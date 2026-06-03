C’est un dénouement cruel pour un entraîneur qui souhaitait pourtant s’imposer au plus haut niveau. Arbeloa avait pris les rênes du Real en janvier, après la surprise générale provoquée par le départ de Xabi Alonso. Le bilan s’est révélé insuffisant : la maison blanche a terminé deuxième du championnat et a été éliminée en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich.

Peu avant la fin de la saison, le club a annoncé le départ d’Árbeloa de son poste d’entraîneur ; José Mourinho lui succédera.