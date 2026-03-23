Après sa défaite en finale de la Carabao Cup, Arsenal se voit conseiller d'apprendre à jouer « sale », tandis qu'un ancien Gunner affirme que la décision d'aligner Kepa Arrizabalaga n'était pas une erreur

Dans une interview accordée à Covers.com, l'ancien défenseur d'Arsenal Sagna a refusé de faire du gardien le bouc émissaire de ce résultat, soulignant plutôt un manque de pragmatisme tactique en deuxième mi-temps. Il a laissé entendre qu'une approche plus directe aurait pu leur offrir de meilleures chances de s'imposer.

Sagna a déclaré : « Mikel Arteta n'a pas commis d'erreur en titularisant Kepa au poste de gardien à la place de David Raya. Kepa est un gardien de haut niveau et, même si son erreur a coûté un but à Arsenal, ce n'est pas la seule raison pour laquelle les Gunners ont perdu le match. Arsenal a commencé à se replier en deuxième mi-temps, ce qui a permis à Manchester City de mettre la pression. Les joueurs doivent apprendre à jouer plus dur et à envoyer des ballons en profondeur pour soulager la pression et positionner un bloc plus haut, plutôt que dans leur propre surface. Chaque fois qu’ils récupéraient le ballon, ils s’obstinaient à construire depuis l’arrière et ils en ont payé le prix.

« Si Kai Havertz avait concrétisé son occasion en début de match, le résultat aurait pu être complètement différent. Il aurait dû tirer un peu plus tôt pour avoir plus d’espace devant le but, mais James Trafford a réalisé une série d’arrêts exceptionnels – il mérite beaucoup d’éloges pour sa performance. Arsenal doit oublier ce résultat et tirer les leçons de ses erreurs. Arteta va se servir de la défaite de dimanche pour motiver son équipe pour le reste de la saison et se battre pour les trois grands trophées qu’elle a de fortes chances de remporter. »