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Après le transfert de Salah : le président de Trabzon défie les grands de Turquie avec un message fort

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Dogan dévoile les coulisses du transfert historique

La star égyptienne Mohamed Salah est arrivée ce mercredi dans la ville turque de Trabzon en vue de finaliser officiellement les démarches de son transfert vers Trabzonspor, et ce après l'annonce par le club du lancement des négociations avec le joueur, avant la signature des contrats et l'annonce définitive de la transaction.

Plusieurs médias turcs ont indiqué que Salah signera un contrat de deux ans, dans le cadre d'un transfert libre, après le départ du « roi égyptien » de son ancien club de Liverpool, gratuitement.

À la suite de l'arrivée du joueur, le président du club, Ertuğrul Doğan, a fait des déclarations à la chaîne A Spor, au cours desquelles il a dévoilé les coulisses des négociations qui ont précédé l'accord avec la star égyptienne.

  • Une réunion professionnelle sans difficultés

    Dogan a déclaré, dans des propos rapportés par le journal Fotomaç : « J'ai tenu une réunion avec Salah, et j'ai également rencontré son agent. Ce fut une réunion très professionnelle, empreinte d'un respect mutuel, où les deux parties se sont comprises sans aucune difficulté. Nous nous sommes rencontrés il y a une dizaine de jours, et depuis hier tout est clair. Il n'y a pas besoin de trop parler de Salah, c'est une star mondiale, et nous avions besoin d'un joueur comme lui. Je pense que ce sera formidable, et j'espère que cela profitera à notre club. »

    Le président de Trabzonspor a affirmé que ce transfert reflète les grandes ambitions du club, ajoutant : « Les succès obtenus par Trabzonspor ces dernières années ont attiré l'attention en Turquie comme à l'étranger, au point que de nombreux jeunes joueurs préfèrent désormais nous rejoindre. »

    Dogan a lancé un défi à tous ses concurrents nationaux en déclarant : « Nous voulons envoyer un message à tout le monde : Trabzonspor est capable de recruter n'importe quel joueur qu'il désire. »

    À lire aussi : Vidéo : Salah entame son aventure avec Trabzon par une scène exceptionnelle

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  • La polémique autour des ventes de maillots et le renfort attendu pour le projet de Trabzon

    Dogan est revenu sur la polémique entourant les chiffres de vente des maillots de Salah, précisant que les pourcentages relayés dans les médias sont inexacts. Il a déclaré : « Nous clarifierons les choses au moment opportun. Nous avons peut-être un peu embarrassé les médias durant le déroulement des négociations, mais dévoiler le moindre détail d'une transaction de cette ampleur aurait pu la faire échouer, c'est pourquoi nous avons tenu à gérer ce dossier dans la plus grande discrétion. »

    Il a ajouté : « Nous ressentons une certaine gêne à l'égard de la presse, mais nous devions préserver la confidentialité des négociations pour garantir la conclusion de la transaction sans aucun obstacle. »

    Concernant le dossier du sponsoring, Dogan a affirmé qu'il commencerait à prendre contact avec les hommes d'affaires pour soutenir le club lors de la prochaine étape, déclarant : « Personne ne m'a contacté pour proposer de sponsoriser le club, mais j'ai confiance en la communauté de Trabzon et en ses supporters. Je frapperai à la porte des hommes d'affaires un par un, et je suis certain qu'ils soutiendront ce projet. »

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