Initialement sélectionné pour officier lors de la Coupe du monde, l’arbitre Omar Artan, à qui les États-Unis ont refusé l’entrée sur leur territoire, a été repositionné par l’UEFA pour diriger la Supercoupe de l’UEFA.
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Après son élimination controversée de la Coupe du monde, l’arbitre Omar Artan se voit décerner une prestigieuse distinction par l’UEFA
Selon l'UEFA, l'arbitre somalien a été désigné pour diriger, le 12 août à Salzbourg, le match entre le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, et Aston Villa, lauréat de la Ligue Europa.
Âgé de 34 ans, Artan est « un excellent jeune arbitre, déjà expérimenté, qui a fait ses preuves au plus haut niveau de la Confédération africaine de football. « Le football a pour vocation de rassembler les gens, et l’UEFA tient à exprimer son respect envers Omar et ses qualités d’arbitre exceptionnelles, qui lui ont valu une nomination aussi prestigieuse », a déclaré le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.
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Des liens avec le terrorisme ? L’arbitre FIFA Artan se voit refuser l’entrée du pays pour la Coupe du monde.
Artan, désigné arbitre africain de l’année 2025 et sélectionné par la FIFA pour officier lors de la Coupe du monde, a été refoulé par les autorités américaines à son arrivée à l’aéroport de Miami.
Dans un entretien avec le New York Times, le Somalien a souligné qu’il disposait « des bons documents et de tout le nécessaire ». Un représentant du département d’État américain a déclaré mardi à l’agence de presse AFP qu’Artan était « en lien avec des membres présumés d’organisations terroristes », raison pour laquelle il n’était « pas autorisé à entrer aux États-Unis ».