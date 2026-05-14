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Après onze années passées chez les Gunners, la milieu de terrain irlandaise Katie McCabe quittera le club à l’issue de la saison, a officialisé Arsenal
Une carrière légendaire touche à sa fin
Arsenal a officiellement annoncé le départ de Katie McCabe à l’issue de la saison en cours, concluant une période de plus de dix ans marquée par de nombreux titres. Arrivée en décembre 2015 en provenance de Shelbourne, la joueuse de 30 ans, alors considérée comme un grand espoir, s’en va aujourd’hui en véritable icône, après 305 matchs disputés et 37 buts inscrits sous le maillot des Gunners.
La directrice du football féminin, Clare Wheatley, lui a rendu un vibrant hommage : « Pendant plus d’une décennie à Arsenal, Katie a apporté une contribution significative et durable à l’histoire et au succès de notre club. Elle a mené l’équipe avec passion et engagement, donnant tout pour le maillot et tissant un lien spécial avec nos supporters. Elle part en tant que légende du club et nous sommes très fiers du parcours que nous avons partagé ensemble. »
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Un clean sweep de trophées
Au cours de ses onze années chez les Gunners, la polyvalente latérale a conquis un palmarès impressionnant : une FA Cup, un titre de championne de Super League féminine, trois Coupes de la Ligue, ainsi que la Ligue des champions féminine en mai 2025, point d’orgue de son parcours européen.
Sa dernière saison lui a permis d’achever son palmarès en s’adjugeant la Coupe du monde des clubs de la FIFA en février 2026. Ce dernier trophée lui a offert un départ en apothéose, quittant les Gunners après avoir conquis toutes les compétitions majeures accessibles durant son séjour et consolidant ainsi son héritage parmi les joueuses les plus titrées à avoir porté le maillot rouge et blanc.
Le talent individuel et la connexion avec les supporters
Au-delà des succès collectifs, McCabe a souvent été saluée pour ses qualités individuelles et son style de jeu combatif. Elle a été élue à deux reprises Joueuse de la saison d’Arsenal, remportant ce titre lors des campagnes 2020-2021 et 2022-2023. Ses performances sur la scène européenne ont été tout aussi impressionnantes, ce qui lui a valu une place dans l’Équipe de la saison de la Ligue des champions féminine après un parcours remarquable lors de l’édition 2022-2023.
La native de Dublin est devenue une héroïne adulée par les supporters des Gunners, réputée pour son « style fougueux » et son pied gauche d’exception. Passée par plusieurs coachs avant d’accéder au statut de leader, elle a également profité d’un prêt éclair mais enrichissant à Glasgow City en 2017, avant de revenir pour s’imposer comme un maillon indispensable de l’équipe première.
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Succès international pour l’Irlande
Tout en dominant la scène nationale en Angleterre, McCabe s’est imposée comme la figure de proue de la République d’Irlande. En tant que capitaine des Boys in Green, elle compte 105 sélections et 34 buts, et a mené son pays à sa première qualification pour la Coupe du monde féminine 2023. Lors de cette compétition, elle a inscrit le premier but de l’histoire de l’Irlande dans la Coupe du monde, un tir enroulé magistral directement tiré du corner face au Canada.
Alors que son aventure en WSL avec Arsenal touche à sa fin, le club lui a rendu hommage en déclarant : « Tout le monde à Arsenal souhaite à Katie beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. »