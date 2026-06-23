Battue par l’Australie (0-2) puis par le Paraguay (0-1) lors de ses deux premières sorties dans le groupe, la sélection turque est d’ores et déjà éliminée. L’absence de qualification pour les huitièmes de finale de l’équipe de Vincenzo Montella s’explique aussi par une modification du format du tournoi, ce qui rend la déception encore plus amère.
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Après une élimination surprise dès la phase de groupes, la Turquie se retrouve confrontée à un paradoxe amer en Coupe du monde
Selon un scénario hypothétique proposé par The Athletic, si la Turquie battait les États-Unis 2-0 lors de son dernier match de groupe tandis que le Paraguay s’inclinait 0-2 face à l’Australie, les deux sélections compteraient alors trois points. Pourtant, la Turquie resterait dernière du groupe. En effet, la nouvelle règle stipule qu’en cas d’égalité de points, c’est désormais le résultat de la confrontation directe qui prime, et non plus la différence de buts. Comme le Paraguay a battu la Turquie, il conserverait sa place devant les Turcs.
Dans ce cas, la Turquie présenterait pourtant une bien meilleure différence de buts. La Turquie présenterait alors une différence de buts de −1, contre −4 pour le Paraguay. Selon les calculs de The Athletic, une équipe comptant trois points et une différence de buts de −1 aurait 83 % de chances d’accéder aux seizièmes de finale en tant que l’un des huit meilleurs troisièmes. Avec une différence de buts de −4, ses chances tomberaient à environ 32 %.
- AFP
Arda Güler réagit à l’élimination de la Coupe du monde : « C’est honteux. »
La situation est pour le moins curieuse : la Turquie affiche de meilleures statistiques générales que le Paraguay, mais elle termine derrière ce dernier au classement en raison des résultats des confrontations directes. Au final, ces chiffres ne lui servent à rien.
Pour la Turquie, qui avait abordé le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec de grands espoirs, cette troisième participation à la Coupe du monde, après 1954 et 2002, se solde par une amère déception. Elle n’a cette fois-ci même pas réussi à s’approcher du succès historique de 2002, lorsque les Turcs avaient décroché la troisième place. « Nous sommes très, très tristes, c’est aussi humiliant. Nous présentons nos excuses à notre peuple. Nous pleurons dans les vestiaires. Nous devons tout faire pour nous rattraper », a réagi la star Arda Güler, du Real Madrid, après cette élimination.
« Il n’y a aucun problème au sein de l’équipe. Sur le terrain, nous n’avons tout simplement pas réussi. Nous n’avons pas pu mettre en œuvre ce que nous avions prévu. Nous avons eu nos occasions. Nous ferons tout pour que ce tournoi tombe dans l’oubli », a-t-il ajouté sur TRT Spor.