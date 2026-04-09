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أrbeloa : J’ai besoin de joueurs qui veulent briller chaque jour… et les sifflets contre Vinícius sont naturels

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L’entraîneur espagnol n’est pas satisfait des performances des stars du Real Madrid.

Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, a révélé son mécontentement quant au niveau affiché par les joueurs de l’équipe lors du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions, réclamant davantage d’efforts.

Le Real Madrid s’est incliné 1-2 face à son invité, le Bayern Munich, avant-hier mardi, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, et se retrouve dans l’obligation de s’imposer par deux buts d’écart à l’« Allianz Arena » mercredi prochain.

L’équipe merengue se prépare à affronter Gérone au « Santiago Bernabéu » demain jeudi dans le cadre de la Liga, car les hommes d’Arbeloa veulent réduire l’écart de sept points avec le leader, Barcelone.

Arbeloa a confirmé qu’il n’appliquera pas le principe de la rotation des joueurs lors du match contre Gérone afin de se préparer à l’affiche contre le Bayern, tout en saluant les qualités d’Eduardo Camavinga et le retour de blessure d’Éder Militão.

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  • Ce n’est pas seulement Mbappé

    Concernant la baisse de niveau de Mbappé, l’entraîneur a commenté : « Ce n’est pas seulement Mbappé, je veux des joueurs qui aient envie d’être des joueurs du Real Madrid chaque jour. Il est important que le joueur reste lui-même, au-delà du seul talent et de la seule qualité. »

    Il a ajouté : « On ne peut pas jouer un quart de finale de Ligue des champions ou des matches à très forte motivation tous les jours, et c’est là qu’intervient l’importance de l’autodiscipline. Cela dépasse son talent. Nous voulons que les joueurs ressentent demain, face à Gérone, la nécessité de briller. »

    Il a poursuivi : « C’est ce dont nous avons besoin : qu’ils soient eux-mêmes au quotidien et prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes. Ce n’est pas facile, mais c’est ce que nous demandons : que leur motivation soit de donner le maximum. »

    À la question de savoir s’il y avait des joueurs qui avaient manqué d’engagement lors du match contre le Bayern, il a précisé : « Non, absolument pas. Je ne suis pas quelqu’un qui aime entrer ici dans les détails tactiques. L’important, c’est la volonté de sortir avec un grand état d’esprit et un engagement élevé. Le talent est là et il est formidable, mais gagner des matches ne se fait pas seulement au talent. Parfois, cela peut arriver, mais si nous voulons de la constance, nous avons besoin de plus que du talent. »

    Il a ajouté : « Si notre marge d’erreur était déjà étroite auparavant, elle l’est maintenant encore davantage. Nous savons que chaque match est très important. Même si nous n’avons pas d’occasions, nous continuerons à nous battre avec le même état d’esprit. Nous savons qui nous représentons et l’ampleur de la responsabilité qui nous incombe, et nous sommes prêts à y faire face. »

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  • Les sifflets d’hostilité contre Vinícius

    À propos des sifflets essuyés par Vinícius Junior, la star du Real Madrid, au stade Santiago Bernabéu lors du match contre le Bayern Munich, Arbeloa a déclaré : « Vous savez ce que je pense de Vinícius, et ce qu’il représente pour moi en tant qu’entraîneur et en tant que supporter du Real Madrid, ainsi que le niveau qu’il affiche. »

    Il a poursuivi : « Pour moi, ce serait une chance de jouer chaque match au Bernabéu. Les sifflets font partie des exigences de ce public. Je les considère comme quelque chose de normal et de compréhensible. Certains peuvent ressentir une atmosphère négative, mais ce que nous, nous constatons, c’est le soutien de nos supporters. On ne peut pas demander plus que cela. »

    Il a conclu : « Si l’équipe réalise une bonne performance et se crée des occasions, c’est grâce à la pression exercée par le Bernabéu. J’aimerais avoir la chance de jouer dans ce stade. Tous les joueurs ressentent la même chose. »

  • م Le match du Bayern commence maintenant

    À propos de la possibilité d’effectuer une rotation dans la composition afin de bien préparer le match décisif contre le Bayern Munich en Allemagne, il a commenté : « Demain, je veux sortir pour gagner. Je pense toujours, malgré le résultat, avoir aligné les meilleurs joueurs lors du match contre Majorque. Je ne pense pas à la rotation. Le match le plus important pour moi en tant qu’entraîneur, c’est celui de demain. J’alignerai une composition à la hauteur de cette confrontation. »

    À propos de l’éventualité de faire des essais lors du match contre Gérone en préparation de la rencontre face au Bayern, il a répondu : « Nous ne sommes pas dans une situation qui permet des essais. Nous sommes impatients d’arriver au match de Munich. Depuis le coup de sifflet final (du match précédent), nous voulons tester nos capacités à l’Allianz Arena. Mais avant cela, nous devons nous concentrer sur le match de demain. Le match de mercredi commence dès maintenant. Nous devons livrer un grand match. Nous avons 4 jours pour récupérer, et tout ce qui occupe notre esprit, c’est de donner le meilleur de nous-mêmes. C’est l’unique objectif : aligner une équipe solide et livrer un grand match. »

  • ميليتاو وبيلينجهام وكامافينجا أساسيون

    Arbeloa a été interrogé sur la situation de Mendy, Militão et Bellingham. Il a répondu : « Militão et Bellingham débuteront titulaires demain, et Mendy aura du temps de jeu pendant le match. »

    Il a ajouté : « Comme je l’ai dit auparavant, lorsque Militão est au meilleur de sa forme, il est probablement le meilleur au monde. Physiquement, c’est un joueur dominant, fort dans les duels, il défend de grands espaces en terrain ouvert et possède une grande puissance dans le jeu aérien. »

    Il a poursuivi : « Il a aussi une capacité particulière à relancer depuis l’arrière, en plus de sa personnalité de leader et de sa voix sur le terrain. Son importance pour l’équipe ne fait aucun doute. C’est une fierté d’avoir un joueur de ce niveau. »

    Il a enchaîné : « Camavinga a beaucoup joué avec moi, plus qu’au début de la saison. Il était titulaire et il sera titulaire demain. Je le considère comme un joueur important pour moi et pour le club. Il a montré à de nombreuses reprises le type de joueur qu’il est, et il bénéficie de la confiance de tout le monde au club, et bien sûr de la confiance de l’entraîneur. »

    À propos des déclarations de Camavinga disant vouloir apporter davantage, il a commenté : « Le fait qu’il ressente cela est positif. Chaque entraîneur demande des choses différentes. Il a des capacités physiques exceptionnelles, une bonne maîtrise du ballon et un grand potentiel. Je suis satisfait de ses performances. Je veux qu’il progresse et qu’il comprenne ce que nous lui demandons sur le terrain. Il restera un joueur important à l’avenir. »

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