Après son départ du Real Madrid, Álvaro Arbeloa se propose en Allemagne, mais sa candidature est rejetée

C’est un coup dur pour celui qui voulait justement faire ses preuves au plus haut niveau. Arbeloa avait pris les rênes du Real en janvier, après que le club eut surpris tout le monde en se séparant de Xabi Alonso. Le choix ne s’est finalement pas révélé judicieux : le Real a terminé deuxième et a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich.

Peu avant la fin de la saison, le club a officialisé son départ : José Mourinho lui succédera.