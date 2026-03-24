Après seulement sept semaines, serait-il déjà sur la sellette ? Un coup de théâtre parmi les entraîneurs de la Bundesliga ?

D'une part, le style de jeu de Riera suscite des critiques. S'il a certes considérablement stabilisé une défense plus que fragile sous son prédécesseur Dino Toppmöller, l'attaque en a toutefois pâti. Le véritable cœur de l'équipe s'est montré de plus en plus en manque d'inspiration lors des derniers matchs, comme lors de la défaite 1-2 contre Mayence dimanche ou du match nul 0-0 contre le FC St. Pauli. Même contre Heidenheim, pratiquement relégué, l'équipe n'a réussi à marquer qu'un seul but.

Riera a également suscité des interrogations lors de sa conférence de presse après la défaite à Mayence, car il a qualifié de « miracle » une victoire de son équipe chez les Hesse-Rhinains si l’Eintracht avait pris les trois points à Mayence. Il a ainsi rappelé que Francfort n’avait remporté qu’une seule victoire lors de ses 21 derniers matchs à l’extérieur à Mayence. « Aujourd’hui, nous n’avons pas accompli ce miracle », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Car je dirais que gagner ici est un miracle – puisque sur 21 matchs, l’Eintracht n’a gagné qu’une seule fois à Mayence. Une fois sur 21. Cela signifie que si nous étions venus ici et avions gagné, cela aurait été un miracle. Nous n’avons donc pas accompli ce miracle. »

D'autre part, le soutien dont bénéficie Riera au sein de l'équipe s'amenuiserait, celle-ci jugeant ses consignes tactiques trop complexes. Les nombreuses réunions, qui dureraient parfois plus d'une heure, surchargeraient les joueurs de Francfort. L'exclusion de Mario Götze du groupe à Mayence, alors que celui-ci serait sur le point de prolonger son contrat, et les critiques publiques après la défaite contre les « Nullfünfer » n'auraient pas non plus été bien accueillies par certains.