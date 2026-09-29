Arbitres : Orsato admet sept erreurs, 5 en Serie A et 2 en Coupe d’Italie : voici la liste

Dans trois cas, il s’agit de penalties non accordés en Serie A sur lesquels le VAR aurait dû intervenir après l’absence d’intervention de l’arbitre : dans Torino-Milan, la main de Vlasic dans la surface était fautive ; dans Fiorentina-Frosinone, l’intervention de Dragusin sur Monterisi devait être sanctionnée ; tandis que dans Juventus-Atalanta, la retenue de Kalulu sur Rowe devait être sanctionnée.





Deux cartons rouges ont manqué en championnat : Caqueret aurait dû être expulsé pour son intervention sur Britschgi dans Como-Parma, tout comme Jimenez pour un coup sur Bracaglia, là encore dans Fiorentina-Frosinone.