« Jouer en 3^e division à mon âge est une situation particulière : peu de joueurs en ont l’opportunité. En même temps, je sais que de nombreux aspects de mon jeu de gardien nécessitent encore du travail et que je peux encore beaucoup apporter », a déclaré Hellstern lors de la signature de son contrat, qui le lie au VfB au moins jusqu’en 2030, selon le journal Bild.

Et Nübel ? Le triple international allemand, qui s’envolera bientôt pour la Coupe du monde, ne semble pas avoir d’avenir à Munich. Il a déjà répété qu’il ne voulait plus renoncer à son statut de numéro un en club.

À Munich, tout indique que Manuel Neuer prolongera son contrat, et qu’il préparera ensuite la transition en faveur de Jonas Urbig, appelé à lui succéder à 22 ans.

Un maintien à Stuttgart serait sans doute trop coûteux pour le VfB : Nübel percevrait environ onze millions d’euros par an à Munich, somme que Stuttgart partage avec le Bayern. Le contrat du joueur de 29 ans court encore jusqu’en 2029.

Dans un contexte d’économies salariales pilotées par le directeur sportif Max Eberl, un départ définitif cet été paraît probable. Le FC Bayern pourrait alors percevoir entre 20 et 25 millions d’euros de indemnités de transfert.