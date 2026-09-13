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Ruben Neves Al-Hilal 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Arabie saoudite, des chants honteux sur la mort de Diogo Jota pour viser Ruben Neves : même Cristiano Ronaldo monte au créneau

R. Neves
Al-Hilal
C. Ronaldo

Un épisode à censurer en Saudi Pro League

En Arabie saoudite, pendant le match entre Al-Taawoun et Al-Hilal, terminé sur le score de 6-0 pour l’équipe entraînée par Simone Inzaghi, les supporters de l’équipe à domicile s’en sont pris au Portugais Rúben Neves, en entonnant des chants honteux sur la mort de son ancien coéquipier en sélection, Diogo Jota.


Les deux joueurs, qui s’étaient connus dans les sélections de jeunes du Portugal, étaient devenus de grands amis à l’époque de Wolverhampton, au point que, après la tragique disparition de Diogo Jota, Neves a porté en sélection le maillot numéro 21 en hommage à son meilleur ami.


Ruben Neves a commenté, comme le rapporte Cronache di Spogliatoio : « J’espère seulement qu’ils n’iront pas prier après ce qu’ils ont fait ».

  • RONALDO : « Plus jamais ces gens au stade »

    Cristiano Ronaldo est également intervenu sur cette affaire, la star portugaise qui évolue en Arabie saoudite à Al-Nassr : « Ces gens ne devraient plus jamais entrer dans un stade ».


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