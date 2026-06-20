Que s’est-il passé ? Alors que Schlotterbeck dégager un ballon juste avant l’arrivée de l’attaquant ivoirien Amad Diallo, il s’est légèrement tordu la cheville gauche sans aucun contact adverse et a en outre frappé son tendon d’Achille avec son pied droit.

Il a immédiatement boité, puis le staff médical de la DFB est intervenu. Soigné sur le bord de la pelouse, le défenseur du Borussia Dortmund semblait, selon les images télévisées, souffrir de la cheville gauche. À la mi-temps, la chaîne ZDF a toutefois précisé que c’était son genou qui était douloureux.

Pendant son traitement, le défenseur a été encouragé par les supporters allemands présents dans le stade de Toronto (Canada), qui lui ont adressé des chants d’encouragement.