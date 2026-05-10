Après seulement une saison, l’espoir tant célébré envisagerait déjà de quitter le grand club turc

Arrivé en Europe adolescent en provenance du FC São Paulo, Ederson a d’abord été repéré par Benfica. Après plusieurs étapes au Portugal, il rejoint Manchester City en 2017 pour 40 millions d’euros, devenant la recrue phare de Pep Guardiola. Il inscrit alors son nom dans la période la plus glorieuse des Cityzens et contribue à six titres de champion. En 2023, après un triplé historique, il est désigné meilleur gardien du monde.

Sous les couleurs de Fener, il a talonné le champion en titre Galatasaray tout au long de la saison, mais cela n’a pas suffi : depuis samedi, Gala est à nouveau sacré, tandis que Fener est assuré de la deuxième place.