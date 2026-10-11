Après sept ans sans entraîner, Seedorf reprend du service au Brésil : il est le nouvel entraîneur du Corinthians

La recherche d’un nouvel entraîneur par les Corinthians, pour tenter de redresser une saison jusqu’ici presque désastreuse, s’est achevée aujourd’hui par un choix inhabituel : celui de ramener sur un banc, après une longue pause, l’ancienne star néerlandaise de l’AC Milan, de l’Inter et d’autres clubs, Clarence Seedorf.

L’entraîneur était sans poste depuis 7 ans, mais il a été appelé avec un contrat jusqu’en décembre 2027 pour tenter de redresser la situation au classement : les Corinthians occupent la 16e place du Brasileirão, avec 1 point d’avance sur la zone de relégation.



