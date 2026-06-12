Après le pire résultat de l’ère Red Bull, Jürgen Klopp envisagerait de recruter l’ancien entraîneur du FC Bayern à Salzbourg

Sous la houlette de Hansi Flick, Röhl a autrefois occupé le poste d’entraîneur adjoint au FC Bayern Munich ainsi qu’au sein de l’équipe nationale allemande. Il a récemment démontré de manière impressionnante, dans le cadre de son poste actuel en Écosse, qu’il était également capable de sortir une équipe de la crise en tant qu’entraîneur principal.

En octobre 2025, il a pris les rênes des Rangers, alors en pleine déroute. Il a stabilisé ce club écossais de tradition en un temps record et a remis l'équipe sur la voie du succès. Si le titre n'a finalement pas été décroché lors de la dernière ligne droite du championnat, c'est principalement en raison d'une vague de blessures sans précédent. Ce travail remarquable à l’Ibrox Stadium a éveillé bien des convoitises et constitue aujourd’hui le principal obstacle à un éventuel accord avec Salzbourg.