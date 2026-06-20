Jeudi dernier, le défenseur de Manchester United, âgé de 33 ans, a pris part à un événement à New York au cours duquel il a distribué des stickers et des albums de la marque italienne Panini aux supporters présents.
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Après son exclusion de la Coupe du monde par Thomas Tuchel dans des circonstances controversées, la star anglaise se distingue à New York par une action pour le moins surprenante
Bien qu’il ne prenne pas part au tournoi actuellement disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Maguire s’est montré de bonne humeur et a pris le temps d’échanger quelques mots avec les supporters ainsi que de poser pour des photos.
Dans une story publiée sur son compte Instagram, l’Anglais a posé et écrit : « C’est toujours un plaisir de voir les supporters du monde entier. »
Bien qu’il ait réalisé une excellente saison avec Manchester United, le joueur de 33 ans n’a pas été retenu par le sélectionneur Thomas Tuchel, une décision quelque peu surprenante.
Invité du podcast « Rest is Football » animé par Gary Lineker, l’ancien buteur emblématique de la sélection, Maguire a raconté comment Tuchel l’avait écarté en mai : « Il a appelé tout le monde sur FaceTime, a expliqué le défenseur central. La conversation a été assez désagréable. »
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Maguire espérait être du voyage pour la Coupe du monde.
Selon les informations disponibles, l’Allemand aurait d’abord fixé un horaire par SMS avant de passer l’appel. « C’est une manière plutôt inhabituelle de procéder, car il doit être difficile de percevoir la réaction de chaque joueur », a commenté Maguire au sujet du format de la visio.
Après plusieurs années d’absence, le défenseur s’était pourtant réinstallé en sélection au printemps, puis avait enchaîné les performances de haut niveau avec Manchester United, nourrissant légitimement l’espoir d’intégrer le groupe pour la phase finale de la Coupe du monde.
Tuchel a finalement écarté le joueur de 66 sélections pour retenir les défenseurs centraux Marc Guehi (25 ans, Manchester City), Jarrel Quansah (23 ans, Bayer Leverkusen), Ezri Konsa (28 ans, Aston Villa) et Dan Burn (34 ans, Newcastle United). La sélection du polyvalent John Stones (32 ans, Manchester City) surprend également, en raison de son passé médical.