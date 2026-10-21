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Après une large victoire sur la scène européenne, Enzo Maresca, entraîneur de Manchester City, tempère les discussions sur un possible Ballon d’Or pour Rayan Cherki et rappelle que « le football est un sport collectif »
Les locaux déchaînés surclassent les champions de Grèce
Maresca a vu son équipe livrer une démonstration offensive dévastatrice à l’Etihad Stadium pour remettre sa campagne européenne sur les rails. Phil Foden a signé un magnifique triplé et servi Cherki pour une finition tout en finesse, tandis que la recrue estivale Elliot Anderson a inscrit son premier but pour le club. Stavros Pilios a brièvement réduit l’écart de moitié pour les visiteurs, inscrivant le premier but jamais encaissé par le géant anglais face à une équipe grecque.
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L’entraîneur principal salue un talent imprévisible
Erling Haaland, son principal buteur, étant resté sur le banc des remplaçants par précaution après une alerte sur blessure, Maresca a donné sa chance au jeune attaquant Floyd Samba tout en laissant Cherki libre de ses mouvements. L’attaquant français de 23 ans a justifié cette confiance au milieu de la seconde période : il a éliminé son défenseur d’une feinte spectaculaire avant de placer une frappe basse et précise dans le petit filet.
Revenant sur le but décisif du Français et sur l’ensemble de sa prestation, Maresca a déclaré, dans des propos rapportés sur le site officiel du club : « Je pense que Rayan, comme les autres, a fait un bon match. Il a eu de l’impact à certains moments, notamment sur son but. Nous savons que nous pouvons nous attendre à tout de la part de Rayan à tout moment. »
La cohésion du vestiaire éclipse les récompenses
Le tir précis de Cherki mardi a porté son bilan à six buts en 11 matches toutes compétitions confondues cette saison, dont quatre en championnat et un en Coupe de la Ligue, auxquels s’ajoutent deux passes décisives.
Ce début de saison étincelant a déjà alimenté l’idée que l’ancien meneur de jeu de Lyon pourrait un jour prétendre aux plus hautes distinctions individuelles du football. Mais l’entraîneur italien a rapidement coupé court à ces discussions pour recentrer l’attention sur le collectif.
Interrogé sur la possibilité de voir Cherki remporter un jour le Ballon d’Or, l’entraîneur a ajouté : « Je ne sais pas. La seule chose que je peux dire, c’est que le football est un sport collectif, pas un sport individuel. Erling [Haaland] est un joueur de haut niveau, tout comme Rayan et Elliot. Nous devons penser aux 20/25 joueurs qui composent l’effectif. »
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Un défi de taille sur la scène nationale se profile désormais
Ce rebond éclatant permet à City de rester bien placé dans la course à la qualification directe pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. L’attention se tourne aussitôt vers la Premier League, samedi à l’heure du déjeuner, lorsque l’équipe de Maresca se déplacera à Villa Park pour affronter un Aston Villa en forme. Les géants de Manchester auront besoin de joueurs clés revigorés et à leur meilleur niveau pour préserver leur début de saison sans faute sur la scène nationale, malgré un calendrier automnal éprouvant.
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