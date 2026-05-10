Le gardien vedette Ederson pourrait déjà quitter le F.C. Istanbul après une seule saison. Selon l’expert turc en transferts Yagiz Sabuncuoglu, cette hypothèse est hautement probable.
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Après seulement une saison, l’espoir tant célébré envisagerait déjà de quitter le grand club turc
Selon Sabuncuoglu, Ederson envisagerait de quitter Istanbul. Plusieurs clubs saoudiens s’intéresseraient au gardien brésilien, dont Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo.
Selon le journaliste, les dirigeants de Fener ne s’opposeraient pas à un départ. Âgé de 32 ans, Ederson avait rejoint le club stambouliote l’été dernier en provenance de Manchester City contre une indemnité de 11 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2028, il dispose d’une clause libératoire fixée à 25 millions d’euros.
Sous la houlette de Pep Guardiola, Ederson enchaîne les titres
Arrivé en Europe adolescent en provenance du FC São Paulo, Ederson a d’abord été repéré par Benfica. Après plusieurs étapes au Portugal, il rejoint Manchester City en 2017 pour 40 millions d’euros, devenant la recrue phare de Pep Guardiola. Il inscrit alors son nom dans la période la plus glorieuse des Cityzens et contribue à six titres de champion. En 2023, après un triplé historique, il est désigné meilleur gardien du monde.
Sous les couleurs de Fener, il a talonné le champion en titre Galatasaray tout au long de la saison, mais cela n’a pas suffi : depuis samedi, Gala est à nouveau sacré, tandis que Fener est assuré de la deuxième place.
Saison 2025/26 : le bilan d'Ederson à Fenerbahce
Matchs/Minutes
Buts encaissés
Matchs sans encaisser
Cartons
36/3242
35
13
Sept cartons jaunes et un carton jaune-rouge ont également été distribués.