Álvaro Arbeloa cherche activement un nouveau poste d’entraîneur principal après la fin de son aventure au Real Madrid. Le technicien espagnol de 43 ans, qui avait pris les commandes de l’équipe première en janvier, a proposé ses services au Bayer Leverkusen. Sans succès.
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Après son départ du Real Madrid, Álvaro Arbeloa se propose en Allemagne, mais sa candidature est rejetée
Selon Sport Bild, Arbeloa aurait pris contact avec le club allemand par l’intermédiaire de son agent. Leverkusen, qui cherche un successeur à Kasper Hjulmand dont le départ semble imminent, lui a toutefois adressé un message clair. Si le club apprécie l’ancien défenseur, qu’il avait suivi de près lors de son passage comme entraîneur des jeunes au Real Madrid, le sixième de Bundesliga estime qu’il n’a pas encore suffisamment progressé pour mener l’équipe vers les sommets dès cette saison.
C’est un coup dur pour celui qui voulait justement faire ses preuves au plus haut niveau. Arbeloa avait pris les rênes du Real en janvier, après que le club eut surpris tout le monde en se séparant de Xabi Alonso. Le choix ne s’est finalement pas révélé judicieux : le Real a terminé deuxième et a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich.
Peu avant la fin de la saison, le club a officialisé son départ : José Mourinho lui succédera.
- La quête d’un nouvel entraîneur se complique pour Leverkusen : les candidats pressentis privilégient d’autres destinations. Iraola rallie Liverpool, l’AC Milan courtise Glasner et Filipe Luis devrait s’engager avec l’AS Monaco.