« Nous allons procéder aux changements qui s'imposent. Sinon, nous aborderons ce match comme les précédents », a déclaré Nagelsmann au stade d'East Rutherford, aux portes de New York. Dans le onze de départ aligné jusqu’ici en Coupe du monde, seuls le défenseur central Nico Schlotterbeck, victime d’une rupture du ligament interne de la cheville, et le latéral gauche Nathaniel Brown, gêné par des adducteurs, manqueront à l’appel jeudi à 22 heures contre l’Équateur. Interrogé à ce sujet, Nagelsmann a confirmé que les deux joueurs seraient remplacés par Antonio Rüdiger et David Raum.

La première place du groupe étant déjà assurée, le match contre l’Équateur n’ayant donc aucune incidence sur la suite du tournoi, des rotations auraient tout à fait été envisageables. Mais Nagelsmann souhaite que son onze de départ préféré conserve autant que possible son rythme et, surtout, que Kai Havertz, Jamal Musiala et Felix Nmecha, longtemps blessés ces derniers mois, puissent acquérir ensemble de l’expérience en match.

« Si l’on considère les dernières semaines avant la Coupe du monde, l’un des enjeux majeurs était que l’équipe devait trouver ses marques et que nous avions trop peu de matchs disputés ensemble », a déclaré Nagelsmann. « Nous avons désormais disputé deux matchs et on discute maintenant de l’ampleur des changements à effectuer. Je ne vois pas vraiment l’intérêt de tout cela. »