« C'est un honneur pour moi de jouer à ses côtés », a déclaré Bellingham avant d'ajouter : « Pour moi, c'est le meilleur joueur anglais de tous les temps. Il s'est illustré plus que n'importe qui d'autre. » Après une première mi-temps difficile, Bellingham a ouvert le score pour l'Angleterre face au Panama à la 62^e minute, puis il a adressé un centre décisif à Kane, qui a inscrit un but historique cinq minutes plus tard (67^e).
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Après un passage à vide, Jude Bellingham salue la performance historique du capitaine anglais Harry Kane
D'une tête précise, l'attaquant de 32 ans du FC Bayern a inscrit son onzième but en Coupe du monde pour l'Angleterre, dépassant ainsi Gary Lineker (dix) au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection. Le leader mondial est Lionel Messi (18), qui avait détrôné lors de cette Coupe du monde l'ancien détenteur du record, Miroslav Klose (16). Kylian Mbappé totalise désormais lui aussi 16 buts.
Harry Kane est, depuis longtemps, le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre.
Kane a ouvert son tournoi par un doublé lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, avant que le capitaine anglais ne déçoive lors du match nul 0-0 contre le Ghana. Avec seulement 19 touches de balle, il a enregistré son plus faible total personnel lors d'un match de tournoi. « Nous ne doutons pas de lui, qu’il soit très impliqué dans le match ou non », a déclaré Bellingham au sujet de cette prestation. « Il fait la différence et il l’a encore prouvé aujourd’hui. »
En désignant Kane comme le meilleur joueur international anglais, le milieu de terrain du Real Madrid l’a placé au-dessus de tous les héros du seul titre mondial remporté à ce jour, en 1966, tels que le capitaine de l’époque Bobby Moore ou l’attaquant Bobby Charlton. Avec 82 réalisations, Kane est depuis longtemps le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre, devançant Wayne Rooney (53), Charlton (49) et Lineker (48).
Grâce à sa victoire contre le Panama, l’Angleterre a terminé en tête de son groupe et s’est qualifiée pour les seizièmes de finale. Elle y affrontera mercredi le troisième d’un autre groupe, probablement le Sénégal. À l’issue du tournoi, après deux finales d’Euro perdues (2021 et 2024), Kane devrait enfin remporter son premier grand titre avec l’équipe nationale.