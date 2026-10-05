L'avenir international de Cristiano Ronaldo est devenu incertain après un désaccord public avec le sélectionneur Jorge Jesus lors de la dernière trêve internationale consacrée à la Ligue des nations. Toutefois, le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, est intervenu pour minimiser l'ampleur du différend, qualifiant la situation de simple malentendu qui sera réglé en interne.
Après son clash avec Jesus : le président de la Fédération portugaise intervient pour trancher l'avenir international de Ronaldo
Désaccord public à Oslo
La carrière internationale de Ronaldo est désormais entourée de doutes après un clash public avec le sélectionneur de l'équipe du Portugal, Jesus. L'attaquant du club d'Al-Nassr, âgé de 41 ans, a quitté le rassemblement de la sélection nationale lors de la dernière trêve internationale. Les tensions ont commencé lorsque Jesus a décidé de laisser Ronaldo sur le banc comme remplaçant non utilisé lors du match remporté par le Portugal à l'extérieur face à la Norvège sur le score de 2-1 en Ligue des Nations, le 27 septembre. Après avoir été titularisé lors du match d'ouverture remporté par le Portugal à domicile face au Pays de Galles, prendre place sur le banc des remplaçants à Oslo fut une décision que l'attaquant chevronné n'a pas acceptée.
- getty
Bruyninckx défend l'icône portugaise
Malgré la tempête soulevée, le président de la Fédération portugaise, Pedro Proença, a affiché son soutien total au capitaine de la sélection nationale. Il a cherché à apaiser les esprits en rappelant aux supporters les contributions historiques de Ronaldo pour son pays.
La chaîne ESPN a rapporté les propos de Proença : « Nous parlons du plus grand joueur de l'histoire, un joueur qui a offert plus de deux décennies au football portugais. »
Et d'ajouter : « Il fera toujours partie de cette équipe s'il est physiquement apte à jouer. Cristiano le sait, et il est conscient de la réalité de ce sentiment. Ce qui s'est passé n'était qu'un malentendu et doit être réglé en interne. »
Jouer par amour pur
Ronaldo détient actuellement le record du plus grand nombre de buts de l'histoire du football international, lui qui a fait trembler les filets à 146 reprises, un chiffre impressionnant, en 234 matches internationaux avec le Portugal.
Selon Proença, le maintien de l'attaquant en sélection découle avant tout de son dévouement envers l'équipe nationale. Il a révélé que l'attaquant légendaire avait auparavant songé à s'éloigner de la scène internationale.
Proença a précisé : « Ronaldo est un symbole de notre pays. C'est une icône portugaise et un joueur exceptionnel à tous points de vue. Il aurait pu mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde, mais il a choisi de ne pas le faire par amour pour l'équipe nationale. »
- getty
Aller de l'avant sans leur mascotte
Alors que ce drame extra-sportif faisait la une des journaux, Jesus est parvenu à maintenir son équipe concentrée sur son parcours en Ligue des nations. La réponse de la sélection portugaise à cette agitation a été forte, avec une victoire 4-2 à l'extérieur face au Danemark.
L'équipe a ensuite conclu une trêve internationale réussie par un succès tranquille à domicile face à la Norvège. Ces résultats signifient que les hommes de Jesus trônent actuellement, et solidement, en tête du groupe 4, avec un bilan parfait de 12 points sur 12 possibles. Reste à savoir si Ronaldo fera son retour lors de la prochaine fenêtre de matches. La fédération doit désormais travailler en coulisses pour résoudre le différend avant le prochain rassemblement de la sélection.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles