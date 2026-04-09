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« Arbitrage incompréhensible » : le FC Barcelone a déposé une réclamation officielle auprès de l’UEFA après un incident de main lors de sa défaite en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid
Le FC Barcelone réclame des explications à l’UEFA.
Le FC Barcelone a officialisé, dans un communiqué, le dépôt d’une plainte auprès de l’UEFA. Le club catalan estime que l’arbitrage du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid a contravené aux règles en vigueur et influencé le résultat de la rencontre. La plainte concerne un fait de jeu précis : à la 54^e minute, après une reprise de jeu régulière, un joueur adverse a touché le ballon de la main dans la surface de réparation sans que l’arbitre ne siffle penalty, une erreur que le club estime significative, d’autant plus que le VAR n’est pas intervenu. En conséquence, le FC Barcelone demande l’ouverture d’une enquête, l’accès aux communications arbitrages et, le cas échéant, la reconnaissance officielle des erreurs ainsi que des mesures correctives. Le club souligne par ailleurs que ce genre de décisions litigieuses, déjà observé lors des dernières éditions de la Ligue des champions, lui aurait causé un préjudice sportif manifeste, l’empêchant de rivaliser à armes égales avec ses adversaires. »
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La controverse bizarre autour du handball
Au cœur de l’agacement du Barça se trouve un incident survenu à la 54^e minute, impliquant Marc Pubill, remplaçant de l’Atlético. Après un coup de pied de but court effectué par le gardien Juan Musso, le ballon était bien en jeu lorsque Pubill l’a délibérément arrêté de la main avant de le renvoyer vers son gardien, pensant apparemment qu’il n’était pas encore en jeu. Malgré cette faute manifeste, l’arbitre Istvan Kovacs a simplement ordonné la reprise du coup de pied de but sans prendre d’autre mesure.
Hansi Flick a immédiatement protesté sur le bord du terrain, estimant que ni l’arbitre central ni la vidéo n’ont sanctionné cette faute par un penalty. Le club catalan dénonce une erreur d’interprétation majeure des lois du jeu, d’autant plus que l’action s’est déroulée bien après la reprise effective du jeu.
Flick fustige les défaillances du VAR
Après la rencontre, Flick s’est montré très critique envers l’arbitrage. « Je ne comprends pas pourquoi le VAR n’est pas intervenu… C’est incroyable. Tout le monde peut se tromper, mais dans ce genre de situation… À quoi sert le VAR ? Il aurait dû accorder un penalty et un deuxième carton jaune au joueur », a déclaré Flick.
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- AFP
Une tâche ardue après le drame du carton rouge
L’incident de la main n’a pas été le seul point chaud de la soirée, Barcelone ayant disputé la majeure partie du match à dix. L’expulsion de Pau Cubarsi juste avant la mi-temps a définitivement fait basculer la dynamique en faveur de l’équipe de Diego Simeone. Si Flick est resté sceptique quant au carton rouge, il a toutefois affirmé que le penalty non sifflé pour une faute de main constituait l’erreur la plus flagrante.
Menés 2-0 à l’issue du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, suite aux réalisations de Julián Álvarez et Alexander Sörloth, les Blaugranas semblent pourtant déterminés à inverser la tendance. Ils préparent déjà un déplacement hostile à Madrid, tout en espérant que leur réclamation officielle conduise à un arbitrage plus rigoureusement supervisé lors de la manche retour.