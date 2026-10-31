Michael Ballack, l'ancien capitaine de la sélection allemande, s'est engagé dans une confrontation publique avec les dirigeants du Bayern Munich, prenant la défense du jeune talent Lennart Karl (18 ans) après la vague de critiques qui a visé le joueur sur le terrain comme en dehors.
Ballack, qui a porté les couleurs du club bavarois entre 2002 et 2006 et qui a disputé 98 rencontres internationales avec l'Allemagne, ne s'est pas contenté de défendre Karl, mais a adressé des critiques directes au président d'honneur du Bayern Munich Uli Hoeness ainsi qu'au directeur sportif Max Eberl.
Hoeness avait émis de virulentes critiques à l'encontre de Karl, menaçant d'avoir une conversation personnelle avec le joueur et affirmant à son sujet qu'il « n'est pas encore une star » et qu'il a besoin d'« humilité », des déclarations qui ont vivement contrarié l'agent de Karl, Michael Ballack.