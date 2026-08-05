La star égyptienne Mohamed Salah est arrivée ce mercredi dans la ville turque de Trabzon en vue de finaliser officiellement les démarches de son transfert vers Trabzonspor, et ce après l'annonce par le club du lancement des négociations avec le joueur, avant la signature des contrats et l'annonce définitive de la transaction.

Plusieurs médias turcs ont indiqué que Salah signera un contrat de deux ans, dans le cadre d'un transfert libre, après le départ du « roi égyptien » de son ancien club de Liverpool, gratuitement.

À la suite de l'arrivée du joueur, le président du club, Ertuğrul Doğan, a fait des déclarations à la chaîne A Spor, au cours desquelles il a dévoilé les coulisses des négociations qui ont précédé l'accord avec la star égyptienne.