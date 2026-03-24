Selon les informations de Sky, les critiques internes à l'encontre de l'entraîneur espagnol s'intensifient déjà après seulement sept semaines en poste. Plusieurs points seraient ainsi considérés d'un œil critique.
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Après seulement sept semaines, serait-il déjà sur la sellette ? Un coup de théâtre parmi les entraîneurs de la Bundesliga ?
D'une part, le style de jeu de Riera suscite des critiques. S'il a certes considérablement stabilisé une défense plus que fragile sous son prédécesseur Dino Toppmöller, l'attaque en a toutefois pâti. Le véritable cœur de l'équipe s'est montré de plus en plus en manque d'inspiration lors des derniers matchs, comme lors de la défaite 1-2 contre Mayence dimanche ou du match nul 0-0 contre le FC St. Pauli. Même contre Heidenheim, pratiquement relégué, l'équipe n'a réussi à marquer qu'un seul but.
Riera a également suscité des interrogations lors de sa conférence de presse après la défaite à Mayence, car il a qualifié de « miracle » une victoire de son équipe chez les Hesse-Rhinains si l’Eintracht avait pris les trois points à Mayence. Il a ainsi rappelé que Francfort n’avait remporté qu’une seule victoire lors de ses 21 derniers matchs à l’extérieur à Mayence. « Aujourd’hui, nous n’avons pas accompli ce miracle », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Car je dirais que gagner ici est un miracle – puisque sur 21 matchs, l’Eintracht n’a gagné qu’une seule fois à Mayence. Une fois sur 21. Cela signifie que si nous étions venus ici et avions gagné, cela aurait été un miracle. Nous n’avons donc pas accompli ce miracle. »
D'autre part, le soutien dont bénéficie Riera au sein de l'équipe s'amenuiserait, celle-ci jugeant ses consignes tactiques trop complexes. Les nombreuses réunions, qui dureraient parfois plus d'une heure, surchargeraient les joueurs de Francfort. L'exclusion de Mario Götze du groupe à Mayence, alors que celui-ci serait sur le point de prolonger son contrat, et les critiques publiques après la défaite contre les « Nullfünfer » n'auraient pas non plus été bien accueillies par certains.
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Albert Riera : seulement trois victoires en sept matchs
« Je peux proposer des solutions et indiquer la manière dont nous devons évoluer. Mais je suis ici sur la ligne, je ne peux pas faire la dernière passe. Vous savez, parfois je vois l'espace, mais pas le joueur », a déclaré Riera après le coup de sifflet final, avant d'ajouter : « Ce n'est pas une critique envers les joueurs, mais au final, dans le dernier quart d'heure, c'est la qualité des joueurs qui compte. Je dis toujours que nous, les entraîneurs, pouvons tout enseigner aux joueurs, mais au final, c'est la qualité qui compte. »
Dès son arrivée, Riera avait déjà fait sensation avec des déclarations marquantes, soulignant notamment : « Si je disais à mes joueurs de sauter du balcon, ils le feraient. » Jusqu’à présent, son style direct ne semble toutefois pas encore porter ses fruits. Le bilan plutôt décevant après sept matchs : trois victoires, deux nuls et deux défaites, avec un ratio buts marqués/buts encaissés de 10:6. Cela donne une moyenne de 1,57 point par match.
Pas d'Europe ? L'Eintracht Francfort mise désormais sur la Coupe d'Allemagne
L'écart entre le septième du classement et les places qualificatives pour les compétitions européennes s'élève désormais à huit points. Si le SC Fribourg, huitième au classement, remporte la Coupe d'Allemagne, il est très probable que le SCF rate la qualification pour les compétitions internationales à sept journées de la fin.
Les Breisgauer affronteront le VfB Stuttgart en demi-finale ; en finale, ils pourraient rencontrer le Bayer Leverkusen ou le FC Bayern Munich. En cas de victoire à Berlin, le SCF se qualifierait directement pour l’Europa League. Si l’un des trois autres demi-finalistes remportait la coupe, Francfort, septième, se qualifierait tout de même pour la Ligue Europa Conférence. En effet, ces trois équipes sont toutes mieux classées que la SGE au classement de la Bundesliga.
Bundesliga : les résultats de l'Eintracht Francfort sous la houlette d'Albert Riera
Journée de match Accueil Résultats Visiteur 27 1.FSV Mayence 05 2:1 E. Francfort 26 E. Francfort 1:0 1.FC Heidenheim 25 FC St. Pauli 0:0 E. Francfort 24 E. Francfort 2:0 SC Fribourg 23 Bayern Munich 3:2 E. Francfort 22 E. Francfort 3:0 Bor. M'gladbach 21 Union Berlin 1:1 E. Francfort