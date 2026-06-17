Après plusieurs revers sur le marché des transferts, Noah Atubolu, le défenseur du SC Fribourg, pourrait-il surprendre en rejoignant un club promu ?

Sous contrat avec Fribourg jusqu’en 2027, Atubolu devrait tout de même partir cet été. Le gardien de 24 ans a notifié il y a plusieurs semaines son souhait définitif de changer d’air. En conséquence, le club a déjà anticipé son départ en recrutant Mio Backhaus au Werder Brême pour douze millions d’euros.

Ayant par ailleurs rejeté une proposition de prolongation, il offre au club, durant ce mercato, la dernière opportunité de percevoir une indemnité de transfert correcte pour ce produit du centre de formation.

Un temps annoncé à Newcastle United, le gardien allemand a finalement vu les Magpies lui préférer Ewen Jaouen, recruté pour 28,5 millions d’euros en provenance du Stade de Reims.