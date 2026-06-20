Après une saison marquée par un retour en force sur le plan personnel, malgré des passages peu convaincants à la Fiorentina et à l’Atalanta, Nicolò Zaniolo pourrait devenir l’un des joueurs phares du mercato estival 2026. Ses 6 buts et ses 8 passes décisives avec l’Udinese la saison passée, assortis d’une régularité retrouvée, ont convaincu le club frioulan de débourser au total 7,5 millions d’euros (entre prêt et option d’achat) pour le recruter auprès de Galatasaray. Ce succès a également entraîné la prolongation de son contrat jusqu’en 2029, même si cette signature ne garantit pas définitivement son maintien chez les Bianconeri.
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Après un début d’exercice prudent face à l’Udinese, le moment de vérité approche : pourquoi Zaniolo pourrait constituer la solution idéale pour le Milan d’Amorim, tandis que Como et la Juventus observent en toile de fond
L'ALERTE DE L'AGENT
Les déclarations récentes de son agent, Claudio Vigorelli, ont déclenché l’alerte rouge à Udine : le club craint désormais de perdre l’un de ses atouts majeurs de la saison passée, dont le nom circule depuis plusieurs jours dans les couloirs de plusieurs formations de Serie A aux ambitions plus grandes. « La dynamique qui a conduit Nicolò à Udine l’été dernier s’est caractérisée par une course contre la montre, dans les dernières minutes du mercato, et par conséquent,les conditions contractuelles de son recrutement, en cas de rachat définitif, ne reflétaient pas sa valeur réelle. Ces derniers jours, nous avons eu des discussions intenses avec l’Udinese pour trouver un terrain d’entente sur les chiffres. Aujourd’hui, Nicolò ressent de l’amertume et de la déception au regard des conditions de ce rachat, mais nous restons en attente d’un échange avec l’Udinese pour clarifier les positions et espérons trouver un accord qui convienne aux deux parties », a conclu Vigorelli.
TROIS ÉQUIPES EN ATTENTE
Le célèbre agent sait que Nicolò Zaniolo, dont le salaire est à la portée des plus grands clubs – son nouveau contrat lui rapportera 1,1 million d'euros –, pourrait susciter des convoitises. Selon Il Messaggero Veneto, au moins trois clubs auraient déjà recueilli les premières informations sur son client, en attendant de connaître l’issue de la rencontre prévue la semaine prochaine avec la direction frioulane pour faire le point sur la situation. Le Como, qui pourrait laisser partir Nico Paz, la Juventus, en quête de renfort offensif, et le Milan, qui, sous les ordres de Ruben Amorim, envisage un passage en 3-4-2-1 et cherche donc un profil correspondant, sont sur les rangs.
ENTRE MILAN ET L’ÉQUIPE NATIONALE
En ce qui concerne plus particulièrement les Rossoneri, la visite éclair de Claudio Vigorelli dans les bureaux de la Casa Milan ces derniers jours n’est certainement pas passée inaperçue. Officiellement, ce rendez-vous portait sur des sujets sans lien avec le dossier Zaniolo. Toutefois, lors de son entretien avec Jovan Kirovski et Massimo Calvelli – les deux dirigeants actuellement aux commandes du club –,le sujet du jeune attaquant ne saurait avoir été totalement évité. À Udine, Zaniolo a retrouvé un statut de joueur clé et, en vue des échéances de la Nazionale, le retour probable de Roberto Mancini sur le banc des Azzurri – celui qui l’avait lancé à la surprise générale – l’incite à rechercher, la saison prochaine, une exposition maximale pour s’inscrire dans le nouveau cycle de la sélection.