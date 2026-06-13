Le Comité national de l’Association italienne des arbitres (AIA) a nommé Domenico Messina au poste de directeur technique, comme l’indique le communiqué officiel de l’AIA : « Sa désignation, effectuée avec un grand sens des responsabilités, répond à la conviction que le directeur technique jouera un rôle clé dans le développement, la coordination et la valorisation du patrimoine technique arbitral national. Son profil associe une solide expérience internationale, une expertise technique pointue et une connaissance approfondie du système arbitral italien, forgées au fil d’une carrière menée au plus haut niveau.





Le communiqué conclut : « Ce choix confirme la volonté du Comité national de confier la nouvelle structure technique à une personnalité de premier plan, capable d’accompagner l’AIA dans les défis à venir, en garantissant continuité, expertise et une vision axée sur la croissance technique de l’ensemble du mouvement arbitral. »



