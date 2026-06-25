Après une phase d’« incompréhension », les deux clubs seraient parvenus à un accord : le transfert de Nathaniel Brown de l’Eintracht Francfort au FC Bayern serait imminent

Selon Sky, deux cadors de Premier League ont tenté d’intercepter le transfert conclu entre les deux clubs de Bundesliga. Le champion d’Angleterre Arsenal et le champion du monde des clubs Chelsea ont senti l’occasion de s’immiscer dans le dossier. Les deux formations londoniennes suivent la situation de près et ont manifesté leur intérêt pour une éventuelle opération.

Les Blues cherchent un nouveau latéral gauche depuis le départ du champion d’Europe Marc Cucurella vers le Real Madrid, tandis qu’Arsenal avait déjà été associé au joueur il y a quelques semaines ; on évoquait alors un refus de l’international allemand de rejoindre un club étranger au profit du FC Bayern.

Arrivé à Francfort en 2024 en provenance du 1. FC Nuremberg pour 5,5 millions d’euros, Brown a brillé malgré les difficultés de l’Eintracht, s’imposant comme l’un des meilleurs arrière gauches du championnat. International allemand, il a été aligné d’entrée lors des deux premiers matchs de la DFB dans le cadre de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Lors du large succès 7-1 contre Curaçao en match d’ouverture, il a d’ailleurs inscrit deux passes décisives.

Il manquera toutefois le dernier match de la phase de groupes contre l’Équateur jeudi soir en raison de douleurs aux adducteurs. C’est David Raum (FC Leipzig) qui le remplacera dans le onze de départ convoqué par le sélectionneur national Julian Nagelsmann.







