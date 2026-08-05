La star égyptienne Mohamed Salah est arrivée ce mercredi dans la ville turque de Trabzon, en vue de finaliser officiellement les démarches de son transfert vers Trabzonspor, après l'annonce par le club de l'ouverture des négociations avec le joueur, et avant la signature des contrats et l'annonce définitive de l'accord.

Plusieurs médias turcs ont indiqué que Salah signera un contrat de deux ans, dans le cadre d'un transfert libre, après le départ du « Roi égyptien » de son ancien club, Liverpool, gratuitement.

À la suite de l'arrivée du joueur, le président du club, Ertuğrul Doğan, a fait des déclarations à la chaîne A Spor, au cours desquelles il a révélé les coulisses des négociations qui ont précédé l'accord avec la star égyptienne.