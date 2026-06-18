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Oliver Maywurm

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Après son coup de colère, Granit Xhaka préfère désormais laisser ses actes parler. Quant au joker Johan Manzambi, il répond de la meilleure manière aux vives critiques de son capitaine lors de la Coupe du monde

Coupe du monde
FEATURES
Suisse vs Bosnie-Herzégovine
Suisse
Bosnie-Herzégovine
G. Xhaka
J. Manzambi
R. Vargas

Granit Xhaka ne se contente pas de critiquer : il passe à l’action. La fin de match a ensuite été illuminée par un Johan Manzambi tout simplement exceptionnel. Trois points à retenir.

Au terme d’une fin de match spectaculaire, la Suisse a remporté son deuxième match de groupe de la Coupe du monde 2026 contre la Bosnie-Herzégovine sur le score de 4-1 (0-0).

Les Suisses ont longtemps buté sur une défense bien organisée, mais les entrées en jeu de Ruben Vargas et surtout de Johan Manzambi, auteur d’une performance éclatante, ont fini par offrir à la Nati trois points précieux. Grâce à ce succès, le favori du groupe se dirige désormais sereinement vers la phase à élimination directe.

Cliquez ici pour lire la feuille de match.

  • Granit Xhakagetty

    Sous le feu des critiques, Granit Xhaka préfère laisser ses performances parler pour lui.

    Après le match décevant conclu sur le score de 1-1 face au Qatar, outsider du groupe, lors du premier match de la Coupe du monde, le capitaine suisse s’était montré très critique. En public, il n’avait pas ménagé ses critiques à l’égard de la prestation de son équipe, sans pour autant s’épargner lui-même. Pourtant, selon le journal suisse *Blick*, les propos de Xhaka n’auraient pas été bien accueillis par les coéquipiers du meneur de jeu. « Trop de négativité, qui nuit à l’ambiance au sein de l’équipe », pouvait-on lire dans l’article consacré au style de leadership de Xhaka. Il était même question d’une « ambiance toxique » et de joueurs intimidés.

    Conséquence : au coup d’envoi du deuxième match face à la Bosnie-Herzégovine – rencontre d’autant plus cruciale après les points laissés en route contre le Qatar –, tous les regards étaient braqués sur Xhaka. Le capitaine a répondu présent. « On voit qu’il veut joindre le geste à la parole. Il montre l’exemple », a salué Thomas Müller, expert de MagentaTV, à la mi-temps.

    Xhaka a été le pivot du jeu suisse, constamment sollicité et auteur de passes décisives dans le tiers offensif, avec un timing parfait et une précision redoutable. Sur le terrain, aucune trace des prétendues tensions entre le capitaine et le reste de l’équipe.

    Après la rencontre, le milieu de terrain a lui-même démenti ces rumeurs. « Il y a toujours beaucoup d’agitation autour de moi, on écrit beaucoup de choses – ce que je provoque un peu de mon côté », a-t-il déclaré sur MagentaTV. « Peut-être pourrait-on simplement être fier d’un joueur qui a déjà disputé tant de matchs pour l’équipe nationale ? Peu importe le bruit autour de moi, l’essentiel est ce qui se passe sur la pelouse : que l’équipe et l’entraîneur me fassent confiance. »

    En seconde période, s’il a parfois légèrement levé le pied, il a tout de même offert une passe décisive en profondeur pour le troisième but helvétique avant de transformer le penalty scellant le score. Au final, une partie des critiques émises après le match contre le Qatar s’est muée en un résultat des plus réjouissants pour la Suisse.

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Xhaka critiqué, Yakin fait basculer le match : ses changements offrent la victoire, Manzambi et Vargas concluent

    Après la rencontre face au Qatar, Xhaka a adressé, dans des propos très remarqués, un tacle implicite aux remplaçants. « C’est aussi une question de discipline. Quand un entraîneur fait entrer un joueur et que celui-ci essaie de tout faire tout seul, ça devient difficile », a déploré le milieu de terrain de 33 ans, pointant un manque de respect des positions et visant clairement les joueurs entrés en cours de seconde période. « On n’a plus joué aux mêmes postes qu’en première mi-temps. Tout le monde s’est un peu éparpillé », a-t-il ajouté.

    Johan Manzambi, attaquant du SC Fribourg, figurait parmi les remplaçants introduits face au Qatar. Le sélectionneur suisse Murat Yakin a de nouveau appelé la révélation de la dernière Bundesliga contre les Bosniaques, mais cette fois-ci un peu plus tard (à la 72e minute au lieu de la 66e).

    Dès sa première action après son entrée en jeu, le milieu de terrain très courtisé a lancé l’attaque décisive : le centre de Ruben Vargas, également fraîchement entré en jeu, est revenu vers Manzambi après plusieurs rebonds dans la surface de réparation. Le joueur du SC Fribourg a alors propulsé le ballon au fond des filets d’une volée puissante ; le gardien bosnien Nikola Vasilj a bien tenté de repousser la frappe, en vain.

    Indispensable dans le dernier quart d’heure, il a ensuite lancé Breel Embolo en profondeur, provoquant un tacle désespéré de Tarek Muharemovic, sanctionné d’un carton rouge (80^e). Toutes les offensives helvétiques passaient par lui, et il a également pris part à la construction du deuxième but. Vargas, le « co-joker », conclut l’action d’une frappe victorieuse à la 90^e minute pour porter le score à 3-0. Buteur ? Manzambi, bien sûr. Une performance qui vaut de l’or et qui constitue la meilleure des lettres de motivation pour une place dans le onze de départ.

  • Un subtil ajustement tactique opéré par l’entraîneur bosnien Barbarez a longtemps compliqué la tâche de la Suisse.

    La fougue de la Bosnie-Herzégovine a impressionné dès la première minute. Toutefois, le flanc droit bosnien a manqué de stabilité durant les vingt premières minutes. L’entraîneur Sergej Barbarez a alors profité de la pause pour opérer un ajustement tactique majeur.

    Passant d’un 4-4-2 à un 5-3-2, les Bosniaques ont alors aligné une défense à trois avec Sead Kolasinac, décalé vers l’intérieur depuis le couloir gauche, aux côtés de Nikola Katic et Tarik Muharemovic, qui ont longtemps contenu Breel Embolo. Amar Memic a reculé depuis le milieu de terrain pour reprendre le poste de Kolasinac sur le flanc gauche, tandis qu’Amar Dedic occupait le côté droit.

    Si la Suisse avait connu des phases d’offensive intense durant les vingt premières minutes, la Bosnie-Herzégovine parvenait désormais à mieux contrer le favori. L’équipe de Barbarez se sentait plus à l’aise dans ce nouveau dispositif et pouvait ainsi mieux exploiter sa puissance de frappe.

    Néanmoins, le match a commencé à leur échapper après la deuxième pause de ravitaillement en seconde période. L’imprévisibilité du remplaçant Manzambi a alors posé de sérieux problèmes aux Bosniaques, malgré leur 5-3-2. L’expulsion de Muharemovic à la 80^e minute a plongé l’équipe dans le chaos.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    Suisse - Bosnie-Herzégovine : 4-1 (0-0) – les statistiques de la rencontre


    Match

    Suisse - Bosnie-Herzégovine

    Résultat

    4-1 (mi-temps : 0-0)

    Buts

    1-0 Manzambi (74^e), 2-0 Vargas (84^e), 3-0 Manzambi (90^e), 3-1 Mahmic (90^e+3), 4-1 Xhaka (90^e+8, pen.)

    Compétition

    Coupe du monde 2026, phase de groupes, 2^e journée

    Lieu

    Los Angeles (États-Unis)

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