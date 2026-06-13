Cet attaquant polyvalent a décidé de relever un nouveau défi après une saison éprouvante pour tout le groupe. Le décès tragique de son coéquipier Diogo Jota durant l’été 2025 a plongé le vestiaire dans une profonde détresse émotionnelle, affectant durablement le moral du club tout au long de l’exercice suivant.

Sur le terrain, la forte baisse des performances a fait perdre au manager Arne Slot le soutien du public local, poussant les propriétaires du Fenway Sports Group à mettre fin à son contrat malgré un titre de champion gagné dès sa première année. Alors que le stratège de Bournemouth, Andoni Iraola, vient d’être nommé à la tête de l’équipe, l’ailier néerlandais a choisi cette période de transition pour officialiser son souhait de partir, selon SoccerNews.