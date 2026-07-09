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Christian Pulisic GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Après une Coupe du monde décevante, Christian Pulisic n'est plus perçu comme le joyau de l'équipe nationale américaine. La façon dont il surmontera cette épreuve scellera définitivement son héritage

Analysis
États-Unis
C. Pulisic
FEATURES
États-Unis vs Belgique
Belgique
Coupe du monde

Cette semaine, l’ailier est sous le feu des critiques. Après tant d’années d’éclats, sa réputation, du moins, est désormais remise en question.

Il y avait quelque chose d’inévitable dans ce moment où Christian Pulisic a quitté le terrain en boitant. À cet instant, la rencontre était sans doute terminée. La Belgique menait 3-1 et, après une brève période où elle avait repris l’ascendant, l’équipe nationale masculine américaine n’avait plus vraiment aucun espoir de revenir au score. Son élimination de la Coupe du monde était pratiquement confirmée.

Mais ce n’était pas la seule issue écrite d’avance. En s’asseyant sur le banc, la tête entre les mains et manifestement rongé par la douleur physique et mentale, la plus grande star de l’équipe nationale masculine des États-Unis a vu son héritage se transformer. Désormais, le récit qui l’entoure ne sera plus jamais le même. Pendant des années, son nom a incarné l’espoir ; en s’écroulant, il a emporté avec lui cette narrative.

Dans les heures qui ont suivi l’élimination des États-Unis face à la Belgique, Pulisic a concentré la majeure partie de la frustration. « Il est fragile », ont asséné les commentateurs, tant sur le plan mental que physique. D’autres ont exprimé leur déception concernant ses performances et sa réaction. S’y sont ajoutées des voix jusqu’alors muettes, qui se sont soudain senties autorisées à juger l’ensemble de sa carrière sur la base d’une seule très, très, très mauvaise soirée.

Peu importe, dans l’ensemble, qu’elles aient raison ou non. Dans le football, la perception vaut réalité, et celle qui colle désormais à Pulisic s’est radicalement transformée. Il n’est plus seulement le symbole de l’espoir, le visage d’une nouvelle ère ou le LeBron James du ballon rond. Il affronte désormais un niveau de critique et de surveillance qu’il n’avait jamais connu. À tort ou à raison, beaucoup d’observateurs extérieurs le perçoivent déjà comme une déception.

Qu’il soit juste ou non, l’épisode suivant de sa carrière se jouera sur sa capacité à répondre à ces nouvelles perceptions et à gérer sa transition du statut de « golden boy » de l’équipe nationale à une réalité bien plus complexe. Pulisic a toujours été un joueur difficile à cerner ; il est donc logique que les débats sur sa place dans le football soient désormais tout aussi complexes.

Cette évolution exige une analyse nuancée que les commentaires publics ont jusqu’ici rarement offerte. Pour Pulisic comme pour ses supporters, l’élimination de l’équipe nationale américaine de la Coupe du monde a donc déclenché un tourbillon d’émotions encore palpable plusieurs jours après.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une Coupe du monde décevante

    La prestation de Pulisic lors de la Coupe du monde a été décevante. Pas besoin d’un commentateur ou d’un journaliste pour vous le dire, puisque c’est lui-même qui l’a reconnu.

    « C’est décevant », a-t-il reconnu après la rencontre. « Je n’ai pas vraiment eu les occasions que j’espérais pour aider l’équipe à passer à l’étape suivante et à battre une très bonne équipe. Je suis donc déçu de moi-même, bien sûr, mais je vais essayer de rester positif. »

    « Nous voulons être capables d’aller rivaliser avec certains des meilleurs au monde », a-t-il ajouté, « et il nous reste encore cette prochaine étape à franchir, mais nous en sommes proches. »

    L’été avait pourtant bien commencé. Après un début d’année 2026 marqué par une certaine disette offensive, Pulisic avait retrouvé des couleurs en inscrivant un but contre le Sénégal juste avant le tournoi. Lors du match d’ouverture face au Paraguay, il avait été brillant pendant ses 45 minutes sur la pelouse, délivrant une passe décisive et participant activement à un autre but.

    Mais la blessure a refait surface : touché au mollet, il a dû céder sa place à la mi-temps. Il a ensuite manqué la victoire contre l’Australie, avant une courte apparition face à la Turquie lors de la dernière journée des poules. Il a bien disputé l’intégralité de la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine, mais il a passé une grande partie de la seconde période isolé en pointe après l’exclusion d’un coéquipier.

    Il abordait le match contre la Belgique sans avoir encore trouvé le chemin des filets et avec une seule passe décisive à son actif. Lors de cette rencontre, cependant, il a livré l’une de ses pires performances. Pulisic a perdu le ballon à 11 reprises, un chiffre qui a fait parler de lui, soit plus que n’importe quel autre joueur sur le terrain. Malgré tous ses efforts pour faire la différence, rien ne semblait fonctionner.

    Alors que l’équipe sombrait, il a dû quitter ses partenaires sur blessure. Les réseaux sociaux l’ont alors descendu en flammes, accusé d’avoir abandonné ses coéquipiers ; une perception qui, malgré les faits, risque de persister.

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    Le débat sur les blessures

    Les critiques à l'encontre de Pulisic pour son forfait sur blessure n'ont pas manqué. Une partie de ces critiques portait sur son parcours. En se blessant lors du match contre la Belgique, Pulisic a dû déclarer forfait pour trois des sept rencontres de Coupe du monde auxquelles il a participé, tandis qu'il en avait déjà manqué une autre en raison d'une de ces blessures.

    L’autre volet du débat portait sur son mental. C’est là qu’est intervenu l’ancienne star de l’équipe nationale américaine, Landon Donovan.

    « D’après certains rapports, il aurait demandé à sortir. Je ne peux pas le confirmer, donc je ne sais pas si c’est vrai », a déclaré Donovan aux côtés de Tim Howard dans le podcast Unfiltered Soccer. « Mais le fait est qu’il a quitté un match à élimination directe de la Coupe du monde, joué à domicile, alors qu’il avait encore sa jambe en état. Je te le dis, Tim, et tu le sais parce que tu as joué avec moi : il aurait fallu me traîner hors du terrain, et j’aurais mis mon poing dans la figure du médecin en lui disant : “Tu ne me fais pas sortir du terrain, mets-moi tout ce qu’il faut, et je reste sur le terrain.” »

    Donovan a ajouté : « Je n’arrivais pas à croire qu’il ne soit pas resté sur le terrain. Mais bon, si on se réveille demain et qu’il s’est cassé la jambe… peu importe, ça ne me dérange pas du tout. »

    Pulisic n’a pas cassé sa jambe, mais la blessure s’est révélée suffisamment sérieuse pour qu’il soit écarté du reste de la Coupe du monde en cas de qualification américaine. Jeudi, la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) a confirmé qu’il souffrait d’une microfracture et d’une contusion osseuse du tibia et du péroné. L’ailier a été vu avec des béquilles et aurait donc été forfait pour la suite de la compétition.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    Le commentaire « repos »

    Néanmoins, la plupart des critiques ne visaient pas tant la blessure elle-même que la façon dont Pulisic l’a gérée. Après la rencontre, l’attaquant a déclaré qu’il allait désormais pouvoir « se reposer », provoquant l’ire des réseaux sociaux et d’anciens joueurs.

    « On se repose quand on a fini sa carrière de footballeur », a écrit l’ancienne star de l’équipe nationale féminine américaine Carli Lloyd sur X. « Point barre. »

    Même si son propos tenait la route, le timing était mal choisi sur le plan des relations publiques. Les émotions étaient vives et la frustration dominait après l’élimination de l’équipe américaine de la Coupe du monde. Pour des supporters encore sous le coup de l’émotion, entendre leur star annoncer qu’elle allait se reposer a fait l’effet d’un coup bas.

    L’extrait a toutefois été partiellement sorti de son contexte. Ému après la rencontre en raison de sa blessure, Pulisic a confié : « C’était dur. Ce tournoi, avec une blessure précédente puis celle-ci maintenant, oui, c’était dur. C’était difficile à gérer pour moi. »

    « C’était dur », a-t-il confié aux journalistes. « Ce tournoi, avec une blessure avant, puis une autre maintenant, oui, c’était dur. C’était difficile. J’ai eu du mal à gérer ça. »

    Des polémiques antérieures n’arrangent rien : ayant zappé la Gold Cup l’été dernier pour se préserver en vue du Mondial, Pulisic n’a pas répondu aux attentes. Pire, ce repos ne l’a guère aidé physiquement, puisqu’il a manqué quatre des cinq matchs de l’équipe en raison de blessures.

    Au final, tout s’est retourné contre Pulisic, qui doit désormais composer avec l’évolution des discours à son sujet.

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Débats sur la personnalité

    Un aspect du débat autour de Pulisic n’a jamais changé : sa personnalité ne correspond pas à son talent. Si sa présence est marquante sur le terrain, elle ne l’est pas en dehors. Discret et timide, il fuit les projecteurs et supporte, autant que possible, la notoriété liée au football professionnel.

    Une telle réserve ne lui attire guère le bénéfice du doute. Dans les moments difficiles, son silence est parfois pris pour de la froideur ; après une défaite, sa timidité semble de l’apathie. Le public réclame un joueur qui extériorise sa colère, or Pulisic ne fonctionne pas ainsi : il garde ses émotions pour lui.

    Faut-il y voir un défaut ? Non, simplement un trait de personnalité, même si le grand public ne le perçoit pas ainsi. Pulisic n’est d’ailleurs pas le premier footballeur confronté à ce type de critiques. Pendant des années, Lionel Messi a essuyé des remarques similaires de la part des Argentins, qui lui reprochaient de ne pas répondre à leurs attentes ; et si Pulisic n’est évidemment pas Messi, comme l’a montré l’été dernier, il adopte une attitude publique proche de celle de l’Argentin.

    Ce trait de caractère l’expose inévitablement aux critiques, surtout de la part d’une vieille garde de légendes de l’équipe nationale américaine qui s’exprimaient haut et fort sur le terrain et le font encore davantage aujourd’hui en tant que commentateurs.

    « C’est l’occasion d’aider et de changer ta vie pour toujours », a déclaré Donovan. « L’un des plus gros problèmes, j’en parle avec des gens de l’U.S. Soccer, j’en parle avec ses sponsors, j’en parle avec ses coéquipiers, j’en parle avec le staff et les entraîneurs, c’est que tout le monde en a marre de la façon dont les choses sont gérées autour de lui. »

    Donovan a ensuite précisé que, selon lui, le problème ne se limite pas à Pulisic lui-même, mais s’étend à son entourage.

    « Le problème, ce n’est pas tant lui que ses agents, sa famille, ses parasites, les gens qui l’influencent », a-t-il expliqué. « Les gens en ont marre. Ils se comportent mal. Ils s’y prennent mal. C’est toujours un “non” quand on demande : “Peut-on faire une interview ?” C’est toujours : “Non, vous ne pouvez pas vous approcher de lui.” Il ne dit même pas « bonjour » aux commentateurs qui couvrent tous les matchs, même quand ils passent à côté de lui. Tous les autres joueurs viennent serrer la main et dire « bonjour ».

    « Il y a cette impression qu’on ne peut pas l’approcher. En réalité, je ne pense pas que ça vienne de lui, mais des gens qui l’entourent. Ils doivent arrêter, et lui doit prendre ses responsabilités, leur parler et leur dire : “Écoutez les gars, ça ne m’aide pas.” »

    Cette situation, désormais sous le feu des critiques, impose à Pulisic et à son entourage de s’adapter à une nouvelle réalité.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La prochaine étape

    Depuis son arrivée sur le devant de la scène il y a dix ans, Pulisic était l’enfant chéri du football américain. Après cette Coupe du monde, la donne a changé. Les médias nationaux, et pas seulement les spécialistes du ballon rond, se sont acharnés sur lui pendant le tournoi, et il ne bénéficie plus du bénéfice du doute.

    Rien n’a été épargné : son jeu a fait l’objet de critiques justifiées et sa personnalité a même été remise en cause. La question de la justice de ces attaques importe moins que leur simple existence. Pendant des années, Pulisic semblait destiné à devenir le plus grand joueur de l’histoire de la sélection américaine ; aujourd’hui, on dit de lui qu’il a déçu. Un revirement brutal pour un joueur qui, pendant dix ans, a été à la fois une source d’inspiration et a vécu de l’élan qu’il générait.

    À seulement 27 ans, l’histoire de Pulisic reste à écrire. Ce chapitre douloureux pourrait bien s’avérer déterminant. Seul l’intéressé peut en inverser la tendance.

    Comment y parvenir ? La tâche est complexe. Il rentrera à Milan après une période de repos et tentera de poursuivre sa trajectoire de pionnier en Europe. L’équipe nationale américaine retrouvera le terrain en septembre pour se projeter vers la suite. Le football, lui, continue d’avancer, même après une élimination prématurée en Coupe du monde.

    L’issue finale n’est donc pas gravée dans le marbre. L’atmosphère est plus sombre qu’avant, et à juste titre. Rebondir ne sera pas aisé. Il lui faudra reconquérir une opinion publique qui s’est brutalement retournée contre lui cette semaine. Cette Coupe du monde laissera une tache sur son héritage, mais Pulisic peut encore transformer cet épisode en tremplin et retrouver la confiance de tous.

    « Je veux être dans cette situation, donc je ne l’échangerais pour rien au monde », avait-il confié à GOAL avant la Coupe du monde. « C’est un privilège, honnêtement, d’être ici. J’essaie de vivre l’instant présent et de faire de mon mieux. J’espère que les gens s’en rendent compte. »

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