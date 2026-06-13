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Gianluca Minchiotti

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Arbitres : Messina est nommé directeur technique de l’AIA ; Orsato sera-t-il le nouveau designateur pour la Serie A et la Serie B ?

Serie A

Arbitrage : le nouveau directeur technique est officiellement en poste, tandis que les rumeurs s’intensifient autour du futur responsable de la désignation des arbitres.

Le Comité national de l’Association italienne des arbitres (AIA) a nommé Domenico Messina au poste de directeur technique, comme l’indique le communiqué officiel de l’AIA : « Sa désignation, effectuée avec un grand sens des responsabilités, répond à la conviction que le directeur technique jouera un rôle clé dans le développement, la coordination et la valorisation du patrimoine technique arbitral national. Son profil associe une solide expérience internationale, une expertise technique pointue et une connaissance approfondie du système arbitral italien, forgées au fil d’une carrière menée au plus haut niveau.


Le communiqué conclut : « Ce choix confirme la volonté du Comité national de confier la nouvelle structure technique à une personnalité de premier plan, capable d’accompagner l’AIA dans les défis à venir, en garantissant continuité, expertise et une vision axée sur la croissance technique de l’ensemble du mouvement arbitral. »


  • ORSATO, NOUVEAU DESIGNÉ COMME ARBITRE ?

    Messina doit désigner le nouveau responsable de l’arbitrage des séries A et B, et Daniele Orsato fait figure de grand favori. Hier, sur Radio CRC, l’ancien arbitre et consultant DAZN Luca Marelli a confirmé cette tendance : « Le futur responsable de l’arbitrage pour les deux prochaines saisons sera très probablement Daniele Orsato. Les nominations étant désormais biennales, le prochain président héritera d’un choix déjà acté.


    Né en 1975 et issu de la section de Schio, Orsato, qui a raccroché son sifflet en juin 2024 avant de prendre en 2025 la tête de la Commission nationale des arbitres de Serie C, succéderait ainsi à Gianluca Rocchi – qui s’est temporairement mis en retrait – puis à Dino Tommasi, désignateur par intérim après la démission de ce dernier.


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