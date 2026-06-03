Álvaro Arbeloa cherche activement un nouveau poste d’entraîneur principal, après la fin de son aventure au Real Madrid. Le technicien espagnol de 43 ans, qui avait pris les commandes de l’équipe première en janvier, a proposé ses services au Bayer Leverkusen. Sans succès.
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Après son départ du Real Madrid, Álvaro Arbeloa s’est proposé en Allemagne, mais s’est heurté à un refus catégorique
Selon Sport Bild, Arbeloa aurait contacté le club allemand par l’intermédiaire de son agent. Leverkusen, qui cherche un successeur à Kasper Hjulmand dont le départ semble imminent, lui a toutefois adressé un message clair. Si le club apprécie l’ancien défenseur, qu’il avait suivi de près lors de son passage comme entraîneur des jeunes au Real Madrid, le sixième de Bundesliga estime qu’il n’a pas encore suffisamment progressé pour ramener immédiatement l’équipe au sommet.
C’est un dénouement cruel pour un entraîneur qui souhaitait pourtant s’imposer au plus haut niveau. Arbeloa avait pris les rênes du Real en janvier, après la surprise générale provoquée par le départ de Xabi Alonso. Le bilan s’est révélé insuffisant : la maison blanche a terminé deuxième du championnat et a été éliminée en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich.
Peu avant la fin de la saison, le club a annoncé le départ d’Árbeloa de son poste d’entraîneur ; José Mourinho lui succédera.
- La quête d’un nouvel entraîneur se complique pour Leverkusen : les candidats pressentis privilégient d’autres destinations. Iraola rallie Liverpool, l’AC Milan courtise Glasner et Filipe Luis devrait s’engager avec l’AS Monaco.