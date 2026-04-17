Goal.com
En direct
Hakeem AgboluajeVoetbalzone

Traduit par

Après Thijs Kraaijeveld et Tobias van den Elshout, ce « petit frère » pourrait à son tour s’engager avec le Feyenoord

FEATURES
NXGN
Feyenoord
Jong Feyenoord
Feyenoord (A)
Eredivisie
H. Agboluaje
B. Adekanye

Dans sa rubrique VZ NXGN, Voetbalzone met en lumière les plus grands talents des Pays-Bas. Cette semaine, les projecteurs sont braqués sur le défenseur du Feyenoord Hakeem Agboluaje (18 ans), qui pourrait bientôt faire ses débuts au stade De Kuip.

Comme souvent dans l’histoire du club, l’Académie du Feyenoord apporte un souffle d’espoir en pleine zone de turbulences sportives. Contre le FC Volendam, Jivayno Zinhagel a ainsi fait ses débuts à seulement seize ans avec l’équipe première, avant que Tobias van den Elshout (19 ans) ne soit titularisé une semaine plus tard lors du choc contre le NEC.

Pendant ce temps, Thijs Kraaijeveld (18 ans) évolue avec la maturité d’un vieux briscard, mais, dans l’ombre, un autre joyau se prépare : Agboluaje. Ce gaucher polyvalent est régulièrement appelé dans le groupe pro et pourrait faire de 2026 son année de consécration.

  • Là où tout a commencé

    Né en 2007 à Alphen aan den Rijn, Agboluaje est le petit frère de Bobby Adekanye (27 ans), ancien grand espoir passé par l’Ajax, le FC Barcelone, le PSV, Liverpool et la Lazio. En 2025, il a remporté la Coupe des Pays-Bas avec Go Ahead Eagles avant de s’expatrier en Turquie.

    Agboluaje a lui-même commencé sa carrière au VV Alphia. Très tôt, il est repéré par l’Ajax, mais après cinq ans dans le centre de formation amstellodamois, il est écarté. En 2024, Adekanye a confié au journal Algemeen Dagblad les raisons de cet échec.

    « Surtout à cause de problèmes de croissance, il ne pouvait pas s’exprimer à son meilleur niveau. Mais la manière dont Hakeem s’est relevé ensuite est vraiment admirable », expliquait Adekanye. C’est au sein du centre de formation des Alphense Boys qu’Agboluaje a retrouvé le plaisir de jouer.

    • Publicité

  • La grande percée

    Après son départ de l’Ajax, Agboluaje aurait pu opter pour un club professionnel de division inférieure. Il choisit cependant de revenir à l’Alphense Boys, une décision réfléchie qui s’est révélée payante dès la première saison.

    Son talent ne fut jamais remis en question. Une fois les problèmes de croissance résorbés et sa masse musculaire renforcée, il a rapidement retrouvé ses marques. À l’été 2020, il a ainsi rejoint le Feyenoord, grand rival de l’Ajax.

    Il entame désormais sa sixième saison au club. Capitaine de l’équipe U19 en début de exercice, ce défenseur a depuis intégré l’équipe réserve et a déjà pris place à dix reprises sur le banc de touche de l’équipe première, en attendant impatiemment ses débuts.

    Il est surprenant qu’Agboluaje, qui possède également des origines nigérianes, ne soit pas encore international junior néerlandais. Cette situation lui ouvre toutefois des opportunités chez Feyenoord, qu’il a su saisir. Pendant les périodes de matchs internationaux, ce jeune talent n’a pas à se rendre à Zeist, ce qui lui a permis de se distinguer aux yeux de Van Persie.

  • La situation actuelle

    Pour Agboluaje, l’idéal aurait été que Jong Feyenoord évolue en Keuken Kampioen Divisie, afin qu’il puisse engranger de l’expérience. Toutefois, cette occasion manquée a déjà été suffisamment évoquée.

    Doté d’un grand talent, il pourrait même s’imposer sans passer par la case KKD. Avec Kraaijeveld, Van den Elshout, Zinhagel et Ilai Grootfaam (16 ans), il incarne une génération capable de tenir la dragée haute aux recrues estivales à plusieurs millions d’euros.

    De gré ou de force, Van Persie leur fait de plus en plus confiance. Vendredi, Agboluaje a d’ailleurs disputé la rencontre amicale face à l’Excelsior (1-1) en tant que partenaire défensif de Gernot Trauner, la coqueluche du public. Quant à Grootfaam, c’est lui qui a inscrit le but du club du stade.

  • Hakeem AgboluajeImago

    Principaux atouts

    Âgé de seulement dix-huit ans, Agboluaje se distingue déjà par sa grande force physique. Défenseur central gaucher — profil rare et très recherché — il offre en outre une précieuse polyvalence.

    Sa polyvalence constitue un atout supplémentaire : formé au Feyenoord, il a disputé de nombreuses rencontres comme arrière gauche ou milieu défensif, offrant ainsi plusieurs options à son entraîneur.

    Après un match amical face au Feyenoord, l’attaquant de l’Excelsior Mike van Duinen s’est ainsi enthousiasmé à son sujet sur les ondes de FC Rijnmond : « J’ai découvert un milieu de terrain très créatif. Un jeune qui a joué contre nous en sentinelle. Il a un nom difficile à prononcer, mais il était bon balle au pied et toujours disponible. Très talentueux. »

  • Bobby AdekanyeIMAGO

    Il reste une marge de progression.

    Comme tout jeune talent, Agboluaje possède encore plusieurs axes d’amélioration. Intégré à l’équipe première du Feyenoord, il s’entraîne chaque jour aux côtés de joueurs de haut niveau. En février, il confiait d’ailleurs à l’Algemeen Dagblad : « Je suis convaincu que je peux apprendre de chacun. »

    « En équipe première, il faut agir et réfléchir plus vite. Je m’appuie beaucoup sur Oussama Targhalline, avec qui j’entretiens de bons rapports ; il me conseille régulièrement. J’apprends aussi beaucoup de Jordan Bos, qui évolue au poste d’arrière gauche. »

    Quand il hésite, il peut compter sur les conseils de son frère Bobby, qui a déjà tout vécu dans le football. Toutefois, Adekanye rappelle qu’il est essentiel que Hakeem trace sa propre voie : « Je le soutiens en cas de besoin, mais il a sa propre vision. Au final, c’est à lui de construire sa carrière. »

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Le prochain sur la liste : Jorrel Hato ?

    Il est toujours délicat de comparer de jeunes talents à des joueurs confirmés du football moderne, mais Agboluaje, avec ses capacités physiques, ses qualités techniques et sa polyvalence, évoque secrètement l’international néerlandais Jorrel Hato.

    Bien sûr, Hato avait déjà percé à l’Ajax à l’âge d’Agboluaje, mais il n’y a certainement pas de honte à ne pas être encore au même stade que le défenseur de Chelsea, qui n’a que vingt ans.

    Il serait donc logique de lui offrir un vrai temps de jeu lors de la préparation estivale du Feyenoord. Si besoin, un prêt au FC Dordrecht en KKD pourrait constituer l’étape intermédiaire idéale ; c’est d’ailleurs dans ce même championnat que Hato a fait ses débuts professionnels avec Jong Ajax.

  • Et maintenant, que va-t-il se passer ?

    Feyenoord disputera encore quatre matches de championnat le mois prochain, et Agboluaje espère y faire ses débuts officiels. Les Rotterdamois disposant de peu d’options défensives, une première apparition n’est pas à exclure.

    Son entrée pourrait intervenir dès que les enjeux s’estomperont, Van Persie lui accordant alors le temps de jeu nécessaire. Feyenoord reste toutefois à la recherche d’une victoire convaincante depuis plusieurs semaines.

    Dernier élément à surveiller : son contrat. Lié au club jusqu’en milieu d’année 2027, il serait stratégique pour Feyenoord de le prolonger rapidement en cas de percée. Agboluaje est désormais représenté par l’agence Muy Manero.