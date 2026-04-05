Álvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid, se trouve confronté à une situation délicate concernant son avenir sur le banc de l'équipe royale pour la saison prochaine.
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Arbeloa dans la tourmente… Une dernière bouée de sauvetage pour l'entraîneur du Real Madrid
Une dernière chance
Selon le journal espagnol « AS », la Ligue des champions est désormais la dernière chance de sauver l'avenir d'Arbeloa, après que l'écart avec Barcelone en Liga se soit creusé à la suite de la défaite surprise face au Real Majorque.
Le journal souligne que les espoirs de remporter le titre de champion sont désormais lointains, ce qui met Arbeloa sous une pression énorme dans la compétition européenne, son avenir dépendant en grande partie des résultats que l'équipe pourra obtenir face au Bayern Munich dans un premier temps, puis face au Paris Saint-Germain ou à Liverpool lors d'une phase plus difficile par la suite.
« AS » a précisé que la situation aurait été tout autre si Arbeloa avait pu continuer à se battre pour le titre de champion jusqu'au bout.
Le match contre Majorque a porté un coup dur à la dynamique positive qu'Arbeloa avait insufflée au projet madrilène, la direction ayant constaté que l'équipe manquait de l'étincelle et de la tension nécessaires à un moment où aucun faux pas n'est permis. Les dirigeants du club ont alors commencé à analyser les décisions de l'entraîneur, qu'il s'agisse de laisser Vinícius Júnior sur le banc ou d'aligner de manière inattendue de jeunes joueurs dans le onze de départ, malgré la bonne performance du jeune Manuel Ángel compte tenu de la sensibilité de la situation.
Chiffres négatifs
Les chiffres ne sont pas en faveur d'Arbeloa avec l'équipe première, puisque la défaite contre Majorque était sa cinquième en 18 matchs, contre 13 victoires. En comparaison, Xabi Alonso a lui aussi essuyé 5 défaites, mais sur 28 rencontres au cours desquelles il a remporté 20 victoires et 3 nuls.
Avec ce bilan négatif, Arbeloa entre dans l'histoire du club parmi les entraîneurs ayant subi le plus de défaites à leurs débuts. Koping et Moloni sont en tête de liste avec 8 défaites, suivis de Del Bosque avec 7, puis de 6 défaites chacun pour Albéniz, Scaroni, Hiddink, Amancio et Arsenio, tandis qu'Arbeloa est à égalité avec Kinké et Ibina avec 5 défaites.
Les statistiques mettent en évidence un autre élément concernant la faible influence des décisions d'Arbeloa pendant les matchs sur les résultats, en particulier lorsque l'équipe est menée au score. Sous sa direction, le Real Madrid n'a réussi à renverser la situation que lors de deux matchs sur les sept où il a commencé en étant mené, à savoir contre Benfica (2-1) et l'Atlético de Madrid (3-2), tandis qu'il s'est incliné lors des cinq autres où il a encaissé le premier but : face à Albaseti (3-2), Benfica (4-2), Osasuna (2-1), Getafe (0-1) et Majorque (2-1).
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assumer ses responsabilités
L'entraîneur insiste pour assumer l'entière responsabilité après chaque défaite, ce qu'il a réitéré au stade Son Moix, en déclarant : « C'est moi qui prends les décisions, qui compose l'équipe, qui effectue les remplacements et qui choisis le style de jeu ; cette défaite relève exclusivement de la responsabilité de l'entraîneur du Real Madrid. »
Malgré cela, il a cette fois fait une allusion indirecte au joueur Camavinga en évoquant le but adverse, déclarant : « C'est à cause d'un manque de discipline qu'ils ont marqué un but dans nos filets... Si tu perds ta concentration ici ne serait-ce qu'un instant ou si tu ne respectes pas correctement le marquage défensif, cela te coûtera un but. »
Une atmosphère de confiance règne au sein du club quant au travail accompli par Arbeloa, avec une grande reconnaissance pour ses efforts dans la gestion du vestiaire et la stabilisation de stars telles que Vinícius, Bellingham et Valverde, ainsi que pour la promotion de jeunes talents comme Tiago Petarich. mais la défaite contre Son Moix a brisé l'élan positif que l'entraîneur avait créé après l'élimination de Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions. La compétition européenne reste donc une fois de plus la clé qui déterminera le maintien ou le départ d'Arbeloa du Real Madrid.