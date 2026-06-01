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Après une première saison mitigée à Chelsea, Alejandro Garnacho suscite l’intérêt de la Juventus, de l’AC Milan et de l’AS Rome, qui rejoignent ainsi le Napoli dans ce dossier
Selon les dernières informations, Chelsea serait prêt à céder Garnacho afin de limiter les pertes.
Arrivé à Londres sous le poids d’attentes considérables, l’ailier madrilène a peiné à s’adapter à la vie sous les projecteurs de Stamford Bridge, poussant la direction du club à envisager une stratégie de sortie rapide. Selon plusieurs sources, Chelsea aurait déjà placé Alejandro Garnacho sur le marché, après une saison bien en deçà de son transfert très médiatisé.
Recruté l’été dernier pour environ 47 millions d’euros, avec une clause de 10 % sur une éventuelle plus-value future au profit de Manchester United, l’international espagnol n’a pas offert le retour sur investissement escompté. L’ailier n’a inscrit que huit buts toutes compétitions confondues, dont un seul en Premier League et un autre en Ligue des champions. Outre ce bilan statistique modeste, c’est son manque de régularité qui l’a fait dégringoler dans la hiérarchie des Blues.
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Quatre clubs de Serie A surveillent de près la situation.
Malgré ses difficultés en Angleterre, Garnacho reste très coté en Italie, où son potentiel est toujours considéré comme exceptionnel. Le Napoli suit le jeune attaquant depuis longtemps : Antonio Conte l’avait même désigné comme successeur idéal de Khvicha Kvaratskhelia lorsque les Partenopei avaient été confrontés à une demande astronomique de 65 à 70 millions d’euros de la part de Manchester United. Des exigences alors jugées trop élevées, mais la donne a depuis changé, ouvrant la porte à un éventuel transfert au stade Diego Armando Maradona.
Naples n’est pas seul dans la course : la Juventus, l’AC Milan et la Roma ont également reçu des dossiers sur l’ailier via leurs intermédiaires. Ces trois formations, actuellement en quête de renforts sur les ailes, sont séduites par l’idée de redonner un second souffle à un joueur jadis présenté comme l’un des plus grands talents mondiaux. La Serie A, souvent refuge pour les éléments écartés de la Premier League, pourrait ainsi offrir à Garnacho la rampe de lancement dont il a besoin pour relancer une carrière aujourd’hui au point mort.
Les obstacles financiers d’un éventuel accord
Si l’intérêt italien est bien réel, la conclusion d’un accord dépend entièrement de l’évaluation que Chelsea fait du joueur. Les Blues, qui ont déboursé 47 millions d’euros il y a un an, souhaitent récupérer la totalité de leur investissement. Une telle exigence réduit fortement la probabilité d’un transfert en Italie. Sous tension financière, les cadors de la Serie A, comme la Roma ou l’AC Milan, refusent de surpayer un joueur sortant d’une saison décevante et cherchent plutôt à négocier des conditions plus avantageuses.
À l’aube du mercato estival, l’incertitude prévaut donc. La simple volonté de Chelsea d’écouter les offres traduit une perte d’influence pour Garnacho, arrivé il y a un an en provenance de Manchester United avec la promesse de devenir la pierre angulaire d’une nouvelle ère à l’ouest de Londres. Au lieu de quoi, l’international argentin se trouve à la croisée des chemins : qu’il parte pour Turin, Milan ou Naples, les prochains mois s’annoncent décisifs pour un joueur qui possède encore le temps de son côté, mais ne peut se permettre une nouvelle saison dans l’ombre.
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L’occasion de se rattraper en Italie
Malgré ses récentes difficultés en Premier League, le talent de Garnacho ne fait aucun doute, et le rythme tactique plus lent de la Serie A pourrait lui offrir le cadre idéal pour retrouver sa meilleure forme. Qu'il s'agisse d'un transfert à Turin, à Milan ou à Rome, la course à sa signature s'intensifie alors que Chelsea cherche à remodeler son effectif pour la saison à venir.