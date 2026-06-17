Selon les informations du magazine Sport Bild, Hull City, fraîchement promu en Premier League, s’est renseigné sur la possibilité de recruter le gardien de but du SC Fribourg.
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Après plusieurs revers sur le marché des transferts, Noah Atubolu, le défenseur du SC Fribourg, pourrait-il surprendre en rejoignant un club promu ?
Sous contrat avec Fribourg jusqu’en 2027, Atubolu devrait tout de même partir cet été. Le gardien de 24 ans a notifié il y a plusieurs semaines son souhait définitif de changer d’air. En conséquence, le club a déjà anticipé son départ en recrutant Mio Backhaus au Werder Brême pour douze millions d’euros.
Ayant par ailleurs rejeté une proposition de prolongation, il offre au club, durant ce mercato, la dernière opportunité de percevoir une indemnité de transfert correcte pour ce produit du centre de formation.
Un temps annoncé à Newcastle United, le gardien allemand a finalement vu les Magpies lui préférer Ewen Jaouen, recruté pour 28,5 millions d’euros en provenance du Stade de Reims.
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Atubolu a-t-il tout perdu au jeu ?
Selon Sport Bild, Atubolu se dirige vers un véritable fiasco : depuis l’annonce de son départ, ni lui ni Fribourg n’ont reçu la moindre offre concrète d’un club intéressé. « Il a complètement gâché ses chances », analyse le journal, qui évoque même le scénario d’un joueur de 24 ans condamné à regarder les matchs depuis les tribunes.
Un départ vers Hull, tout juste promu, ne correspondrait pas à ses ambitions sportives – il visait plutôt un grand club de Premier League avec des objectifs en Ligue des champions – mais pourrait bien devenir sa dernière option cet été.
Considéré comme un futur gardien potentiel de l’équipe nationale allemande, Atubolu n’a toutefois pas été retenu pour la Coupe du monde 2026. En octobre dernier, l’ancien portier des moins de 21 ans avait bien été convoqué par le sélectionneur Julian Nagelsmann lors des qualifications, mais il attend toujours sa première cape avec les A.