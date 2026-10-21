Erling Haaland, son principal buteur, étant resté sur le banc des remplaçants par précaution après une alerte sur blessure, Maresca a donné sa chance au jeune attaquant Floyd Samba tout en laissant Cherki libre de ses mouvements. L’attaquant français de 23 ans a justifié cette confiance au milieu de la seconde période : il a éliminé son défenseur d’une feinte spectaculaire avant de placer une frappe basse et précise dans le petit filet.

Revenant sur le but décisif du Français et sur l’ensemble de sa prestation, Maresca a déclaré, dans des propos rapportés sur le site officiel du club : « Je pense que Rayan, comme les autres, a fait un bon match. Il a eu de l’impact à certains moments, notamment sur son but. Nous savons que nous pouvons nous attendre à tout de la part de Rayan à tout moment. »