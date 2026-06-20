Après son exclusion de la Coupe du monde par Thomas Tuchel dans des circonstances controversées, la star anglaise se distingue à New York par une action pour le moins surprenante

Bien qu’il ne prenne pas part au tournoi actuellement disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Maguire s’est montré de bonne humeur et a pris le temps d’échanger quelques mots avec les supporters ainsi que de poser pour des photos.

Dans une story publiée sur son compte Instagram, l’Anglais a posé et écrit : « C’est toujours un plaisir de voir les supporters du monde entier. »

Bien qu’il ait réalisé une excellente saison avec Manchester United, le joueur de 33 ans n’a pas été retenu par le sélectionneur Thomas Tuchel, une décision quelque peu surprenante.

Invité du podcast « Rest is Football » animé par Gary Lineker, l’ancien buteur emblématique de la sélection, Maguire a raconté comment Tuchel l’avait écarté en mai : « Il a appelé tout le monde sur FaceTime, a expliqué le défenseur central. La conversation a été assez désagréable. »