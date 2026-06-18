Après le match décevant conclu sur le score de 1-1 face au Qatar, outsider du groupe, lors du premier match de la Coupe du monde, le capitaine suisse s’était montré très critique. En public, il n’avait pas ménagé ses critiques à l’égard de la prestation de son équipe, sans pour autant s’épargner lui-même. Pourtant, selon le journal suisse *Blick*, les propos de Xhaka n’auraient pas été bien accueillis par les coéquipiers du meneur de jeu. « Trop de négativité, qui nuit à l’ambiance au sein de l’équipe », pouvait-on lire dans l’article consacré au style de leadership de Xhaka. Il était même question d’une « ambiance toxique » et de joueurs intimidés.

Conséquence : au coup d’envoi du deuxième match face à la Bosnie-Herzégovine – rencontre d’autant plus cruciale après les points laissés en route contre le Qatar –, tous les regards étaient braqués sur Xhaka. Le capitaine a répondu présent. « On voit qu’il veut joindre le geste à la parole. Il montre l’exemple », a salué Thomas Müller, expert de MagentaTV, à la mi-temps.

Xhaka a été le pivot du jeu suisse, constamment sollicité et auteur de passes décisives dans le tiers offensif, avec un timing parfait et une précision redoutable. Sur le terrain, aucune trace des prétendues tensions entre le capitaine et le reste de l’équipe.

Après la rencontre, le milieu de terrain a lui-même démenti ces rumeurs. « Il y a toujours beaucoup d’agitation autour de moi, on écrit beaucoup de choses – ce que je provoque un peu de mon côté », a-t-il déclaré sur MagentaTV. « Peut-être pourrait-on simplement être fier d’un joueur qui a déjà disputé tant de matchs pour l’équipe nationale ? Peu importe le bruit autour de moi, l’essentiel est ce qui se passe sur la pelouse : que l’équipe et l’entraîneur me fassent confiance. »

En seconde période, s’il a parfois légèrement levé le pied, il a tout de même offert une passe décisive en profondeur pour le troisième but helvétique avant de transformer le penalty scellant le score. Au final, une partie des critiques émises après le match contre le Qatar s’est muée en un résultat des plus réjouissants pour la Suisse.