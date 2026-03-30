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Après Massolin, l'Inter s'intéresse à un autre joueur de Modène : Daniel Tonoli, accord avec Gênes et duel avec l'Atalanta

Inter
D. Tonoli
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Les Nerazzurri sont sur les traces d'un autre joueur né en 2002 qui évolue en Serie B.

L'Inter frappe à nouveau à la porte de Modène. Après avoir recruté le milieu de terrain français Yanis Massolin pour 3,5 millions d'euros, les Nerazzurri s'intéressent de près à un autre joueur de Modène : Daniel Tonoli.


Le défenseur central né en 2002 a joué dans les équipes U18 et U19 de l'Inter de janvier 2020 à juin 2021, sous les ordres de Cristian Chivu : « Je garde de lui le souvenir d'un entraîneur qui connaît le football de haut niveau », a déclaré Tonoli dans une interview accordée à la Gazzetta di Modena.


  • Selon Tuttosport, l'Inter pourrait le racheter pour ensuite le prêter au Genoa la saison prochaine.


    L'Atalanta, l'équipe dont le jeune joueur est supporter et pour laquelle il rêve de jouer, est également sur ses traces et suit attentivement ses progrès.


    Auteur de 5 buts dans ce championnat de Serie B, Tonoli est sous contrat jusqu'en juin 2028 avec Modène, qui dispose d'une option pour prolonger l'accord de deux ans supplémentaires.

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