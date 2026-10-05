Après son clash avec Jesus : le président de la Fédération portugaise intervient pour trancher l'avenir international de Ronaldo

Malgré la tempête soulevée, le président de la Fédération portugaise, Pedro Proença, a affiché son soutien total au capitaine de la sélection nationale. Il a cherché à apaiser les esprits en rappelant aux supporters les contributions historiques de Ronaldo pour son pays.

La chaîne ESPN a rapporté les propos de Proença : « Nous parlons du plus grand joueur de l'histoire, un joueur qui a offert plus de deux décennies au football portugais. »

Et d'ajouter : « Il fera toujours partie de cette équipe s'il est physiquement apte à jouer. Cristiano le sait, et il est conscient de la réalité de ce sentiment. Ce qui s'est passé n'était qu'un malentendu et doit être réglé en interne. »