Après son retrait du golf, le fonds souverain d’Arabie saoudite PIF (Public Investment Fund) s’offre un nouveau sponsoring colossal dans le football

Le fonds souverain d’Arabie saoudite a récemment annoncé son retrait du LIV Golf et l’arrêt de son financement colossal, suscitant une vive émotion. Le circuit bénéficiera toutefois d’un soutien jusqu’à la fin de la saison, prévue fin août. « Les investissements considérables dont LIV Golf a besoin à long terme ne sont plus compatibles avec la phase actuelle de la stratégie d’investissement du PIF », a justifié le fonds.

Le PIF a récemment présenté sa nouvelle stratégie pour la période 2026-2030, dans laquelle le sport n’est pas mentionné. Ces dernières années, l’Arabie saoudite a massivement investi dans le football, la Formule 1, la boxe, le tennis, l’e-sport et le golf, et a été désignée l’an dernier pour accueillir la Coupe du monde de football 2034.