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Traduit par

Après les critiques visant Karl : la contre-attaque de Ballack face au Bayern Munich

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
L. Karl
M. Ballack
Allemagne

"... un timing incompréhensible"

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Michael Ballack, l'ancien capitaine de la sélection allemande, s'est engagé dans une confrontation publique avec les dirigeants du Bayern Munich, prenant la défense du jeune talent Lennart Karl (18 ans) après la vague de critiques qui a visé le joueur sur le terrain comme en dehors.

Ballack, qui a porté les couleurs du club bavarois entre 2002 et 2006 et qui a disputé 98 rencontres internationales avec l'Allemagne, ne s'est pas contenté de défendre Karl, mais a adressé des critiques directes au président d'honneur du Bayern Munich Uli Hoeness ainsi qu'au directeur sportif Max Eberl.

Hoeness avait émis de virulentes critiques à l'encontre de Karl, menaçant d'avoir une conversation personnelle avec le joueur et affirmant à son sujet qu'il « n'est pas encore une star » et qu'il a besoin d'« humilité », des déclarations qui ont vivement contrarié l'agent de Karl, Michael Ballack.

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  • Le message de Ballack au Bayern Munich : « Attention à ne pas tout mélanger »

    Le comportement de Karl en dehors du terrain et sur les réseaux sociaux a récemment fait l'objet d'un vaste débat. Toutefois, Ballack estime que commettre des erreurs fait partie intégrante de l'évolution d'un jeune joueur.

    L'ancien capitaine de la sélection allemande explique : « Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un facteur essentiel, pas seulement pour la jeune génération. Chacun est libre de s'exprimer comme il le souhaite. Et il est évident aussi que l'on ne peut pas toujours tout réussir. Malheureusement, les risques que le joueur soit attaqué pour cela sont bien réels. »

    Selon le quotidien allemand Bild, ce samedi, Ballack a ajouté : « Il ne faut pas confondre le développement sportif d'un joueur avec cette question. Et c'est exactement ce que fait le Bayern Munich. Uli Hoeneß est en droit de critiquer cette image publique. Mais il est également évident qu'il vise Lennart ouvertement. »

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  • Ballack s'oppose à Eberl

    Et ce n'était pas tout, puisque Ballack a affirmé qu'il était également en désaccord avec le directeur sportif Max Eberl, qui avait récemment estimé que Karl devait assumer son devoir sportif.

    Eberl a déclaré : « Leny doit prouver sur le terrain qu'il est capable de sortir de cette crise. »

    Ballack remet clairement en question cette évaluation, lui qui a affirmé : « Alors que la courbe de performance de Lennart recommençait à s'orienter vers le haut, Eberl vient dire cela », indiquant que l'avis du directeur sportif du Bayern Munich était « truffé d'erreurs ».

    Il a insisté : « C'est incompréhensible sur le plan du timing, et je dois au moins le remettre en question sur le fond. »

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  • Et il semble que Ballack soit conscient que le comportement de Karl pourrait continuer à faire débat. Pour lui, cela fait tout simplement partie de la personnalité du jeune talent du Bayern.

    Il a expliqué : « Lennart Karl a une personnalité singulière. Il est à prévoir qu'il irrite les gens une fois ou deux au cours de sa carrière à cause de cela. »

    L'ancien capitaine de la sélection allemande n'a aucun doute sur les qualités footballistiques de son protégé, et il a affirmé : « La progression sportive de Lennart a été impressionnante au cours de l'année passée. Sa capacité à faire ses preuves de cette manière au Bayern Munich à l'âge de dix-sept ans est une preuve irréfutable de sa qualité footballistique exceptionnelle, mais le plus important de tout — et c'est cela qui compte le plus dans un grand club comme celui-ci —, c'est sa personnalité. »

    Enfin, Ballack a adressé un message clair à Karl : « Il ne doit pas laisser les critiques publiques le détourner de sa route, et j'espère que Lennart ne se laissera pas aller à perdre totalement sa condition physique avant d'avoir atteint ses vingt ans. Il bénéficie de mon soutien total sur ce point. »

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