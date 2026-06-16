Comme l'a confirmé le RC Lens mardi, le technicien de 45 ans prendra les rênes du vice-champion de France et vainqueur de la Coupe à la rentrée. Toppmöller a signé un contrat de deux ans.
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Après son départ de l'Eintracht Francfort, Dino Toppmöller s'engage avec l'équipe qui fait sensation
Selon la presse française, Toppmöller était depuis longtemps le grand favori pour succéder à Pierre Sage. Ce dernier s’engagera avec Crystal Palace, où il remplacera l’Autrichien Oliver Glasner. Glasner avait précédemment dirigé l’Eintracht Francfort, avant d’y céder sa place à Toppmöller.
Il a dirigé le club hessois de l’été 2023 à la mi-janvier 2026. En 2025, il a mené l’Eintracht Francfort à la troisième place de la Bundesliga, qualifiant le club pour la première fois pour la Ligue des champions via le championnat. Après une saison 2025/26 mouvementée, il a été limogé en début de phase retour et était depuis sans club.
- AFP
Toppmöller : l'ancien entraîneur adjoint du FC Bayern devrait poursuivre sa success story avec Lens
Avant de s’engager à Francfort, Toppmöller a été l’adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich puis au RB Leipzig, remportant deux fois le championnat d’Allemagne aux côtés de l’actuel sélectionneur national.
Avec Lens, l’entraîneur fait désormais son retour en Ligue des champions : le club a terminé deuxième de la Ligue 1 la saison dernière, à six points du champion, le Paris Saint-Germain, et a également remporté de manière sensationnelle la Coupe de France.
Atout non négligeable pour sa nouvelle mission : il parle couramment français. En tant que joueur, il a porté les couleurs du F91 Dudelange et du FC RM Hamm Benfica au Luxembourg, avant d’entraîner ces deux clubs puis le Royal Excelsior Virton en Belgique.