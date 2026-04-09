« Arbitrage incompréhensible » : le FC Barcelone a déposé une réclamation officielle auprès de l’UEFA après un incident de main lors de sa défaite en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid

Au cœur de l’agacement du Barça se trouve un incident survenu à la 54^e minute, impliquant Marc Pubill, remplaçant de l’Atlético. Après un coup de pied de but court effectué par le gardien Juan Musso, le ballon était bien en jeu lorsque Pubill l’a délibérément arrêté de la main avant de le renvoyer vers son gardien, pensant apparemment qu’il n’était pas encore en jeu. Malgré cette faute manifeste, l’arbitre Istvan Kovacs a simplement ordonné la reprise du coup de pied de but sans prendre d’autre mesure.

Hansi Flick a immédiatement protesté sur le bord du terrain, estimant que ni l’arbitre central ni la vidéo n’ont sanctionné cette faute par un penalty. Le club catalan dénonce une erreur d’interprétation majeure des lois du jeu, d’autant plus que l’action s’est déroulée bien après la reprise effective du jeu.