Avant même qu'un journaliste n'ait pu poser une question lors de la conférence de presse d'avant-match face à l'Équateur, Julian Nagelsmann avait déjà fourni la réponse la plus significative. Dans son discours d'ouverture, le sélectionneur national a clairement tranché la question des éventuelles rotations, et notamment celle de la possible titularisation du « super joker » Deniz Undav et du gardien remplaçant Oliver Baumann.
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Après les débats autour de Deniz Undav, Julian Nagelsmann dévoile la composition complète de l’équipe nationale allemande pour le match de Coupe du monde contre l’Équateur
« Nous allons procéder aux changements qui s'imposent. Sinon, nous aborderons ce match comme les précédents », a déclaré Nagelsmann au stade d'East Rutherford, aux portes de New York. Dans le onze de départ aligné jusqu’ici en Coupe du monde, seuls le défenseur central Nico Schlotterbeck, victime d’une rupture du ligament interne de la cheville, et le latéral gauche Nathaniel Brown, gêné par des adducteurs, manqueront à l’appel jeudi à 22 heures contre l’Équateur. Interrogé à ce sujet, Nagelsmann a confirmé que les deux joueurs seraient remplacés par Antonio Rüdiger et David Raum.
La première place du groupe étant déjà assurée, le match contre l’Équateur n’ayant donc aucune incidence sur la suite du tournoi, des rotations auraient tout à fait été envisageables. Mais Nagelsmann souhaite que son onze de départ préféré conserve autant que possible son rythme et, surtout, que Kai Havertz, Jamal Musiala et Felix Nmecha, longtemps blessés ces derniers mois, puissent acquérir ensemble de l’expérience en match.
« Si l’on considère les dernières semaines avant la Coupe du monde, l’un des enjeux majeurs était que l’équipe devait trouver ses marques et que nous avions trop peu de matchs disputés ensemble », a déclaré Nagelsmann. « Nous avons désormais disputé deux matchs et on discute maintenant de l’ampleur des changements à effectuer. Je ne vois pas vraiment l’intérêt de tout cela. »
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Deniz Undav conserve son rôle de joker : « J'accepte cette fonction. »
Undav devra donc se satisfaire de son rôle de joker. Lors des deux premières sorties contre Curaçao (7-1) et la Côte d’Ivoire (2-1), l’attaquant du VfB Stuttgart avait marqué deux buts et délivré trois passes décisives en 56 minutes, après être entré en jeu à chaque fois. « Exceptionnel », avait salué le sélectionneur national. « Je comprends parfaitement les débats qui disent que Deniz mérite sa place dans le onze de départ. On ne peut que le confirmer. » Malgré ces performances, Nagelsmann a choisi de ne pas aligner Undav, présent à la conférence de presse aux côtés du sélectionneur. « J’accepte ce rôle, a déclaré l’attaquant. Si cela ne me convenait pas, je ne serais pas ici. »
Manuel Neuer gardera donc sa place dans les buts contre l’Équateur, repoussant encore l’attente d’Oliver Baumann, toujours en quête de sa première sélection en Coupe du monde. « Oli l’a bien compris », assure Nagelsmann, tout en reconnaissant, sur le plan humain, que nombreux sont les experts et supporters qui auraient aimé voir Baumann, écarté juste avant le tournoi suite au retour de Neuer, obtenir enfin sa chance.
À 40 ans, le capitaine n’a repoussé que quatre tirs cadrés : deux sans danger et deux imparables. « Sur ces deux matchs, il n’a pas eu de véritables arrêts à réaliser, ni l’occasion de prendre son rythme », a reconnu Nagelsmann.