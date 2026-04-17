Après Thijs Kraaijeveld et Tobias van den Elshout, ce « petit frère » pourrait à son tour s’engager avec le Feyenoord

Dans sa rubrique VZ NXGN, Voetbalzone met en lumière les plus grands talents des Pays-Bas. Cette semaine, les projecteurs sont braqués sur le défenseur du Feyenoord Hakeem Agboluaje (18 ans), qui pourrait bientôt faire ses débuts au stade De Kuip.

Comme souvent dans l’histoire du club, l’Académie du Feyenoord apporte un souffle d’espoir en pleine zone de turbulences sportives. Contre le FC Volendam, Jivayno Zinhagel a ainsi fait ses débuts à seulement seize ans avec l’équipe première, avant que Tobias van den Elshout (19 ans) ne soit titularisé une semaine plus tard lors du choc contre le NEC.

Pendant ce temps, Thijs Kraaijeveld (18 ans) évolue avec la maturité d’un vieux briscard, mais, dans l’ombre, un autre joyau se prépare : Agboluaje. Ce gaucher polyvalent est régulièrement appelé dans le groupe pro et pourrait faire de 2026 son année de consécration.