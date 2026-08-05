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Après le transfert de Salah : le président de Trabzonspor défie les grands clubs turcs avec un message fort

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Dogan révèle les coulisses du transfert historique

La star égyptienne Mohamed Salah est arrivée ce mercredi dans la ville turque de Trabzon, en vue de finaliser officiellement les démarches de son transfert vers Trabzonspor, après l'annonce par le club de l'ouverture des négociations avec le joueur, et avant la signature des contrats et l'annonce définitive de l'accord.

Plusieurs médias turcs ont indiqué que Salah signera un contrat de deux ans, dans le cadre d'un transfert libre, après le départ du « Roi égyptien » de son ancien club, Liverpool, gratuitement.

À la suite de l'arrivée du joueur, le président du club, Ertuğrul Doğan, a fait des déclarations à la chaîne A Spor, au cours desquelles il a révélé les coulisses des négociations qui ont précédé l'accord avec la star égyptienne.

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  • Une réunion professionnelle sans difficultés

    Dogan a déclaré, dans des propos rapportés par le journal Fotomac : « J'ai tenu une réunion avec Salah, et j'ai également rencontré son agent. Ce fut une réunion très professionnelle, marquée par un climat de respect mutuel, où les deux parties se sont comprises sans aucune difficulté. Nous nous sommes rencontrés il y a environ dix jours, et depuis hier tout est clair. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Salah : c'est une star mondiale, et nous avions besoin d'un joueur comme lui. Je pense que ce sera formidable, et j'espère que cela profitera à notre club. »

    Le président de Trabzonspor a affirmé que ce transfert reflète les grandes ambitions du club, ajoutant : « Les succès obtenus par Trabzonspor ces dernières années ont attiré l'attention en Turquie et à l'étranger, au point que de nombreux jeunes joueurs préfèrent désormais nous rejoindre. »

    Dogan a lancé un défi à tous ses concurrents locaux en déclarant : « Nous voulons adresser à tout le monde le message que Trabzonspor est capable de recruter n'importe quel joueur qu'il souhaite. »

    À lire aussi : Vidéo : Salah entame son aventure avec Trabzonspor par une scène exceptionnelle

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  • La polémique autour des ventes de maillots et le soutien attendu pour le projet de Trabzonspor

    Doğan est revenu sur la polémique entourant les chiffres de vente des maillots de Salah, précisant que les pourcentages relayés dans les médias sont inexacts : « Nous clarifierons la situation au moment opportun. Nous avons peut-être un peu embarrassé les médias durant les négociations, mais dévoiler le moindre détail d'un transfert de cette ampleur aurait pu tout faire capoter. C'est pourquoi nous avons tenu à gérer ce dossier dans la plus grande discrétion. »

    Il a ajouté : « Nous éprouvons une certaine gêne vis-à-vis de la presse, mais nous devions préserver la confidentialité des négociations pour garantir la conclusion de l'accord sans le moindre obstacle. »

    Concernant le dossier du sponsoring, Doğan a affirmé qu'il commencerait à entrer en contact avec les hommes d'affaires pour soutenir le club lors de la prochaine étape : « Personne ne m'a contacté pour proposer un sponsoring du club, mais j'ai confiance en la communauté de Trabzon et en ses supporters. Je frapperai à la porte des hommes d'affaires un par un, et je suis certain qu'ils soutiendront ce projet. »

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