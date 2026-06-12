Röhl a pour mission de remettre ce club en difficulté sur les rails et de le ramener sur la scène européenne. Âgé de 37 ans et actuellement sous contrat avec les Rangers de Glasgow, il est reconnu comme un entraîneur moderne, porteur d’une philosophie de jeu claire et réputé pour son talent à former les jeunes joueurs.
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Après le pire résultat de l’ère Red Bull, Jürgen Klopp envisagerait de recruter l’ancien entraîneur du FC Bayern à Salzbourg
Sous la houlette de Hansi Flick, Röhl a autrefois occupé le poste d’entraîneur adjoint au FC Bayern Munich ainsi qu’au sein de l’équipe nationale allemande. Il a récemment démontré de manière impressionnante, dans le cadre de son poste actuel en Écosse, qu’il était également capable de sortir une équipe de la crise en tant qu’entraîneur principal.
En octobre 2025, il a pris les rênes des Rangers, alors en pleine déroute. Il a stabilisé ce club écossais de tradition en un temps record et a remis l'équipe sur la voie du succès. Si le titre n'a finalement pas été décroché lors de la dernière ligne droite du championnat, c'est principalement en raison d'une vague de blessures sans précédent. Ce travail remarquable à l’Ibrox Stadium a éveillé bien des convoitises et constitue aujourd’hui le principal obstacle à un éventuel accord avec Salzbourg.
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Röhl s’engage pour le long terme avec les Rangers
Originaire de Zwickau, il est sous contrat avec le club écossais jusqu’en 2028. Pour débaucher l’entraîneur convoité, Red Bull devrait sans doute mettre la main à la poche.
Selon certaines informations, le club autrichien aurait déjà approché les dirigeants des Rangers pour connaître les conditions et le montant d’une éventuelle indemnité de transfert.
Interrogé sur son avenir, Röhl est resté évasif mais a réaffirmé son engagement auprès de la formation écossaise lors d’un entretien avec Bild : « Je me concentre ici, à Glasgow. J’aime ce poste, car je peux jouer pour remporter des titres ici. Et aussi au niveau international. C’est une très belle mission, qui me procure beaucoup de plaisir. »
Danny Röhl avait déjà fait parler de lui à RB Leipzig.
Dès l'été dernier, Röhl faisait déjà beaucoup parler de lui et figurait sur la liste des candidats au poste d'entraîneur du RB Leipzig. À l'époque, la direction saxonne avait finalement opté pour Ole Werner, tandis que Röhl s'était envolé pour l'Angleterre. Werner serait désormais sur la sellette à Leipzig cet été, malgré le retour du club en Ligue des champions.
Chez le leader autrichien, la situation sportive est tout aussi explosive : troisième de la Bundesliga locale, qualification en Ligue des champions manquée de façon retentissante, la saison écoulée s’est transformée en véritable désastre pour des Salzbourgeois habitués aux sommets.
Un tel classement constitue un véritable camouflet pour le club sous l’ère Red Bull. Le coup de grâce a été asséné lors de la dernière journée du tour final, où l’équipe a entamé la trêve estivale sur une défaite humiliante (1-3) face au modeste TSV Hartberg.
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Le club de Salzbourg a vécu sa saison la plus difficile depuis l’ère Red Bull.
Les conséquences ne se sont pas fait attendre. L’entraîneur par intérim Daniel Beichler, qui avait pris la relève de Thomas Letsch à la mi-février, a dû quitter ses fonctions après seulement 14 matchs. Le technicien de 37 ans n’est à aucun moment parvenu à opérer un redressement durable.
Les dirigeants du club de la ville de Mozart se retrouvent désormais face à un champ de ruines et cherchent fébrilement une solution à long terme pour le poste d’entraîneur. Alors que la filiale japonaise RB Omiya Ardija a déjà nommé l’Espagnol Narcís Pelach, Salzbourg doit encore trouver son nouveau coach.