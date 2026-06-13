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Après Mohamed Salah, voilà que Cody Gakpo pourrait à son tour quitter Liverpool. Le club anglais risque ainsi de perdre un second ailier, l’international néerlandais ayant exprimé son souhait de changer d’air lors du prochain mercato estival
Gakpo souhaite quitter Anfield
Cet attaquant polyvalent a décidé de relever un nouveau défi après une saison éprouvante pour tout le groupe. Le décès tragique de son coéquipier Diogo Jota durant l’été 2025 a plongé le vestiaire dans une profonde détresse émotionnelle, affectant durablement le moral du club tout au long de l’exercice suivant.
Sur le terrain, la forte baisse des performances a fait perdre au manager Arne Slot le soutien du public local, poussant les propriétaires du Fenway Sports Group à mettre fin à son contrat malgré un titre de champion gagné dès sa première année. Alors que le stratège de Bournemouth, Andoni Iraola, vient d’être nommé à la tête de l’équipe, l’ailier néerlandais a choisi cette période de transition pour officialiser son souhait de partir, selon SoccerNews.
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Les clubs de Premier League s’intéressent de près à un ailier néerlandais.
Si l’intérêt pour cet attaquant polyvalent est vif, c’est Tottenham Hotspur qui est le plus souvent cité comme candidat à son transfert. Toutefois, le club londonien n’est pas seul dans la course : Newcastle United surveille aussi de près la situation pour renforcer ses options offensives au regard des nouvelles conditions du marché.
Le mercato s’est toutefois compliqué avec des évolutions sur le Vieux Continent : Anthony Gordon, joueur des Magpies, était dans le viseur du Bayern Munich, mais son départ vers Barcelone a poussé le géant allemand à se tourner vers d’autres cibles. Conséquence : Gakpo se retrouve désormais en haut de la liste des champions de Bundesliga, déclenchant une bataille acharnée pour obtenir ses services.
Le Bayern Munich s’apprête à lancer un vaste échange de joueurs.
Cet effet domino s’étend désormais à l’Allemagne, où le Bayern Munich, géant de la Bundesliga, cherche activement à détourner l’intérêt des clubs anglais en visant l’attaquant d’Anfield, dont le malaise est notoire. Le champion allemand souhaite l’intégrer à une ligne offensive déjà renforcée par l’ancienne star de Merseyside, Luis Díaz.
Cette offensive risque toutefois de faire capoter une autre opération financière record pour le club formateur du joueur, le PSV. Après avoir négocié toute la semaine le transfert de l’ailier marocain Ismael Saibari, le club bavarois pourrait donc, par ricochet, compromettre l’opportunité estivale du club néerlandais.
- AFP
Gakpo pourrait battre le record de transfert du PSV
Le Bayern Munich a sensiblement augmenté son offre pour Saibari, proposant désormais un package global de 53 millions d'euros, incluant des bonus liés aux performances, afin de convaincre le PSV de céder son joueur vedette. La structure du deal comprendrait un fixe garanti de 48 M€ et jusqu’à 5 M€ de bonus. Néanmoins, le club néerlandais cherche encore à optimiser ses gains dans ces discussions.
Si le deal se concrétise à ce montant, Saibari deviendra officiellement le départ le plus onéreux de l’histoire du club. Néanmoins, l’intérêt du champion d’Allemagne pour Gakpo pourrait rebattre les cartes et compromettre ce record.