Après une première saison mitigée à Chelsea, Alejandro Garnacho suscite l’intérêt de la Juventus, de l’AC Milan et de l’AS Rome, qui rejoignent ainsi le Napoli dans ce dossier

Arrivé à Londres sous le poids d’attentes considérables, l’ailier madrilène a peiné à s’adapter à la vie sous les projecteurs de Stamford Bridge, poussant la direction du club à envisager une stratégie de sortie rapide. Selon plusieurs sources, Chelsea aurait déjà placé Alejandro Garnacho sur le marché, après une saison bien en deçà de son transfert très médiatisé.

Recruté l’été dernier pour environ 47 millions d’euros, avec une clause de 10 % sur une éventuelle plus-value future au profit de Manchester United, l’international espagnol n’a pas offert le retour sur investissement escompté. L’ailier n’a inscrit que huit buts toutes compétitions confondues, dont un seul en Premier League et un autre en Ligue des champions. Outre ce bilan statistique modeste, c’est son manque de régularité qui l’a fait dégringoler dans la hiérarchie des Blues.