Après une Coupe du monde décevante, Christian Pulisic n'est plus perçu comme le joyau de l'équipe nationale américaine. La façon dont il surmontera cette épreuve scellera définitivement son héritage

Il y avait quelque chose d’inévitable dans ce moment où Christian Pulisic a quitté le terrain en boitant. À cet instant, la rencontre était sans doute terminée. La Belgique menait 3-1 et, après une brève période où elle avait repris l’ascendant, l’équipe nationale masculine américaine n’avait plus vraiment aucun espoir de revenir au score. Son élimination de la Coupe du monde était pratiquement confirmée.

Mais ce n’était pas la seule issue écrite d’avance. En s’asseyant sur le banc, la tête entre les mains et manifestement rongé par la douleur physique et mentale, la plus grande star de l’équipe nationale masculine des États-Unis a vu son héritage se transformer. Désormais, le récit qui l’entoure ne sera plus jamais le même. Pendant des années, son nom a incarné l’espoir ; en s’écroulant, il a emporté avec lui cette narrative.

Dans les heures qui ont suivi l’élimination des États-Unis face à la Belgique, Pulisic a concentré la majeure partie de la frustration. « Il est fragile », ont asséné les commentateurs, tant sur le plan mental que physique. D’autres ont exprimé leur déception concernant ses performances et sa réaction. S’y sont ajoutées des voix jusqu’alors muettes, qui se sont soudain senties autorisées à juger l’ensemble de sa carrière sur la base d’une seule très, très, très mauvaise soirée.

Peu importe, dans l’ensemble, qu’elles aient raison ou non. Dans le football, la perception vaut réalité, et celle qui colle désormais à Pulisic s’est radicalement transformée. Il n’est plus seulement le symbole de l’espoir, le visage d’une nouvelle ère ou le LeBron James du ballon rond. Il affronte désormais un niveau de critique et de surveillance qu’il n’avait jamais connu. À tort ou à raison, beaucoup d’observateurs extérieurs le perçoivent déjà comme une déception.

Qu’il soit juste ou non, l’épisode suivant de sa carrière se jouera sur sa capacité à répondre à ces nouvelles perceptions et à gérer sa transition du statut de « golden boy » de l’équipe nationale à une réalité bien plus complexe. Pulisic a toujours été un joueur difficile à cerner ; il est donc logique que les débats sur sa place dans le football soient désormais tout aussi complexes.

Cette évolution exige une analyse nuancée que les commentaires publics ont jusqu’ici rarement offerte. Pour Pulisic comme pour ses supporters, l’élimination de l’équipe nationale américaine de la Coupe du monde a donc déclenché un tourbillon d’émotions encore palpable plusieurs jours après.