Après son départ de l'Eintracht Francfort, Dino Toppmöller s'engage avec l'équipe qui fait sensation

Selon la presse française, Toppmöller était depuis longtemps le grand favori pour succéder à Pierre Sage. Ce dernier s’engagera avec Crystal Palace, où il remplacera l’Autrichien Oliver Glasner. Glasner avait précédemment dirigé l’Eintracht Francfort, avant d’y céder sa place à Toppmöller.

Il a dirigé le club hessois de l’été 2023 à la mi-janvier 2026. En 2025, il a mené l’Eintracht Francfort à la troisième place de la Bundesliga, qualifiant le club pour la première fois pour la Ligue des champions via le championnat. Après une saison 2025/26 mouvementée, il a été limogé en début de phase retour et était depuis sans club.