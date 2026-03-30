Après Massolin, l'Inter s'intéresse à un autre joueur de Modène : Daniel Tonoli, accord avec Gênes et duel avec l'Atalanta

L'Inter frappe à nouveau à la porte de Modène. Après avoir recruté le milieu de terrain français Yanis Massolin pour 3,5 millions d'euros, les Nerazzurri s'intéressent de près à un autre joueur de Modène : Daniel Tonoli.





Le défenseur central né en 2002 a joué dans les équipes U18 et U19 de l'Inter de janvier 2020 à juin 2021, sous les ordres de Cristian Chivu : « Je garde de lui le souvenir d'un entraîneur qui connaît le football de haut niveau », a déclaré Tonoli dans une interview accordée à la Gazzetta di Modena.



