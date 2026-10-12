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Après les gains tirés du transfert de Salah : une nouvelle performance financière à Trabzonspor

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« Levez l'interdiction » : un nouveau communiqué virulent à propos du choc face à Besiktas

Trabzonspor a annoncé ce lundi une nouvelle avancée financière positive, qui s'ajoute aux bénéfices révélés précédemment par le président du club, Ertuğrul Doğan, après la signature de la star égyptienne Mohamed Salah.

Le club turc a réussi à réduire sa dette nette à un niveau bien inférieur au total de ses engagements apparents.


  • Une étape financière importante

    Trabzonspor a publié aujourd'hui un communiqué officiel via la plateforme de divulgation publique turque (KAP), dans lequel on peut lire : « La société Trabzonspor d'investissement sportif et de gestion du football a annoncé ses états financiers pour la période du 1er juin au 31 août 2026. Après prise en compte des actifs circulants s'élevant à 6,7 milliards de livres, de la créance du club au titre de l'indemnisation pour expropriation d'un montant de 2,6 milliards de livres en dehors des états financiers consolidés, ainsi que du poste de comptabilité d'inflation d'une valeur de 1,8 milliard de livres qui ne constitue pas une sortie de trésorerie effective, la dette nette de la société s'établit à 2,9 milliards de livres au 31 août 2026. »

    Le club a précisé dans son communiqué que sa créance au titre de l'indemnisation pour expropriation, qui s'élève à 4,9 milliards de livres, a été déduite du total des dettes lors du calcul de l'endettement net, affirmant que l'ensemble des échéances de transferts constatées à la date d'établissement du rapport, y compris les montants dus à l'avenir, ont été intégrées au calcul des dettes.


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  • Cette performance financière intervient plusieurs mois après la conclusion du transfert de Mohamed Salah, qui a généré pour le club de larges retombées commerciales, même si le communiqué publié aujourd'hui ne contient aucun chiffre ni aucune information établissant un lien entre les gains de cette opération et la dette nette annoncée. Les revenus générés par le joueur ne peuvent donc pas être considérés comme une cause directe de la baisse de l'endettement.

    Le président de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, avait révélé dans de précédentes déclarations à la chaîne turque HT Spor l'ampleur des retombées commerciales du transfert de Salah, affirmant que le club avait réalisé environ 550 millions de livres de ventes d'abonnements en seulement trois jours après l'annonce de la signature, sans compter les ventes de maillots.

    Doğan avait alors déclaré que ces recettes, auxquelles s'ajoutent les ventes de maillots, avaient contribué à couvrir plus de la moitié du coût annuel du transfert de Salah, précisant que le club était parvenu à récupérer une grande partie de son investissement sur le joueur en un temps très court.

    De son côté, BBC Türkçe a rapporté les propos du président du club, selon lesquels près de 70 % du salaire annuel de Salah ont été couverts par avance grâce aux ventes d'abonnements, signe de l'impact commercial considérable provoqué par l'arrivée de la star égyptienne dans le championnat turc.

    Rappelons que Salah a rejoint Trabzonspor libre, à l'expiration de son contrat avec Liverpool, et qu'il a signé pour deux ans, avec un salaire annuel garanti de 17 millions d'euros, ce qui fait que son impact financier sur le club est lié aux salaires et aux droits commerciaux, et non aux dettes liées aux transferts.

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  • Le deuxième communiqué : levez l'interdiction

    Dans un autre registre, le club de Trabzonspor a appelé à la levée de l'interdiction des supporters visiteurs dans le championnat turc, avant sa rencontre attendue face à Besiktas sur son terrain le lundi 19 octobre.

    Le club a publié un communiqué officiel dans lequel on lit : « Levez l'interdiction des matches à l'extérieur ! Il n'existe aucun problème entre les supporters de Trabzonspor et ceux de Besiktas qui empêcherait les fans des deux équipes d'être présents de manière réciproque dans les tribunes. »

    Le communiqué ajoute : « Nous souhaitons que les supporters de Besiktas puissent soutenir leur équipe à Trabzon lors du match que nous disputerons sur notre terrain le lundi 19 octobre, et que les supporters de Trabzonspor puissent faire de même lors du match qui se tiendra à Istanbul. »


    Le club a affirmé estimer que l'interdiction des supporters visiteurs « ne sied pas à l'esprit du football et des tribunes », réclamant sa suppression totale du football turc.

    Trabzonspor a conclu son communiqué en déclarant : « À cet égard, nous attendons le soutien de toutes les parties concernées, et en premier lieu de la préfecture de Trabzon, pour prendre les mesures nécessaires. »

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