« J'espère, a déclaré Zverev, que mon titre à Paris aura fait bouger les choses et que je pourrai continuer sur cette lancée. Je n'ai remporté qu'un seul des quatre tournois du Grand Chelem. Je veux continuer à travailler pour réaliser mes rêves », a déclaré le joueur originaire de Hambourg.

Le chemin vers le sommet du classement mondial, que Zverev avait frôlé avant sa grave blessure à la cheville en 2022, s’annonce encore ardu. L'Italien Jannik Sinner, malgré son élimination surprise au deuxième tour à Paris, conserve la première place avec 13 500 points. Il devance l'Espagnol Carlos Alcaraz, blessé (9 960 points), et Zverev (7 305 points).

Lors du classique sur gazon de Wimbledon (à partir du 29 juin), Zverev pourrait toutefois dépasser Alcaraz s’il parvient à se qualifier pour la première fois pour la finale. Avant le début du tournoi, il s’imagine tout à fait avoir des chances de réaliser un nouveau coup d’éclat. « Un titre du Grand Chelem aide toujours. Je suis en meilleure forme que l’année dernière et je pense pouvoir faire quelque chose à Wimbledon », a déclaré Zverev.