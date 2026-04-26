Prêté par le FC Bayern Munich, Alexander Nübel devrait quitter le club souabe après trois ans passés à en être le pilier, pour une destination qui reste encore inconnue. Son successeur devrait provenir des rangs du club, le recrutement d'un nouveau gardien étant pratiquement exclu.
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Après le départ d’Alexander Nübel, de retour à son club propriétaire le Bayern Munich, et une prolongation de contrat décisive, la question du gardien de but au VfB Stuttgart semble réglée
Dennis Seimen, dont le retour à Stuttgart est acté après un prêt concluant au SC Paderborn 07, s’est imposé comme le nouveau numéro un grâce à ses performances exceptionnelles en 2^e Bundesliga. Son immense potentiel lui vaut déjà d’être considéré comme l’un des grands espoirs allemands à son poste.
Le club dispose par ailleurs d’un autre grand espoir à ce poste, Florian Hellstern. Dimanche, le vainqueur de la Coupe a officialisé la prolongation du contrat de ce gardien de 18 ans, actuellement numéro un de l’équipe réserve en troisième division. La promotion imminente de Seimen pourrait toutefois contraindre Hellstern à chercher du temps de jeu ailleurs.
Selon Bild, le jeune gardien pourrait ainsi emprunter la « voie Seimen » et être cédé sous forme de prêt, soit en 2^e Bundesliga, soit à l’étranger. Des contacts informels auraient déjà été établis avec plusieurs clubs intéressés.
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Nübel devrait lui aussi quitter le FC Bayern
« Jouer en 3^e division à mon âge est une situation particulière : peu de joueurs en ont l’opportunité. En même temps, je sais que de nombreux aspects de mon jeu de gardien nécessitent encore du travail et que je peux encore beaucoup apporter », a déclaré Hellstern lors de la signature de son contrat, qui le lie au VfB au moins jusqu’en 2030, selon le journal Bild.
Et Nübel ? Le triple international allemand, qui s’envolera bientôt pour la Coupe du monde, ne semble pas avoir d’avenir à Munich. Il a déjà répété qu’il ne voulait plus renoncer à son statut de numéro un en club.
À Munich, tout indique que Manuel Neuer prolongera son contrat, et qu’il préparera ensuite la transition en faveur de Jonas Urbig, appelé à lui succéder à 22 ans.
Un maintien à Stuttgart serait sans doute trop coûteux pour le VfB : Nübel percevrait environ onze millions d’euros par an à Munich, somme que Stuttgart partage avec le Bayern. Le contrat du joueur de 29 ans court encore jusqu’en 2029.
Dans un contexte d’économies salariales pilotées par le directeur sportif Max Eberl, un départ définitif cet été paraît probable. Le FC Bayern pourrait alors percevoir entre 20 et 25 millions d’euros de indemnités de transfert.