Selon l'UEFA, l'arbitre somalien a été désigné pour diriger, le 12 août à Salzbourg, le match entre le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, et Aston Villa, lauréat de la Ligue Europa.

Âgé de 34 ans, Artan est « un excellent jeune arbitre, déjà expérimenté, qui a fait ses preuves au plus haut niveau de la Confédération africaine de football. « Le football a pour vocation de rassembler les gens, et l’UEFA tient à exprimer son respect envers Omar et ses qualités d’arbitre exceptionnelles, qui lui ont valu une nomination aussi prestigieuse », a déclaré le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.