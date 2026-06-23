Après une élimination surprise dès la phase de groupes, la Turquie se retrouve confrontée à un paradoxe amer en Coupe du monde

La situation est pour le moins curieuse : la Turquie affiche de meilleures statistiques générales que le Paraguay, mais elle termine derrière ce dernier au classement en raison des résultats des confrontations directes. Au final, ces chiffres ne lui servent à rien.

Pour la Turquie, qui avait abordé le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec de grands espoirs, cette troisième participation à la Coupe du monde, après 1954 et 2002, se solde par une amère déception. Elle n’a cette fois-ci même pas réussi à s’approcher du succès historique de 2002, lorsque les Turcs avaient décroché la troisième place. « Nous sommes très, très tristes, c’est aussi humiliant. Nous présentons nos excuses à notre peuple. Nous pleurons dans les vestiaires. Nous devons tout faire pour nous rattraper », a réagi la star Arda Güler, du Real Madrid, après cette élimination.

« Il n’y a aucun problème au sein de l’équipe. Sur le terrain, nous n’avons tout simplement pas réussi. Nous n’avons pas pu mettre en œuvre ce que nous avions prévu. Nous avons eu nos occasions. Nous ferons tout pour que ce tournoi tombe dans l’oubli », a-t-il ajouté sur TRT Spor.