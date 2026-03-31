Selon le journal portugais Record, Benfica envisagerait de recruter ce joueur polyvalent de 32 ans pour la saison prochaine.
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Après son départ du FC Bayern : un grand club envisagerait apparemment de recruter Raphaël Guerreiro
Le Bayern a annoncé hier, lundi, que le contrat de Guerreiro, qui expire à la fin de la saison, ne serait pas prolongé. Le Portugais polyvalent quittera donc le club munichois après trois années passées ensemble.
« Nous tenons à remercier chaleureusement Rapha pour le temps passé ensemble : on pouvait toujours compter sur Rapha sur le terrain, et des personnalités comme lui enrichissent chaque vestiaire », a déclaré Max Eberl, directeur sportif du FCB, dans un communiqué : « Les discussions avec lui se sont bien déroulées, dans un climat de confiance et de compréhension. À présent, nous nous concentrons avec lui sur nos objectifs jusqu’à l’été – ensemble, nous voulons encore accomplir beaucoup de choses. »
Guerreiro avait rejoint le Bayern en été 2023, en provenance du BVB, sans indemnité de transfert, à la demande de l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel. Au sein du club le plus titré d’Allemagne, il a certes accumulé les apparitions, mais n’a pas réussi à égaler durablement les performances de ses heures de gloire à Dortmund. Dernièrement, il n’était pratiquement plus sollicité sous les ordres de Vincent Kompany et passait donc la plupart du temps sur le banc des remplaçants.
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Raphael Guerreiro n'a encore jamais joué au Portugal
Depuis la mi-janvier, il n'a disputé que deux matches de Bundesliga (58 minutes), mais il a tout de même pu jouer 83 minutes lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta. À ce jour, Guerreiro totalise 89 matches officiels avec le club le plus titré d'Allemagne, au cours desquels il a inscrit douze buts et délivré huit passes décisives.
Le Benfica, actuellement entraîné par José Mourinho, serait pour Guerreiro sa première expérience professionnelle au Portugal. Né et élevé en France, ce latéral gauche a débuté sa carrière dans les équipes de jeunes du Blanc-Mesnil SF avant de rejoindre Munich après être passé par l'INF Clairefontaine, le SM Caen, le FC Lorient et le Borussia Dortmund.
Outre Benfica, la Juventus Turin a également été citée comme intéressée par Guerreiro. En décembre dernier, des médias italiens et allemands ont rapporté que la Vieille Dame, à la recherche de renforts sur les ailes, envisageait de recruter le joueur de 32 ans.
FC Bayern - Calendrier : les prochains matchs du FCB
Date
Heure
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Mardi 7 avril
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Mercredi 15 avril
21 h
FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)