Frosinone.
DEUX ERREURS EN COUPE D’ITALIE
Deux erreurs aussi en Coupe d’Italie : le penalty manque dans Fiorentina-Pise pour la retenue de Caracciolo sur Pellegrino, tandis que le penalty pour la main de Lucchesi dans Torino-Monza n’aurait pas dû être annulé après l’intervention de la VAR, car il s’agissait d’une décision de terrain.
AUTRES CAS CONTROVERSÉS
D’autres cas controversés, en revanche, n’ont pas été considérés comme des erreurs par le désignateur : par exemple, De Bruyne-Vazquez dans Genoa-Napoli, la « collision » entre De Winter et Kolo Muani avant le but de Cisse dans Juventus-Milan et la supposée main de Lobotka dans Inter-Napoli, jamais attestée par les caméras.
STATISTIQUES
Enfin, lors de la réunion, des statistiques sur la nouvelle ligne directrice des arbitres ont été communiquées : le temps de jeu effectif a augmenté à 59'24'' (+5'53'' par rapport à l’an dernier), tandis que les fautes ont diminué (de 26 à 22,74), ainsi que les penalties (seulement 5 en 5 journées, soit le chiffre le plus bas de toute l’Europe), les avertissements (de 3,63 à 3,22) et les expulsions (de 0,18 à 0,04)
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