Après le naufrage de l’Eintracht Francfort, Albert Riera pourrait-il effectuer un retour éclair sur le banc d’un club recordman des titres ?

C’est désormais à Riera de redresser le champion en titre, actuellement en pleine crise. Le technicien espagnol, récemment incapable de réussir cette mission à l’Eintracht Francfort, avait manqué de peu la qualification pour les compétitions européennes avec le club allemand. Son intermède de seulement quatorze matchs à la tête du club francfortais a été ponctué de nombreuses frictions, certaines étalées au grand jour par le club lui-même, d’autres illustrées par les apparitions grotesques du quadragénaire en conférence de presse.

« Je l’ai placé dans une situation où il n’avait pratiquement aucune chance de réussir », a reconnu le directeur sportif de l’Eintracht, Krösche, lors de la conférence de presse de fin de saison. L’engagement de l’Espagnol était « une mauvaise décision de ma part, une erreur de jugement », a-t-il ajouté, endossant la responsabilité de l’échec dans la course à la qualification européenne.

En le recrutant, le dirigeant expérimenté a d’ailleurs dérogé à ses propres principes : « La règle d’or que j’ai ignorée, c’est qu’en cas de changement d’entraîneur en cours de saison, il ne faut pas prendre un technicien qui ne connaît pas le championnat et n’a pas l’expérience requise. » Pourquoi avoir pris ce risque ? « J’avais ce sentiment et cette conviction. J’agis toujours par conviction. Elle était si forte que j’ai ignoré le principe de prudence. »

Alors que Riera s’apprête à rebondir, l’Eintracht serait déjà entré dans la phase finale de sa quête d’un nouveau mentor. En pole position : Matthias Jaissle, toujours sous contrat avec Al Ahly en Arabie saoudite jusqu’en 2027, et Adi Hütter. L’Autrichien, qui a déjà entraîné le club de 2018 à 2021, est libre depuis son départ de l’AS Monaco en octobre dernier.