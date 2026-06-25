Selon Sky, les deux clubs se sont mis d’accord jeudi soir sur les modalités du transfert. Le FC Bayern Munich versera 55 millions d’euros à l’Eintracht Francfort pour le latéral. Il s’agit d’un « accord total ».
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Après une phase d’« incompréhension », les deux clubs seraient parvenus à un accord : le transfert de Nathaniel Brown de l’Eintracht Francfort au FC Bayern serait imminent
Peu avant, Sky indiquait que « l’incompréhension grandissait » à Francfort, le transfert n’ayant pas encore abouti. Les termes du dossier semblaient pourtant clairs : les dirigeants de l’Eintracht étaient disposés à céder Brown, à condition que le club bavarois verse les 55 millions d’euros réclamés pour le latéral gauche de 23 ans. Un montant que les Frankfurtois ont finalement obtenu. Sous contrat à Francfort jusqu’en 2030, Brown a déjà trouvé un accord avec le Bayern.
Selon plusieurs sources concordantes, Brown aurait déjà trouvé un accord depuis quelque temps avec le Bayern et devrait s’engager jusqu’en 2031 avec le club bavarois.
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Selon les dernières informations, Chelsea et Arsenal s’intéresseraient de près à Nathaniel Brown, jeune joueur suivi par le Bayern Munich.
Selon Sky, deux cadors de Premier League ont tenté d’intercepter le transfert conclu entre les deux clubs de Bundesliga. Le champion d’Angleterre Arsenal et le champion du monde des clubs Chelsea ont senti l’occasion de s’immiscer dans le dossier. Les deux formations londoniennes suivent la situation de près et ont manifesté leur intérêt pour une éventuelle opération.
Les Blues cherchent un nouveau latéral gauche depuis le départ du champion d’Europe Marc Cucurella vers le Real Madrid, tandis qu’Arsenal avait déjà été associé au joueur il y a quelques semaines ; on évoquait alors un refus de l’international allemand de rejoindre un club étranger au profit du FC Bayern.
Arrivé à Francfort en 2024 en provenance du 1. FC Nuremberg pour 5,5 millions d’euros, Brown a brillé malgré les difficultés de l’Eintracht, s’imposant comme l’un des meilleurs arrière gauches du championnat. International allemand, il a été aligné d’entrée lors des deux premiers matchs de la DFB dans le cadre de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Lors du large succès 7-1 contre Curaçao en match d’ouverture, il a d’ailleurs inscrit deux passes décisives.
Il manquera toutefois le dernier match de la phase de groupes contre l’Équateur jeudi soir en raison de douleurs aux adducteurs. C’est David Raum (FC Leipzig) qui le remplacera dans le onze de départ convoqué par le sélectionneur national Julian Nagelsmann.
Les ventes record de l'Eintracht Francfort
Joueurs Poste Cédé à Année Indemnité de transfert Randal Kolo Muani Attaquant PSG 2023 95 millions d’euros Hugo Ekitike Attaquant FC Liverpool 2025 95 millions d’euros Omar Marmoush Attaquant Manchester City 2025 75 millions d’euros Luka Jovic Attaquant Real Madrid 2019 63 millions d’euros Sébastien Haller Attaquant West Ham United 2019 50 millions d’euros