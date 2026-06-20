Les déclarations récentes de son agent, Claudio Vigorelli, ont déclenché l’alerte rouge à Udine : le club craint désormais de perdre l’un de ses atouts majeurs de la saison passée, dont le nom circule depuis plusieurs jours dans les couloirs de plusieurs formations de Serie A aux ambitions plus grandes. « La dynamique qui a conduit Nicolò à Udine l’été dernier s’est caractérisée par une course contre la montre, dans les dernières minutes du mercato, et par conséquent,les conditions contractuelles de son recrutement, en cas de rachat définitif, ne reflétaient pas sa valeur réelle. Ces derniers jours, nous avons eu des discussions intenses avec l’Udinese pour trouver un terrain d’entente sur les chiffres. Aujourd’hui, Nicolò ressent de l’amertume et de la déception au regard des conditions de ce rachat, mais nous restons en attente d’un échange avec l’Udinese pour clarifier les positions et espérons trouver un accord qui convienne aux deux parties », a conclu Vigorelli.