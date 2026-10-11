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Capello SeedorfGOAL
Emanuele Tramacere
Traduit par

Après sept ans sans entraîner, Seedorf reprend du service au Brésil : il est le nouvel entraîneur du Corinthians

Corinthians
C. Seedorf
Mercato
Milan AC

L’ancien milieu de terrain reprend sa carrière d’entraîneur après une longue interruption.

La recherche d’un nouvel entraîneur par les Corinthians, pour tenter de redresser une saison jusqu’ici presque désastreuse, s’est achevée aujourd’hui par un choix inhabituel : celui de ramener sur un banc, après une longue pause, l’ancienne star néerlandaise de l’AC Milan, de l’Inter et d’autres clubs, Clarence Seedorf.

L’entraîneur était sans poste depuis 7 ans, mais il a été appelé avec un contrat jusqu’en décembre 2027 pour tenter de redresser la situation au classement : les Corinthians occupent la 16e place du Brasileirão, avec 1 point d’avance sur la zone de relégation.


  • LE COMMUNIQUÉ

    Le Sport Club Corinthians Paulista a recruté Clarence Seedorf comme entraîneur de son équipe masculine de football. Le technicien néerlandais de 50 ans rejoint le Corinthians avec un contrat courant jusqu’à fin 2027.


  • À L’ARRÊT DEPUIS 7 ANS

    Après avoir fait ses débuts sur le banc de l'AC Milan et entraîné également l'équipe nationale du Cameroun, qui reste à ce jour sa dernière expérience sur un banc, après avoir pris les fonctions de conseiller de l'Esteghal et de membre du comité directeur de la sélection néerlandaise.

  • LES PREMIERS MOTS

    Il retrouvera dans l’effectif son compatriote Memphis Depay, pour ce qui devra être un exploit : « Accepter ce défi est un honneur, mais aussi une grande responsabilité. Je suis ici pour donner le meilleur de moi-même et construire une équipe qui se batte sur chaque ballon, à chaque minute, pour chaque victoire. »

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