La FIFA a confirmé que plusieurs filiales du fonds d’investissement sont impliquées dans ce deal, dont Savvy Games Group et Qiddiya City.
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Après son retrait du golf, le fonds souverain d’Arabie saoudite PIF (Public Investment Fund) s’offre un nouveau sponsoring colossal dans le football
« Le PIF continue d’accroître sa présence mondiale dans le sport, le football étant au cœur de cette stratégie », a déclaré Mohamed AlSayyad, représentant du PIF. Le fonds intègre désormais la troisième catégorie des partenaires de la FIFA. La première catégorie réunit des entreprises comme Adidas, Coca-Cola et Visa, ainsi que, depuis 2024, le groupe pétrolier saoudien Aramco. La deuxième catégorie regroupe des sociétés issues des trois pays hôtes de la Coupe du monde.
PIF se retire du LIV Tour, la série de golf controversée
Le fonds souverain d’Arabie saoudite a récemment annoncé son retrait du LIV Golf et l’arrêt de son financement colossal, suscitant une vive émotion. Le circuit bénéficiera toutefois d’un soutien jusqu’à la fin de la saison, prévue fin août. « Les investissements considérables dont LIV Golf a besoin à long terme ne sont plus compatibles avec la phase actuelle de la stratégie d’investissement du PIF », a justifié le fonds.
Le PIF a récemment présenté sa nouvelle stratégie pour la période 2026-2030, dans laquelle le sport n’est pas mentionné. Ces dernières années, l’Arabie saoudite a massivement investi dans le football, la Formule 1, la boxe, le tennis, l’e-sport et le golf, et a été désignée l’an dernier pour accueillir la Coupe du monde de football 2034.