أrbeloa : J’ai besoin de joueurs qui veulent briller chaque jour… et les sifflets contre Vinícius sont naturels

Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, a révélé son mécontentement quant au niveau affiché par les joueurs de l’équipe lors du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions, réclamant davantage d’efforts.

Le Real Madrid s’est incliné 1-2 face à son invité, le Bayern Munich, avant-hier mardi, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, et se retrouve dans l’obligation de s’imposer par deux buts d’écart à l’« Allianz Arena » mercredi prochain.

L’équipe merengue se prépare à affronter Gérone au « Santiago Bernabéu » demain jeudi dans le cadre de la Liga, car les hommes d’Arbeloa veulent réduire l’écart de sept points avec le leader, Barcelone.

Arbeloa a confirmé qu’il n’appliquera pas le principe de la rotation des joueurs lors du match contre Gérone afin de se préparer à l’affiche contre le Bayern, tout en saluant les qualités d’Eduardo Camavinga et le retour de blessure d’Éder Militão.

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