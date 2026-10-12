Cette performance financière intervient plusieurs mois après la conclusion du transfert de Mohamed Salah, qui a généré pour le club de larges retombées commerciales, même si le communiqué publié aujourd'hui ne contient aucun chiffre ni aucune information établissant un lien entre les gains de cette opération et la dette nette annoncée. Les revenus générés par le joueur ne peuvent donc pas être considérés comme une cause directe de la baisse de l'endettement.

Le président de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, avait révélé dans de précédentes déclarations à la chaîne turque HT Spor l'ampleur des retombées commerciales du transfert de Salah, affirmant que le club avait réalisé environ 550 millions de livres de ventes d'abonnements en seulement trois jours après l'annonce de la signature, sans compter les ventes de maillots.

Doğan avait alors déclaré que ces recettes, auxquelles s'ajoutent les ventes de maillots, avaient contribué à couvrir plus de la moitié du coût annuel du transfert de Salah, précisant que le club était parvenu à récupérer une grande partie de son investissement sur le joueur en un temps très court.

De son côté, BBC Türkçe a rapporté les propos du président du club, selon lesquels près de 70 % du salaire annuel de Salah ont été couverts par avance grâce aux ventes d'abonnements, signe de l'impact commercial considérable provoqué par l'arrivée de la star égyptienne dans le championnat turc.

Rappelons que Salah a rejoint Trabzonspor libre, à l'expiration de son contrat avec Liverpool, et qu'il a signé pour deux ans, avec un salaire annuel garanti de 17 millions d'euros, ce qui fait que son impact financier sur le club est lié aux salaires et aux droits commerciaux, et non aux dettes liées aux transferts.