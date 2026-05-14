Arsenal a officiellement annoncé le départ de Katie McCabe à l’issue de la saison en cours, concluant une période de plus de dix ans marquée par de nombreux titres. Arrivée en décembre 2015 en provenance de Shelbourne, la joueuse de 30 ans, alors considérée comme un grand espoir, s’en va aujourd’hui en véritable icône, après 305 matchs disputés et 37 buts inscrits sous le maillot des Gunners.

La directrice du football féminin, Clare Wheatley, lui a rendu un vibrant hommage : « Pendant plus d’une décennie à Arsenal, Katie a apporté une contribution significative et durable à l’histoire et au succès de notre club. Elle a mené l’équipe avec passion et engagement, donnant tout pour le maillot et tissant un lien spécial avec nos supporters. Elle part en tant que légende du club et nous sommes très fiers du parcours que nous avons partagé ensemble. »