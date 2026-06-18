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Oliver Maywurm

Traduit par

Après un coup de colère, Granit Xhaka préfère désormais laisser ses actes parler. Entré en jeu comme un véritable joker, Johan Manzambi a répondu de la meilleure manière aux vives critiques de son capitaine lors de la Coupe du monde

Coupe du monde
FEATURES
Suisse vs Bosnie-Herzégovine
Suisse
Bosnie-Herzégovine
G. Xhaka
J. Manzambi
R. Vargas

Granit Xhaka ne se contente pas de critiquer : il passe aussi à l’action. La fin de match a ensuite été illuminée par un Johan Manzambi tout simplement exceptionnel. Trois points à retenir.

Au terme d’une fin de match spectaculaire, la Suisse a remporté son deuxième match de groupe de la Coupe du monde 2026 contre la Bosnie-Herzégovine sur le score de 4-1 (0-0).

Les Suisses ont longtemps peiné, mais les entrées en jeu de Ruben Vargas et surtout de Johan Manzambi, auteur d’une prestation éclatante, ont permis aux Helvètes de décrocher trois points précieux qui les rapprochent de la phase à élimination directe.

Cliquez ici pour lire la feuille de match.

  • Granit Xhakagetty

    Souvent critiqué, Granit Xhaka préfère laisser ses performances parler pour lui.

    Après le match décevant conclu par un score de 1-1 face au Qatar, outsider du groupe, lors du premier match de la Coupe du monde, le sélectionneur suisse s’était montré très critique. En public, il n’avait pas ménagé ses critiques à l’égard de la prestation de son équipe, sans pour autant s’épargner lui-même. Pourtant, selon le journal suisse *Blick*, les propos de Xhaka n’auraient pas été bien accueillis par les coéquipiers du meneur de jeu. « Trop de négativité, qui nuit à l’ambiance au sein de l’équipe », pouvait-on lire dans l’article consacré au style de leadership de Xhaka. Il était même question d’une « ambiance toxique » et de joueurs intimidés.

    Du coup, pour le deuxième match de groupe face à la Bosnie-Herzégovine – d’autant plus crucial après les points perdus de manière inattendue contre le Qatar –, tous les regards étaient tournés vers Xhaka. Le milieu de terrain a répondu présent. « On voit qu’il veut joindre le geste à la parole. Il montre l’exemple », a salué Thomas Müller, expert de MagentaTV, à la mi-temps.

    Xhaka a été le pivot du jeu suisse, constamment sollicité et auteur de passes décisives dans le tiers offensif, avec un timing parfait et une précision redoutable. Sur le terrain, aucune trace des prétendues tensions entre le capitaine et le reste de l’équipe.

    Après la rencontre, Xhaka a lui-même démenti ces rumeurs. « Il y a toujours beaucoup d’agitation autour de moi, on écrit beaucoup de choses – ce que je provoque un peu de mon côté », a-t-il déclaré sur MagentaTV : « Peut-être pourrait-on simplement être fier d’un joueur qui a déjà disputé tant de matchs pour l’équipe nationale ? Peu importe le bruit autour de moi, l’essentiel est ce qui se passe sur le terrain : que l’équipe et l’entraîneur me fassent confiance. »

    En seconde période, s’il a parfois légèrement levé le pied, il a tout de même offert une passe décisive en profondeur pour le troisième but puis transformé le penalty du 3-0. Au final, une partie des critiques émises après le match contre le Qatar s’est inversée, un revirement bénéfique pour la Nati.

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Contrairement aux critiques adressées à Xhaka, Yakin fait entrer le but de la victoire, tandis que Manzambi et Vargas se chargent du reste.

    Après la rencontre face au Qatar, Xhaka a pointé du doigt, sans les nommer, les joueurs remplacés en cours de match. « C’est aussi une question de discipline. Quand un entraîneur fait entrer un joueur et que celui-ci essaie de tout faire tout seul, ça devient difficile », a déploré le milieu de terrain de 33 ans, pointant un manque de respect des positions et visant clairement les joueurs ayant rejoint le terrain en cours de seconde période. « On ne jouait plus aux mêmes postes qu’en première mi-temps. Tout le monde courait un peu n’importe où », a-t-il ajouté.

    Johan Manzambi, attaquant du SC Fribourg, figurait parmi les joueurs remplacés lors de la rencontre face au Qatar. Le sélectionneur suisse Murat Yakin a de nouveau fait appel à la révélation de la dernière Bundesliga contre les Bosniaques, mais cette fois-ci un peu plus tard (à la 72e minute au lieu de la 66e).

    Dès sa première action après son entrée en jeu, le milieu de terrain très courtisé a lancé l’attaque décisive : le centre de Ruben Vargas, également remplacé à la 72e, est revenu vers Manzambi après plusieurs rebonds dans la surface. Le joueur du FC Bâle a alors propulsé le ballon au fond des filets d’une volée puissante ; le gardien bosnien Nikola Vasilj a bien tenté de repousser, en vain.

    Indispensable dans le dernier quart d’heure, il sert ensuite une passe décisive à Breel Embolo, contraignant le défenseur central bosnien Tarek Muharemovic à un tacle désespéré sanctionné d’un carton rouge (80^e). Toutes les offensives helvétiques passent alors par lui, et il participe aussi à la construction du deuxième but. Vargas, l’autre « joker », a conclu l’action d’une frappe victorieuse à la 90^e minute pour porter le score à 3-0. Le second buteur ? Toujours Manzambi, naturally. Une performance qui vaut lettre de motivation pour une place dans le onze de départ.

  • Un ajustement tactique de l'entraîneur bosniaque Barbarez a longtemps compliqué la tâche de la Suisse.

    La fougue de la Bosnie-Herzégovine a impressionné dès la première minute. Toutefois, le flanc droit bosnien a manqué de stabilité durant les vingt premières minutes. L’entraîneur Sergej Barbarez a profité du temps de pause pour opérer un ajustement tactique majeur.

    Passant d’un 4-4-2 à un 5-3-2, les Bosniaques ont alors aligné une défense à trois avec Sead Kolasinac, décalé depuis le couloir gauche pour épauler Nikola Katic et Tarik Muharemovic, lesquels ont longtemps contenu Breel Embolo. Amar Memic a reculé depuis le milieu de terrain pour reprendre le poste de Kolasinac sur le flanc gauche, tandis qu’Amar Dedic occupait le côté droit.

    Si la Suisse avait réussi à imposer par moments son jeu offensif durant les vingt premières minutes, la Bosnie-Herzégovine parvenait désormais à mieux contrer le favori. L’équipe de Barbarez semblait plus à l’aise dans ce nouveau dispositif, ce qui lui permettait d’exploiter au mieux sa puissance de frappe.

    Néanmoins, le match a commencé à leur échapper après la deuxième pause de ravitaillement en seconde période. L’imprévisibilité du remplaçant Manzambi a alors posé de sérieux problèmes aux Bosniaques, malgré leur 5-3-2. L’expulsion de Muharemovic à la 80^e minute a finalement plongé l’équipe dans le chaos.

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    Suisse - Bosnie-Herzégovine : 4-1 (0-0) – les statistiques du match


    Match

    Suisse - Bosnie-Herzégovine

    Résultat

    4-1 (0-0)

    Buts

    1-0 Manzambi (74^e), 2-0 Vargas (84^e), 3-0 Manzambi (90^e), 3-1 Mahmic (90^e+3), 4-1 Xhaka (90^e+8, pen.)

    Compétition

    Coupe du monde 2026, phase de groupes, 2^e journée

    Lieu

    Los Angeles (États-Unis)

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