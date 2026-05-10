Goal.com
En direct
LEROY SANE GALATASARAY EDERSON FENERBAHCE Getty Images

Traduit par

Après seulement une saison, l’espoir tant célébré envisagerait déjà de quitter le grand club turc

Super Lig
Mercato
Konyaspor vs Fenerbahce
Konyaspor
Fenerbahce

Après de nombreuses saisons passées à Manchester City, le gardien brésilien Ederson a rejoint la Turquie l’été dernier. Selon les dernières informations, il envisagerait déjà un nouveau départ.

Le gardien vedette Ederson pourrait déjà quitter le F.C. Istanbul après une seule saison. Selon l’expert turc en transferts Yagiz Sabuncuoglu, cette hypothèse est hautement probable.

  • Selon Sabuncuoglu, Ederson envisagerait de quitter Istanbul. Plusieurs clubs saoudiens s’intéresseraient au gardien brésilien, dont Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo.

    Selon le journaliste, les dirigeants de Fener ne s’opposeraient pas à un départ. Âgé de 32 ans, Ederson avait rejoint le club stambouliote l’été dernier en provenance de Manchester City contre une indemnité de 11 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2028, il dispose d’une clause libératoire fixée à 25 millions d’euros.


    • Publicité

  • Sous la houlette de Pep Guardiola, Ederson enchaîne les titres

    Arrivé en Europe adolescent en provenance du FC São Paulo, Ederson a d’abord été repéré par Benfica. Après plusieurs étapes au Portugal, il rejoint Manchester City en 2017 pour 40 millions d’euros, devenant la recrue phare de Pep Guardiola. Il inscrit alors son nom dans la période la plus glorieuse des Cityzens et contribue à six titres de champion. En 2023, après un triplé historique, il est désigné meilleur gardien du monde. 

    Sous les couleurs de Fener, il a talonné le champion en titre Galatasaray tout au long de la saison, mais cela n’a pas suffi : depuis samedi, Gala est à nouveau sacré, tandis que Fener est assuré de la deuxième place.

  • Saison 2025/26 : le bilan d'Ederson à Fenerbahce


    Matchs/Minutes

    Buts encaissés

    Matchs sans encaisser

    Cartons

    36/3242

    35

    13

    Sept cartons jaunes et un carton jaune-rouge ont également été distribués.


Super Lig
Kayserispor crest
Kayserispor
KAY
Konyaspor crest
Konyaspor
KSP
Super Lig
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Eyupspor crest
Eyupspor
EYU