Arbeloa dans la tourmente… Une dernière bouée de sauvetage pour l'entraîneur du Real Madrid

Selon le journal espagnol « AS », la Ligue des champions est désormais la dernière chance de sauver l'avenir d'Arbeloa, après que l'écart avec Barcelone en Liga se soit creusé à la suite de la défaite surprise face au Real Majorque.

Le journal souligne que les espoirs de remporter le titre de champion sont désormais lointains, ce qui met Arbeloa sous une pression énorme dans la compétition européenne, son avenir dépendant en grande partie des résultats que l'équipe pourra obtenir face au Bayern Munich dans un premier temps, puis face au Paris Saint-Germain ou à Liverpool lors d'une phase plus difficile par la suite.

« AS » a précisé que la situation aurait été tout autre si Arbeloa avait pu continuer à se battre pour le titre de champion jusqu'au bout.

Le match contre Majorque a porté un coup dur à la dynamique positive qu'Arbeloa avait insufflée au projet madrilène, la direction ayant constaté que l'équipe manquait de l'étincelle et de la tension nécessaires à un moment où aucun faux pas n'est permis. Les dirigeants du club ont alors commencé à analyser les décisions de l'entraîneur, qu'il s'agisse de laisser Vinícius Júnior sur le banc ou d'aligner de manière inattendue de jeunes joueurs dans le onze de départ, malgré la bonne performance du jeune Manuel Ángel compte tenu de la sensibilité de la situation.