Après son départ du FC Bayern : un grand club envisagerait apparemment de recruter Raphaël Guerreiro

Le Bayern a annoncé hier, lundi, que le contrat de Guerreiro, qui expire à la fin de la saison, ne serait pas prolongé. Le Portugais polyvalent quittera donc le club munichois après trois années passées ensemble.

« Nous tenons à remercier chaleureusement Rapha pour le temps passé ensemble : on pouvait toujours compter sur Rapha sur le terrain, et des personnalités comme lui enrichissent chaque vestiaire », a déclaré Max Eberl, directeur sportif du FCB, dans un communiqué : « Les discussions avec lui se sont bien déroulées, dans un climat de confiance et de compréhension. À présent, nous nous concentrons avec lui sur nos objectifs jusqu’à l’été – ensemble, nous voulons encore accomplir beaucoup de choses. »

Guerreiro avait rejoint le Bayern en été 2023, en provenance du BVB, sans indemnité de transfert, à la demande de l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel. Au sein du club le plus titré d’Allemagne, il a certes accumulé les apparitions, mais n’a pas réussi à égaler durablement les performances de ses heures de gloire à Dortmund. Dernièrement, il n’était pratiquement plus sollicité sous les ordres de Vincent Kompany et passait donc la plupart du temps sur le banc des remplaçants.