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Après sa défaite en finale de la Carabao Cup, Arsenal se voit conseiller d'apprendre à jouer « sale », tandis qu'un ancien Gunner affirme que la décision d'aligner Kepa Arrizabalaga n'était pas une erreur
Une déception à Wembley
Les espoirs d'Arsenal de remporter un titre national ont été anéantis à Wembley, où un doublé de Nico O’Reilly en seconde période a assuré la victoire à City. Malgré une première mi-temps disputée, les Gunners n’ont pas réussi à convertir leur pression en buts, Kai Havertz voyant une occasion en or repoussée par James Trafford avant que le momentum ne bascule définitivement à la suite d’une erreur coûteuse de Kepa. La bourde de l'Espagnol met en évidence une préoccupation croissante pour l'équipe d'Arteta, qui a désormais enregistré sept erreurs individuelles ayant conduit à des buts lors de ses 22 dernières rencontres – une forte augmentation par rapport à sa fiabilité défensive antérieure.
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Sagna prend la défense de Kepa et conseille aux Gunners de « jouer les durs »
Dans une interview accordée à Covers.com, l'ancien défenseur d'Arsenal Sagna a refusé de faire du gardien le bouc émissaire de ce résultat, soulignant plutôt un manque de pragmatisme tactique en deuxième mi-temps. Il a laissé entendre qu'une approche plus directe aurait pu leur offrir de meilleures chances de s'imposer.
Sagna a déclaré : « Mikel Arteta n'a pas commis d'erreur en titularisant Kepa au poste de gardien à la place de David Raya. Kepa est un gardien de haut niveau et, même si son erreur a coûté un but à Arsenal, ce n'est pas la seule raison pour laquelle les Gunners ont perdu le match. Arsenal a commencé à se replier en deuxième mi-temps, ce qui a permis à Manchester City de mettre la pression. Les joueurs doivent apprendre à jouer plus dur et à envoyer des ballons en profondeur pour soulager la pression et positionner un bloc plus haut, plutôt que dans leur propre surface. Chaque fois qu’ils récupéraient le ballon, ils s’obstinaient à construire depuis l’arrière et ils en ont payé le prix.
« Si Kai Havertz avait concrétisé son occasion en début de match, le résultat aurait pu être complètement différent. Il aurait dû tirer un peu plus tôt pour avoir plus d’espace devant le but, mais James Trafford a réalisé une série d’arrêts exceptionnels – il mérite beaucoup d’éloges pour sa performance. Arsenal doit oublier ce résultat et tirer les leçons de ses erreurs. Arteta va se servir de la défaite de dimanche pour motiver son équipe pour le reste de la saison et se battre pour les trois grands trophées qu’elle a de fortes chances de remporter. »
Une superstition ancestrale
Cette défaite vient encore assombrir le bilan déjà désastreux d'Arsenal dans cette compétition, le club devenant ainsi le premier à s'incliner lors de quatre finales consécutives de la Coupe de la Ligue. Pour Kepa personnellement, l'après-midi a été tout aussi sombre ; il a désormais disputé trois finales de la Coupe de la Ligue sans jamais soulever le trophée, égalant ainsi le record détenu par Les Sealey et Roy Keane.
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Une épreuve de résilience
Arsenal doit rapidement se remettre de cette déception à Wembley alors qu’il revient dans la course au titre de Premier League, où les enjeux sont considérables, avec neuf points d’avance en tête du classement. Le mois d’avril sera un test décisif pour ses ambitions de triplé, les Gunners devant faire face à un calendrier exténuant comprenant un quart de finale de la FA Cup contre Southampton et un quart de finale de la Ligue des champions face au Sporting CP. Le plus grand défi de l'entraîneur sera peut-être de mettre en œuvre la gestion « rude » du match réclamée par Sagna, alors que l'équipe s'apprête à disputer une série de rencontres de championnat potentiellement décisives contre Bournemouth, Manchester City et Newcastle.